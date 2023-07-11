9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем

Измерить красоту невозможно, но существуют формула, позволяющая вычислить, какие пропорции тела являются наиболее идеальными с точки зрения «золотого сечения». Используя ее, мы выяснили, фигуры каких знаменитостей наиболее близки к «золотым» показателям.