Антонио Бандерас и Николь Кемпел доказывают, что любовь не знает границ

Антонио Бандерас, несомненно, один из самых известных и харизматичных испанских актеров. И хотя на протяжении многих лет он привлекал внимание многих женщин, именно красавице Николь Кемпел удалось покорить его сердце. В 62 года артист признается, что счастлив со своей партнершей.

Сначала они были далеко друг от друга

Антонио родился на юге Испании, в Малаге. Актером он мечтал стать не всегда: его первой страстью был футбол. Он усердно тренировался и стремился к карьере профессионального спортсмена. Но у судьбы на Антонио были другие планы, и после травмы ему пришлось отказаться от этой цели. Он все чаще стал обдумывать идею заняться актерством.



20 лет спустя, более чем в 2 000 км от Антонио, в Германии родилась Николь. Из-за профессии отца она провела большую часть своего детства в разных городах. Этот кочевой образ жизни не только помог ей выучить много языков (французский, немецкий, английский, голландский, итальянский, арабский и испанский), но и дал ей представление о разных культурах.

Но судьба распорядилась по-своему и свела их вместе

Актер Бандерас и финансовый консультант Кемпел познакомились на вечеринке, проходившей во время престижного Каннского кинофестиваля. Сначала Антонио познакомился с сестрой-близнецом Николь. Именно Барбара привлекла внимание актера, и он, не колеблясь, заговорил с ней. «Но внезапно появилась Николь, и мое сердце екнуло. Они выглядели почти одинаково, но именно в Николь я увидел что-то особенное», — вспоминает Антонио. Тогда он все еще состоял в браке с Мелани Гриффит, так что первая встреча с девушкой была просто дружеской.

Вместе они начали работу над проектом

Когда Антонио расстался с бывшей супругой, он возобновил общение с Николь и вскоре пара объявила о своих отношениях. Как только они сошлись, Бандерас заявил, что покинет Голливуд на неопределенный срок, чтобы заняться другими делами. После этого он и Николь отправились в Лондон изучать дизайн одежды. Окончив курс, пара приступила к работе над своим первым совместным большим проектом — эксклюзивной линией одежды Antonio Banderas Design. Каждый из них привнес в дело что-то свое. Они прекрасно дополняли друг друга и сумели сделать свой бизнес успешным.

Проблемы со здоровьем Антонио укрепили их отношения

В начале 2019 года Антонио пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Актер перенес сердечный приступ, и, по его словам, быстрая реакция Николь спасла ему жизнь. «Когда у меня появились симптомы, она положила мне под язык таблетку аспирина, и это спасло мне жизнь. Я получил второй шанс, и с тех пор в моей жизни многое изменилось», — вспоминает актер. Их отношения стали еще крепче, и они перестали обращать внимание на мелкие жизненные невзгоды. «То, из-за чего я раньше переживал, перестало иметь для меня какое-либо значение. Я стал ценить более реальные вещи. Моя дочь, мои друзья, моя семья — вот что действительно важно для меня».

У них появился второй шанс наслаждаться совместной жизнью

Хотя Антонио и Николь долгое время жили в разных странах (Англия, Испания и США), после сердечного приступа актера они поселились в Андалусии. Бандерас часто открыто и публично демонстрировал огромную любовь и гордость, которые он испытывает к своей родине, и решил показать своей партнерше каждый уголок этой прекрасной земли. Николь поделилась своими мыслями о жизни в Испании: «Я скучаю по своей семье, ведь я не провожу с ней так много времени, как раньше. Но рядом со мной мой возлюбленный. Я очень счастлива в Малаге. Город принял меня с распростертыми объятиями, и я чувствую себя как дома».

Недавно пара отпраздновала 8-ю годовщину совместной жизни

Средства массовой информации любят писать о свадьбах, и нет ничего необычного в том, что журналисты спрашивают об этом в каждом интервью. Но на данный момент пара не планирует связывать себя узами брака. Актер объяснил свою позицию по этому вопросу так: «Я, можно сказать, и так женат. Николь — моя жена, и я ее мужчина. У нас все отлично». Женаты они или нет, Антонио и Николь наслаждаются совместной жизнью, и мы надеемся, что улыбки еще долго будут сиять на их лицах.