Айшвария Рай рассказала, как люди насмехались над ее послеродовой фигурой и почему ей было на это плевать

В 2011 году у Айшварии Рай и Абхишека Баччана появилась дочь Аарадхия. Поклонники заметили, что после беременности Айшвария заметно набрала вес. Актриса неоднократно открыто высказывалась по этому поводу, а также поделилась тем, как повлияла на нее критика.

1. Айшвария Рай не стеснялась своего тела после родов

EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

В одном интервью Айшвария затронула тему своего веса. Она заявила: «В моем случае это было естественно. На этом этапе жизни я набрала вес, отекала, и это нормально. Мне было комфортно». Актриса говорит, что появлялась на публике тогда, когда это было удобно ей и ее ребенку. Если бы она считала это серьезной проблемой, то предпочла бы держаться подальше от папарацци или как-то исправить ситуацию.

2. Люди стыдили ее за двойной подбородок

EAST NEWS

Фотографии Рай после родов вызвали удивление у пользователей интернета, не привыкших к новому облику любимой королевы красоты. Несмотря на то, что ранее Айшвария получала похвалы за свою внешность, она подверглась жесткой критике за несоответствие общественным нормам красоты. Но она стойко выдержала непрекращающийся поток нелестных комментариев в свой адрес.

3. У бодишейминга была и положительная сторона

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Айшвария рассказала, что знала способы похудеть, но это не являлось ее приоритетом. Она отметила: «Меня это не беспокоило. Я надеюсь, что люди наслаждались драмой, в то время как я была занята реальной жизнью со своим ребенком. Думаю, что самым положительным моментом для меня стало то, что многие женщины сказали мне «спасибо».

4. Айшвария — женщина, общественный деятель и мать

EAST NEWS , Vianney Le Caer / Invision / East News

Пусть и неосознанно, но актриса и модель взяла на себя миссию просто быть настоящей. Она показала, что беременность и послеродовой период — прекрасное, но в то же время сложное время и важно не обращать внимания на негатив и сплетни.