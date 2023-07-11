9 звезд, чьи фигуры считаются самыми красивыми, и пресловутые 90-60-90 тут ни при чем
Измерить красоту невозможно, но существуют формула, позволяющая вычислить, какие пропорции тела являются наиболее идеальными с точки зрения «золотого сечения». Используя ее, мы выяснили, фигуры каких знаменитостей наиболее близки к «золотым» показателям.
Сальма Хайек — 88%
Эль Макферсон — 88,3%
Камерон Диас — 91%
Кэти Перри — 92%
Келли Брук — 92,9%
MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS
Мэрилин Монро — 94%
Хелен Миррен — 95,6%
Ким Кардашьян — 96,3%
Скарлетт Йоханссон — 96,4%
Было бы нечестно сравнивать одних лишь женщин. Справедливости ради мы составили список самых привлекательных мужчин с научной точки зрения.
Фото на превью WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, Scoop / BBC Films and co-producers
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