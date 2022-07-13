9 пар знаменитостей, которые вместе уже давно, но решили не связывать себя узами брака

Согласно исследованию, пожилые мужчины и женщины, живущие в браке, более физически развиты, чем их одинокие или не оформившие отношения сверстники. Тем не менее некоторые голливудские звезды доказывают, что 2 влюбленных человека могут оставаться в отличной форме, даже если не поставили штампы в паспорта. В конце концов, немало людей считают, что для того, чтобы связать свои сердца воедино, не нужны никакие юридические документы.

Мы в ADME уверены, что влюбленные должны придерживаться своих собственных убеждений и жить так, как считают нужным. И расскажем о 9 парах знаменитостей, чьи официально не оформленные отношения остались крепкими и после многих лет совместной жизни.

1. Ева Мендес и Райан Гослинг

Brent Perniac / AdMedia / Sipa USA / East News , PacificCoastNews.com / East News

Мендес и Гослинг, у которых 2 дочери, вместе с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Место под соснами». Актриса однажды призналась: «Мне нравится идея брака. Я просто не хочу, чтобы он имел значение лишь на листке бумаге, потому что так принято в обществе». И добавила: «Вот будет мне 50 или 60, а я буду говорить, что он „мой парень“». По ее мнению, слова «муж» и «жена» звучат неинтересно.

2. Голди Хоун и Курт Рассел

East News , Invision / Invision / East News

Знаменитые актеры вместе с 1983 года. «Для таких, как мы, свидетельство о браке не изменит ровным счетом ничего», — сказал Рассел в 2020 году. Хоун же заявила: «Дело не в браке, а в самих партнерах, их отношении друг к другу и желании оставаться вместе».

3. Опра Уинфри и Стедман Грэм

Sean Roberts / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Опра и Стедман вместе с 1986 года. В 1992 году они объявили о помолвке, но год спустя отменили свадьбу. Впоследствии Уинфри объяснила это решение так: «Мы оба сейчас говорим: „Если бы мы тогда поженились, сейчас не были бы вместе“. Это событие для него много значило, а у меня были бы свои представления об этом».

4. Роуз Бирн и Бобби Каннавале

Scott Kirkland / Invision / AP / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News

Австралийская актриса и американский актер вместе с 2012 года, у них двое детей. И хотя они не связали себя узами брака, Бобби говорит, что они часто называют друг друга мужем и женой. Он заявил: «Мне не нравятся другие слова! „Парень“ и „девушка“ звучат несерьезно, а „партнер“ — сухо. Так что... ну а как еще называть?»

5. Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Супермодель и актер познакомились в 2009 году на вечеринке в Лондоне. У пары двое детей: сын и дочка. После более чем 10 лет совместной жизни они, похоже, не спешат идти к алтарю. Роузи объяснила: «Если вы вместе уже очень долго, все будут говорить, что вам нужно пожениться. Я ничего не имею против брака, но счастливые отношения для меня гораздо важнее».

6. Рики Джервейс и Джейн Фэллон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Andy Kropa / Invision / AP / East News

Рики и Джейн познакомились во времена своего студенчества, вместе они с 1984 года. Когда Джейн спросили, почему она и ее партнер так и не поженились, она ответила: «Мы не женаты, потому что никто из нас не видит в этом смысла. Брак — это не то, что нам нужно».

7. Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Крис дважды была замужем и дважды разводилась. С 2014 года она встречается с Кори Гэмблом. Светская львица призналась, что у них нет планов связывать себя узами брака: «У меня нет необходимости надевать длинное белое платье и идти к алтарю: через это я уже прошла. Я просто благодарна за прошлый опыт и не хочу его повторять. Я с нетерпением жду своего будущего».

8. Майя Рудольф и Пол Томас Андерсон

AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Актриса и кинорежиссер вместе с 2001 года, у них четверо наследников. И хотя они официально не оформили свой союз, Майя рассказала, что перестала называть Пола своим парнем после рождения детей и с тех пор зовет его мужем. Она объяснила: «Это слово означает, что он отец моих детей, мы живем вместе, являемся парой и не собираемся расходиться».

9. Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

57-летняя актриса, которая развелась в 2010 году, начала встречаться с Брайаном Рэндаллом в 2015 году. И похоже, пара не собирается оформлять отношения. Буллок объяснила: «Я не хочу говорить „делай все так, как хочется мне“, но мне не нужна бумага, чтобы быть преданным партнером и любящей матерью».

Как вы думаете, что является самым важным событием в становлении пары? Считаете ли вы, что вступление в брак — необходимый шаг?