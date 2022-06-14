9 вещей, которые предпочитают носить дамы из королевских семей. И на то есть причины

Наверняка многие замечали, что королевские особы могут носить похожие вещи. Часто здесь кроется желание одновременно следовать дресс-коду, чувствовать себя комфортно и при этом не отставать от трендов. А иногда в подобном подходе к гардеробу присутствует символический подтекст.

Мы в ADME пересмотрели фотографии дам из королевских семей и выяснили, какие вещи они уже давно облюбовали. А в конце статьи вы узнаете, какой аксессуар обожает Елизавета II.

Ободки

Традиционный королевский аксессуар — диадему — на самом деле можно надевать нечасто. По правилам, титулованные особы носят их только после 6 часов вечера. Исключением являются свадьбы. На остальных официальных мероприятиях женщинам следует носить шляпы. Это правило восходит к традициям прошлого. До середины XX века показаться на публике без головного убора считалось неприличным. Однако сейчас часто вместо шляп дамы носят ободки. Особенно этот аксессуар любит Кейт Миддлтон. Помимо герцогини ободки носят и другие члены королевской семьи, например принцессы Беатриса и Евгения.

Любопытно, что принцесса Диана, стилю которой Кейт Миддлтон нередко подражает, не любила носить повязки на голову. Она считала этот аксессуар устаревшим. Тем не менее изредка и на Диане можно было увидеть ободок, но чаще более изящный, а порой и совсем тонкий.

Однажды принцесса и вовсе надела в качестве ободка изумрудное колье, которое ей подарила на свадьбу Елизавета II. Биограф королевской семьи пишет, что этот образ получился случайно. В спешке Диана попыталась надеть колье через голову, вместо того чтобы подождать, пока ей помогут застегнуть его. Когда колье застряло на лбу, принцесса оставила все как есть.

Платья-пальто

Королевский этикет не позволяет женщинам снимать на публике верхнюю одежду. Герцогиня Кембриджская смогла привнести чуть больше изысканности в дамские образы, при этом формально не нарушая правила. Ее фишкой стало платье-пальто. Вслед за Кейт традицию подхватила Меган Маркл, супруга принца Гарри. Так, в начале июня 2022 года она появилась в белом платье-пальто на праздновании 70-летия правления Елизаветы II. Похожие вещи вместо пальто носят и другие королевские особы. К примеру, принцесса Беатриса появилась в таком образе на том же юбилее правления королевы.

Маленькие сумочки

По регламенту, у монарших особ руки всегда должны быть чем-нибудь заняты, чтобы можно было не пожимать руку каждому, кого приветствуешь. Для этого дамы носят клатчи.

Однако принцесса Диана не раз нарушала это правило. Так, она часто носила сумки на ремешке специально для того, чтобы руки были свободны. Диана вообще не любила вещи, которые мешали ей открыто общаться с людьми, поэтому также не надевала перчатки и шляпки, закрывавшие лицо и словно дистанцировавшие ее от людей вокруг.

Другая известная бунтарка британской королевской семьи, Меган Маркл, тоже порой не соблюдала многие правила. В частности, она носила такие же сумки, как и Диана. При этом у обеих они все равно чаще всего были небольшого размера.

Пальто верблюжьего цвета

Такое пальто, по мнению экспертов, идет всем и всегда выглядит элегантно. Возможно, именно поэтому женщины, принадлежащие к британской королевской семье, часто надевают его, причем по разным поводам. Показательным стало появление монарших особ на публике незадолго до того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили, что складывают с себя королевские полномочия. Пальто верблюжьего цвета были и на Меган (на фото внизу), и на Кейт. И даже сама Елизавета II изменила своей привычке носить одежду ярких неоновых цветов.

Вообще, с точки зрения психологии, коричневые оттенки ассоциируются с надежностью, безопасностью и поддержкой близких. Неудивительно тогда, что одинаковые пальто на герцогинях и Ее Величестве расценили как знак солидарности.

Вещи с вырезом «замочная скважина»

Женщины из королевских семей далеко не всегда имеют право надевать открытые наряды. Например, даже на такое торжественное мероприятие, как свадьба Меган Маркл и принца Гарри, гостьи должны были прийти в обуви с закрытым мыском, в колготках и в платьях, закрывающих плечи и колени. Придать образу игривости в этих строгих рамках королевским особам помогает особый вырез на груди, который называется «замочная скважина». Этим трюком пользуются монаршие особы из разных стран: Кейт Миддлтон (на фото слева), кронпринцесса Мэри Датская (на фото справа), испанская королева Летисия, шведская принцесса София и другие.

Блузки с «кошачьим» бантом

Особые дизайн и форма банта на таких блузках создают уникальное сочетание женственности и строгости. Неудивительно, что многие королевские особы любят носить блузки с бантом. В 1980-х в таких ходила сама королева Елизавета II. Носила блузку с бантом и принцесса Диана. Сейчас тренд буквально возродился благодаря Кейт Миддлтон. Блузку с бантом можно увидеть на многих королевских особах: герцогине Сассекской, принцессе Беатрисе, королеве Испании Летисии, королеве Нидерландов Максиме и других.

Водолазки

В холодную погоду королевским особам тоже хочется утеплиться. Однако шарфы они использовать не могут, так как этот предмет гардероба портит силуэт и может скрывать лицо. Поэтому многие дамы надевают водолазки: они утепляют шею и при этом остаются элегантными. Королевские особы предпочитают разные цвета водолазок. Это могут быть и темные тона, как у Кейт Миддлтон (на фото слева), и даже такой белоснежный оттенок, как у княгини Монако Шарлен (на фото справа).

Блейзеры

Блейзеры помогают королевским особам всегда создавать стильные образы, даже если дамы совмещают их с вещами из других комплектов. Они часто любят сочетать этот предмет гардероба с черными водолазками и узкими брюками. В блейзерах неоднократно появлялись на публике герцогиня Кембриджская и королева Летисия.

Темные скинни

Королевские особы часто отдают предпочтение брюкам и джинсам с зауженными штанинами. Эти модели достаточно удобны и к тому же отлично сочетаются с блейзерами. Титулованные дамы предпочитают модели темных цветов. А еще они часто надевают слегка укороченные брюки, чтобы избежать неэлегантного вида, когда ткань на лодыжке собирается в складки.

Бонус: Елизавета II очень любит броши

Ее Величество не единственная, кто любит броши. Их, например, часто носит и Кейт Миддлтон. Но королева еще и владеет чрезвычайно впечатляющей коллекцией брошей. Эти украшения имеют для нее большое значение. Во-первых, королева верит в то, что такая ювелирная коллекция — гордость нации. Во-вторых, каждая брошь несет в себе определенный смысл. Украшение может быть знаком уважения к людям и даже целым странам, может иметь исторический подтекст. Очень часто данные аксессуары также связаны с памятными событиями в жизни королевы. Поэтому на каждое мероприятие броши тщательно подбираются. Так, рубиновая брошь (на фото слева) — давний подарок мужа Елизаветы, принца Филиппа. Ее королева надела для их совместного портрета на 70-летие со дня свадьбы. А брошь «Цветочная корзина» (на фото справа) была подарена Елизавете родителями в честь рождения принца Чарльза. Королева надела ее для первого портрета с сыном и на крестины правнука, принца Джорджа.