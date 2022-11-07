9 украшений вне моды и возраста, которые женщины со вкусом точно имеют в своей коллекции

Мир моды диктует правила не только для одежды, но и для украшений. Для них точно так же создаются тренды, которые держатся какое-то время, а затем уходят в небытие. Но, конечно, существует и вечная классика. Это та самая база, на которую не влияют прихоти дизайнеров и которая подходит женщинам всех возрастов и на любой случай.

Нить жемчуга

Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Не зря жемчуг передают из поколения в поколение — он никогда не выйдет из моды. К тому же он отлично миксуется с другими украшениями и уместен в любой ситуации. Выбирая его, вы никогда не прогадаете.

Серьги-кольца

GEORGE ROGERS / SIPA / Sipa Press / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Philippe Perusseau / KCS / East News

Большие или маленькие, золотые или серебряные, гладкие или текстурированные, сережки в форме колец — уникальное украшение. Они одновременно являются и трендовыми и классикой на века, подчеркивают лицо и шею. А самое главное — они отлично смотрятся на лицах всех типов и возрастов. Это ли не сокровище.

Браслеты-бэнглы

FR170557 AP / Associated Press / East News , Carriero Mimmo / IPA / ABACA / Abaca / East News

Бэнглами принято называть браслеты, которые напоминают обручи, прекрасно держат форму и обычно не имеют застежки. Чаще всего их носят комплектами, отчего они звенят при каждом движении. Бэнглы существуют уже много столетий, они хорошо подходят к нарядам на каждый день и для особых случаев.

Памятные подвески

Xavier Collin / Everett Collection / EAST NEWS , Joe Sutter, PacificCoastNews / EAST NEWS

Тонкая цепочка никогда не устаревает, это украшение подходит всем. Его можно носить и самостоятельно, и как базу и сочетать с чем-то еще. А вот если надеть на него кулончик, который что-то значит для вас, например, с инициалами или какой-то памятной датой, то тогда оно еще и приобретет сентиментальную и эмоциональную ценность.

Колье в виде цепи

MICHAEL GERMANA / STAR MAX / East News , Invision / Invision / East News , Anthony Behar / Sipa USA / East News

В 2020 году колье в виде цепи было одним из самых востребованных ювелирных украшений. Но не стоит воспринимать его лишь как очередной временный тренд. Эти массивные украшения уже давно являются любимыми для многих. Вы можете выбрать или толстую цепь, или несколько тонких — они уже находятся вне времени. К примеру, сейчас снова популярны украшения из натуральных камней и ракушек, но кто знает, надолго ли. А вот с цепью вы никогда не прогадаете.



Тонкие кольца

AFP / EAST NEWS , DDNY / Broadimage / Broad Image / East News

Золотые или серебряные, тонкие колечки никогда не устареют. Вы можете надевать на палец сразу несколько штук или обойтись одним и все равно выглядеть роскошно. Сложно придумать более универсальное украшение.

Медальоны

Alan Peebles, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Медальон на цепочке — украшение интимное и, что уж тут говорить, для нашего времени оригинальное. Раньше их носили повсеместно, сейчас так делают единицы. Но нынешние модницы знают, что медальоны вне времени, моды и возраста, это то самое звено, которое способно придать вашему образу оригинальности с ноткой ностальгии.

Браслеты с жемчугом

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Так же как и нитка жемчуга, браслеты из этого материала всегда выглядят уместно. Жемчуг по всей длине браслета, одна жемчужина в виде акцента, жемчужины разной формы и цвета — выбор почти безграничный.

Простые серьги-гвоздики

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News , KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Независимо от вашего стиля, серьги-гвоздики отлично подчеркнут ваш образ и подойдут к любому гардеробу. Жемчуг, золото, серебро, бриллианты, цирконий — выбирайте любой материал. Такую модель сережек можно носить когда и где угодно. А вот, к примеру, сережки в форме цветов — вещь сезонная и может быстро стать антитрендом. С гвоздиками же вам это точно не грозит.

А вы часто носите украшения или только по особым случаям?