9 знаменитостей, которые на каждом этапе своей карьеры выглядят прекрасно
Внешность — это визитная карточка, поэтому артистам важно создать такой образ, чтобы зрители ахнули. Ну или запомнили. Посмотрим, как в разные годы выглядели селебрити.
Эмилия Кларк
Лина Хиди
Кайли Дженнер
Адель
Мэйси Уильямс
Том Холланд
Рианна
© Joe Seer / Shutterstock.com, © s_bukley / Shutterstock.com, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News
Ариана Гранде
Леди Гага
Вот что у нас есть еще:
- Как изменились актеры из фильмов 90-х, которые мы засматривали до дыр
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- Как изменились голливудские актеры со времен своих первых ролей (Спойлер: Макконахи словно не стареет)
Фото на превью Ollivier/MF/ABACA/EAST NEWS, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, JA/Everett Collection/East News
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