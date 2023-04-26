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9 знаменитостей, которые на каждом этапе своей карьеры выглядят прекрасно

Культура
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Внешность — это визитная карточка, поэтому артистам важно создать такой образ, чтобы зрители ахнули. Ну или запомнили. Посмотрим, как в разные годы выглядели селебрити.

Эмилия Кларк

Ollivier/MF/ABACA/EAST NEWS, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, JA/Everett Collection/East News

Лина Хиди

AFP/EAST NEWS, Thomas Janssen, Pacificcoastnews/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News

Кайли Дженнер

Адель

© s_bukley / Shutterstock.com, mpi26/MediaPunch Inc./EAST NEWS, Jae C. Hong/Invision/East News

Мэйси Уильямс

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/EastNews, Invision/Invision/East News, JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Том Холланд

mpi26/MediaPunch Inc./EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/AP/East News, SUJIT JAISWAL/AFP/East News

Рианна

© Joe Seer / Shutterstock.com, © s_bukley / Shutterstock.com, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Ариана Гранде

ADMEDIA/SIPA/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS, B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Леди Гага

Adam Orchon/Everett Collection/East News, Charlie Williams/Everett Collection/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Вот что у нас есть еще:

Фото на превью Ollivier/MF/ABACA/EAST NEWS, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, JA/Everett Collection/East News
3222-
AdMe/Культура/9 знаменитостей, которые на каждом этапе своей карьеры выглядят прекрасно
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