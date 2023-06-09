Блейк Лайвли лихо ответила на стеб по поводу своей новой прически. Всем бы такое чувство юмора!

Недавняя смена имиджа Блейк Лайвли вызвала разногласия среди поклонников актрисы. И хотя она всегда выглядит сногсшибательно, не все посчитали, что новый образ ей подходит. Но больше всего фанатов впечатлила реакция самой Блейк. Недаром она одна из самых любимых звезд Голливуда.

Блейк сияет после рождения ребенка

Evan Agostini / Invision / East News

Спустя всего 2 месяца после рождения 4-го ребенка актриса «Сплетницы» вновь посещает красные дорожки. На недавнем мероприятии, организованном ювелирным брендом, актриса поразила всех коричневым платьем, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

Новая прическа тоже не оставила поклонников равнодушными

Всеобщее внимание привлекла объемная прическа Блейк в стиле 70-х годов. Некоторые поклонники сразу же принялись критиковать новый смелый образ актрисы. Например, пользователи писали: «Я обожаю Блейк, но этот образ просто ужас: и прическа, и макияж — вообще все» или: «Не-е-ет, что это?!». Фанаты поддержали смену стиля: «Мне нравится. Локоны просто шикарны!» или «Круто! На Блейк что угодно будет смотреться отлично».

Чувство юмора актрисы просто безупречно

В тот же день Блейк опубликовала несколько фотографий в новом образе. На первом снимке она гордо демонстрирует свои локоны. Актриса поблагодарила ювелирный бренд за мероприятие, которое она посетила в тот день, ведь у нее появился повод «выгулять» новую прическу.

На второй фотографии Лайвли энергично трясет головой, а волосы рассыпаются каскадом во все стороны. Актриса шутливо прокомментировала снимок: «Если вдруг кому-то интересно, как сделать такую прическу».