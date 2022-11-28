9 вещей, которых в XXI веке многие женщины все еще стесняются, и напрасно

По статистке, у 85 % людей заниженная самооценка. Это доказывает в том числе эксперимент, проведенный брендом Dove. Художник рисовал 2 портрета женщины. Один — по ее собственному описанию, другой — по описанию случайного незнакомца. Выяснилось, что изображение человека, созданное на основании его же описания, получалось гораздо менее привлекательным. Женщины оценивали себя слишком строго, подмечая только недостатки. Мы задумались, из-за каких особенностей внешности или других нюансов многие зря переживают.

Шрамы и растяжки

Многие стесняются носить открытую одежду, если из-за нее окружающим видны шрамы и растяжки. Даже если понимают, что шрамы — это такие же неотъемлемые особенности нашего тела, как родинки или прыщи. Кстати, каждый год у около 100 млн пациентов остаются рубцы после операций — их наличие не такая уж и редкость. Певица и актриса Селена Гомес долгое время стеснялась своего шрама, оставшегося после пересадки почки. Но затем решилась опубликовать фотографию, где след на коже очень заметен. И стала примером для многих. У меня на спине шрамы, я поэтому долго не могла носить бикини. Еще есть шрам от аппендицита, на котором я даже хотела набить татуировку. Но в конце концов я решила, что шрамы — это круто. Шрам от аппендицита вообще выглядит как гусеница и веселит меня. © chokeholder / Reddit

Складки кожи в подмышках

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Многие женщины стесняются кожи в районе подмышек и боятся носить одежду без рукавов. Бытует мнение, что такие складки образуются только у людей с лишним весом. Отчасти это правда: если у человека есть лишний вес, складки увеличиваются в размере. Но на их образование влияют и другие факторы. Дело в том, что из-за бюстгальтера или особенностей строения тела дельтовидные мышцы рук попросту приподнимаются и образуют складки на коже. На то, насколько сильно они будут видны, влияют в том числе генетика и гормональный фон. Так что стесняться тут нечего.

Волосы на больших пальцах ног

Порой волосы на теле растут там, где их меньше всего ждешь. Например, на пальцах ног. Женщины признались, что в списке бьюти-процедур, которые они скрывают от мужчин, выщипывание или удаление волос на пальцах ног занимает 1-ю строчку. На самом деле волосы на таком деликатном месте — хороший знак. Он означает, что у вас нормальное кровообращение. Также количество волос на ногах может изменяться с возрастом — чем старше становится человек, тем гуще они растут.

Неидеальная кожа выше колена

Бытовало мнение, что волосы выше колена брить нельзя — из-за этого они якобы станут толще. Сейчас мы знаем, что бритье никак не влияет на густоту и жесткость волос. Волосы выше колена действительно не так заметны, как волосы на голени, поэтому многие женщины вообще их не трогают. Как бы то ни было, удалять волосы на теле или нет — личное дело каждого.

Еще одна распространенная проблема — сосудистые звездочки на ногах. И хотя сами по себе они безвредны, за ними нужно следить, чтобы проблема не усугубилась и не переросла в варикоз. Однако от появления таких «паутинок» не застрахован никто, стыдиться тут нечего.

Пот под грудью летом

Потеть — естественно. Как правило, на одежде пот выступает в тех местах, где плотно соприкасаются складки кожи: в подмышках, в области между ногами, под грудью. Ученые и вовсе утверждают, что пот чрезвычайно полезен для человека. Избавляясь от лишней влаги, наше тело не перегревается.

Отсутствие лака на ногтях

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Индустрия маникюра развивается быстро и масштабно. Женщинам нравится покрывать ногти лаком, в том числе гель-лаком, который держится около 3 недель. Но не покрывать ногтевую пластинку — абсолютно нормально, так ногти выглядят естественно.

Причин отказаться от салонного маникюра и покрытия множество. Например, желание сэкономить время и деньги или страх получить инфекцию. Как по мне, накрашенные ногти выглядят слишком аляписто, да и в целом это не для меня. Не хочу тратить время и деньги на то, что в итоге меня не порадует. К тому же мои хобби не очень «дружат» с маникюром — обожаю садоводство и живопись. © sparrow_304 / Reddit



Кольца Венеры

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , DN Photography / ABACA / Abaca / East News

На одной древней статуе девушки ученые обнаружили сильно выраженные кольца Венеры — складки на шее. Они пришли к выводу, что таким образом скульптор хотел продемонстрировать достаток своей модели. Сейчас многие женщины панически боятся этих колец, так как они считаются признаком старения. Но такие складки совершенно естественны и не всегда появляются в каком-то определенном возрасте. Их не стесняются даже звезды.

Натертые ляжки

Многие женщины сталкиваются с проблемой: ноги в верхней части трутся друг об друга. Из-за этого порой невозможно носить юбки. Проблема очень распространена, такое может случиться с каждой. Существует множество способов избавиться от неприятности. Можно использовать дезодорант, а еще надевать под юбку короткие хлопковые шорты или специальные ленты — бандалетки. Летом, если хожу в юбке, очень натираю ляжки. Встречалась с парнем и очень стеснялась — вдруг он заметит, что у меня под юбкой шортики. Решит, что у меня проблемы с фигурой. Как-то раз кладет он мне руку на коленку, ткань задирается, а там — шорты. Он очень удивился, когда я ему рассказала, что жутко натираю кожу, но вообще не смутился. Я только тогда перестала стесняться.

Торчащий пупок

У 88 % людей пупок выглядит как углубление. У других же пупок порой так выпирает, что его видно даже через одежду. И это нормально. Например, одна девушка регулярно выкладывает в сеть видео, на которых исполняет танец живота. При этом у нее довольно большой выпирающий пупок. Подписчики танцы девушки оценили и говорят, что она прекрасна.

Какие еще комплексы, на ваш взгляд, давно пора оставить в прошлом?

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News