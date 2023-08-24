9 правил этикета, которые помогут не попасть впросак на пляже

Сезон отпусков достиг своего апогея. Пляжи ломятся от отдыхающих, каждый из которых спешит освежиться в прохладных волнах и зарядиться солнечным теплом. Но, к сожалению, далеко не все отпускники демонстрируют культурное поведение. Чтобы не нарушать чужое спокойствие на пляже, стоит соблюдать некоторые правила и нормы приличия.

1. Избегать провокационных образов и не надевать нижнее белье вместо купальника

Безусловно, девушки стремятся выглядеть на все сто, где бы они ни были, в том числе на пляже. Однако слишком откровенные купальники и провокационные наряды не всегда идеальный вариант для отдыха на море. Если под рукой не оказалось подходящего купальника, не стоит заменять его обычным бельем. Это неэтично, к тому же такое белье абсорбирует больше воды, из-за чего плавать в нем будет неудобно. Туфли на высоких каблуках тоже лучше оставить дома. Ходить на них по песку — занятие сложное и довольно рискованное, так как есть высокая вероятность неожиданно упасть. Лучше отдать предпочтение паре уютных шлепанцев или сандалий с открытым носком.

2. Оставлять украшения дома

Хотя соблазн украсить свой пляжный наряд яркими аксессуарами велик, стоит остановиться на головном уборе и солнечных очках. Украшения вроде сережек, браслетов и подвесок могут легко потеряться в морских глубинах. Кроме того, никто не хочет получить загар в виде следов от ожерелья или сережек.

3. Приходить без макияжа

Яркий вечерний макияж неуместно выглядит на пляже. Лучше нанести немного консилера или блеска для губ — этого будет вполне достаточно. И конечно, солнцезащитный крем — ваш верный спутник. Парфюм также лучше оставить дома. Но если все же очень хочется, то не стоит наносить его на кожу: под действием солнца он может вызвать пигментацию. Лучше обойтись легкими, ненавязчивыми ароматами.

5. Не кормить чаек

На многих пляжах чайки кружат над отдыхающими в надежде на небольшое угощение. Но, несмотря на упрашивания, кормить их настоятельно не рекомендуется. Это вредно для самих птиц, поскольку они должны полагаться на естественные источники питания, а не на человеческий фастфуд. Помимо этого, бывали случаи, когда чайки, привыкшие к легкой добыче, атаковали людей, чтобы отнять еду прямо из рук.

6. Не проявлять бурных чувств к партнеру

Проявление эмоций в виде поцелуев и объятий на публике — вещь, от которой стоит воздержаться. Такое поведение на пляже считается неподобающим и легко может подпортить времяпрепровождение другим отдыхающим, вызвав у них чувство неловкости.

7. Закапывать ямки в песке

Пляжные замки с рвами вокруг, безусловно, выглядят великолепно. А кто из нас не зарывал себя в песок хотя бы раз? Но чтобы не превратить чужой отпуск в испытание с препятствиями, стоит позаботиться о том, чтобы засыпать все оставленные ямы перед уходом с пляжа.

8. Не набивать сумку «сувенирами» с пляжа

Иногда отдыхающие стремятся собрать как можно больше бесплатных «сувениров» в память об отпуске. Обычно это что-то с пляжа: морские звезды, ракушки, камушки. Один из греческих пляжей начал постепенно разрушаться после того, как туристы взяли за привычку забирать оттуда гладкие белые камешки. В результате гостям пляжа пришлось запретить уносить камни, а в местном аэропорту даже поставили специальный ящик, куда отдыхающие складывали собранные «сувениры» для дальнейшего возвращения их на место. Оказалось, даже такая маленькая шалость может быть опасной для природы.

9. Не стоит следовать некоторым модным трендам

В последнее время очень модными стали купальные плавки, которые состоят будто только из тонких завязок. Но специалисты в области этикета настоятельно советуют избегать подобного тренда. Такой дизайн обнажает те области, которые должны оставаться скрытыми, что выглядит вульгарно. Лучше сделать выбор в пользу более закрытого купального костюма.