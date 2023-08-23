9 знаменитых женщин, чьи фигуры названы самыми красивыми. И речь не о 90-60-90

Красота — понятие растяжимое. Недаром мудрость гласит, что она зависит от точки зрения наблюдателя. Но эксперты считают, что привлекательность определяют цифры. Если параметры конкретной женщины соответствуют «золотому сечению», то ее можно назвать обладательницей красивого тела. Исходя из этого принципа, мы выяснили, фигуры каких знаменитостей близки к идеалу.

Сальма Хайек

Фигура красавицы-мексиканки, которой нынче 56 лет, соответствует идеалу на 88%.

Эль Макферсон

А 59-летняя австралийская модель совершенна на 88,3%.

Кэмерон Диас

50-летняя звезда фильмов «Маска» и «Ангелы Чарли» получила показатель 91%.

Кэти Перри

Фигура 38-летней певицы, по мнению экспертов, идеальна на 92%.

Келли Брук

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Силуэт британской модели 43 лет совершенен на 92,9%.

Мэрилин Монро

В этом списке не могло не оказаться одной из главных красоток прошлого века. Ее параметры были идеальны на 94%.

Хелен Миррен

Фигура Миррен, которой сейчас 78 лет, соответствует «золотому сечению» на 95,6%.

Ким Кардашьян

Самая знаменитая Кардашьян, по мнению экспертов, совершенна на 96,3%. Нынче ей 42.

Скарлетт Йоханссон

А вот фигура 38-летней Скарлетт ближе всего к идеалу. Соответствует «золотому сечению» на 96,4%.