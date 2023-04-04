Читатели рассказали, какие книги оказались настолько круты, что их можно перечитывать бесконечно

Когда мы учились в школе, литература многим из нас казалась скучной. Но, возможно, тогда нам просто не встретилась та самая книга, которая действительно увлекла бы и поведала бы что-то важное. Пользователи сети и авторы нашей редакции нашли своих любимчиков и теперь решили поделиться, какие произведения навсегда врезались в их память. Да так, что теперь они всем советуют прочитать эти книги.