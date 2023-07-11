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9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем

Культура
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Измерить красоту невозможно, но существуют формула, позволяющая вычислить, какие пропорции тела являются наиболее идеальными с точки зрения «золотого сечения». Используя ее, мы выяснили, фигуры каких знаменитостей наиболее близки к «золотым» показателям.

Сальма Хайек — 88%

9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем

Эль Макферсон — 88,3%

9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем

Камерон Диас — 91%

Кэти Перри — 92%

9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем

Келли Брук — 92,9%

9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем
MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

Мэрилин Монро — 94%

Хелен Миррен — 95,6%

Ким Кардашьян — 96,3%

Скарлетт Йоханссон — 96,4%

Было бы нечестно сравнивать одних лишь женщин. Справедливости ради мы составили список самых привлекательных мужчин с научной точки зрения.

Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Scoop / BBC Films and co-producers
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AdMe/Культура/9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем
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