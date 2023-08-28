Адель открыла конверт по просьбе фанатов. И расплакалась, когда прочитала содержимое
Во время своего выступления Адель заметила влюбленную пару с плакатом, который выражал необычную просьбу. Певица никогда не делала ничего подобного, но с удовольствием согласилась исполнить ее, а после просто не смогла сдержать слез.
Ситуация произошла в Лас-Вегасе
Автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми — это лишь малая часть достижений британской певицы Адель.
12 августа она выступала в Лас-Вегасе. В какой-то момент среди фанатов она заметила пару, которая держала большой плакат с надписью: «Адель, поможешь узнать пол нашего ребенка?»
В заведении, в котором проходило выступление, запрещены любые плакаты и вывески. Несмотря на это, певица прервала выступление и позвала к себе влюбленных. Оказалось, что мужчину зовут Крис, а его спутницу — Шантель.
Адель публично поприветствовала счастливчиков, взяла конверт из рук Криса и с удивлением воскликнула: «Ого, мне кажется, что это что-то от врача». По всему залу раздался смех.
Шантель объяснила, что сейчас она на 18-й неделе беременности, а конверт с результатом ей отдали на 12-й неделе. Но подходящего момента, чтобы прочитать, все не было. Поэтому пара решила, что Адель, возможно, поможет им с такой необычной просьбой.
Певица села на край сцены, вскрыла конверт и произнесла заветные слова: «У Шантель и Криса будет ребенок. И это... мальчик!» Из ее глаз тут же потекли слезы.
Адель сквозь слезы принялась обнимать счастливчиков
Внезапно для всех Адель повернулась к девушке и сквозь слезы спросила: «Если я еще когда-нибудь забеременею, вы поможете раскрыть пол моего ребенка?»
У певицы уже есть ребенок, поэтому она поздравила будущую мать и добавила: «У меня есть 11-летний мальчик. Тебя ждет то еще приключение!»
Крис на своей странице в социальной сети написал: «Адель, ты потрясающая! Мы запомним эту ночь на всю оставшуюся жизнь!»
Фанаты тоже были в восторге и не сдерживали своих эмоций в комментариях под видео.
- Мне понравилось, что после всего этого вам обоим пришлось утешать Адель. © chelseaniceee / TikTok
- Адель тоже переполняли эмоции, было невероятно! Поздравляем! © Beth / TikTok
- Адель всегда будет любить своих поклонников и делать все, чтобы они были счастливы. © Chelsea Bragg / TikTok
Этот случай не единственный, когда Адель пришлось остановить свое выступление ради своих фанатов. Еще на одном мероприятии она не сдержала слез, когда увидела среди толпы мужчину с фотографией своей жены. Все это лишь доказывает, что у певицы большое и доброе сердце.