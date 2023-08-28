Адель открыла конверт по просьбе фанатов. И расплакалась, когда прочитала содержимое

Во время своего выступления Адель заметила влюбленную пару с плакатом, который выражал необычную просьбу. Певица никогда не делала ничего подобного, но с удовольствием согласилась исполнить ее, а после просто не смогла сдержать слез.

Ситуация произошла в Лас-Вегасе

Автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми — это лишь малая часть достижений британской певицы Адель. 12 августа она выступала в Лас-Вегасе. В какой-то момент среди фанатов она заметила пару, которая держала большой плакат с надписью: «Адель, поможешь узнать пол нашего ребенка?»

В заведении, в котором проходило выступление, запрещены любые плакаты и вывески. Несмотря на это, певица прервала выступление и позвала к себе влюбленных. Оказалось, что мужчину зовут Крис, а его спутницу — Шантель. Адель публично поприветствовала счастливчиков, взяла конверт из рук Криса и с удивлением воскликнула: «Ого, мне кажется, что это что-то от врача». По всему залу раздался смех.

Шантель объяснила, что сейчас она на 18-й неделе беременности, а конверт с результатом ей отдали на 12-й неделе. Но подходящего момента, чтобы прочитать, все не было. Поэтому пара решила, что Адель, возможно, поможет им с такой необычной просьбой. Певица села на край сцены, вскрыла конверт и произнесла заветные слова: «У Шантель и Криса будет ребенок. И это... мальчик!» Из ее глаз тут же потекли слезы.

Адель сквозь слезы принялась обнимать счастливчиков

Внезапно для всех Адель повернулась к девушке и сквозь слезы спросила: «Если я еще когда-нибудь забеременею, вы поможете раскрыть пол моего ребенка?» У певицы уже есть ребенок, поэтому она поздравила будущую мать и добавила: «У меня есть 11-летний мальчик. Тебя ждет то еще приключение!»

Крис на своей странице в социальной сети написал: «Адель, ты потрясающая! Мы запомним эту ночь на всю оставшуюся жизнь!» Фанаты тоже были в восторге и не сдерживали своих эмоций в комментариях под видео. Мне понравилось, что после всего этого вам обоим пришлось утешать Адель. © chelseaniceee / TikTok

Адель тоже переполняли эмоции, было невероятно! Поздравляем! © Beth / TikTok

Адель всегда будет любить своих поклонников и делать все, чтобы они были счастливы. © Chelsea Bragg / TikTok