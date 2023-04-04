Читатели рассказали, какие книги оказались настолько круты, что их можно перечитывать бесконечно
Когда мы учились в школе, литература многим из нас казалась скучной. Но, возможно, тогда нам просто не встретилась та самая книга, которая действительно увлекла бы и поведала бы что-то важное. Пользователи сети и авторы нашей редакции нашли своих любимчиков и теперь решили поделиться, какие произведения навсегда врезались в их память. Да так, что теперь они всем советуют прочитать эти книги.
А в конце статьи вы узнаете, какая совсем свежая книга впечатляет читателей не меньше тех, что уже долгие годы значатся в списке лучших.
- До сих пор помню, как меня привела в экстаз книга «Есть, молиться, любить». Во-первых, я с головой погрузилась в атмосферу Италии, Индии и Индонезии. А во-вторых, книга многому научила меня. Например, прислушиваться к внутреннему голосу, не жертвовать своими желаниями в угоду другим людям, искать гармонию с собой и с миром и стараться получать удовольствие от жизни.
- Я люблю книгу «Любовь во время холеры» Габриэля Гарсиа Маркеса. Я не могла оторваться от нее. Здесь есть все фишки Маркеса, о которых так много говорят. Книга забавная и бесконечно грустная, она рассказывает о людях и о времени. Сразу захватывает и затягивает. © Weather_No_Blues / Reddit
- Мне нравится роман «Жутко громко и запредельно близко». Он помог мне узнать лучше о том, что такое психологическая травма и как она сказывается на ребенке. Книга красиво написана, а иллюстрации превращают ее в яркую и захватывающую историю. © Zinolium / Reddit
- «Гроздья гнева» так красиво написаны! В романе великолепный язык и символика. А местами книга смешная, чего я вообще не ожидала. Она открыла мне глаза на литературу. © babrooks213 / Reddit
- «Поющие в терновнике», на мой взгляд, великолепный роман. Я не раз всплакнула, пока читала (а меня трудно вывести на эмоции). Такая глубокая любовь, пронесенная через всю жизнь, просто завораживает. И отдельного внимания заслуживает то, как стойко все герои переносят жизненные испытания. В трудные моменты это вдохновляет и дает силу жить дальше.
- «Сиддхартха» Германа Гессе буквально изменила мою жизнь. Впервые я прочитал ее в старших классах. В критический момент моего психологического и эмоционального становления она заставила меня задуматься о жизни и ожиданиях от нее. © Pjbc / Reddit
- Кому-то это может показаться банальным, но на меня и впрямь произвело впечатление «Сияние» Стивена Кинга. Это не просто ужасы и мистика — Кинг вывел проблему семейных отношений на новый, нереальный уровень.
- «Фиеста» Хемингуэя перевернула мою жизнь. Она научила меня, что для того, чтобы высказаться, не нужно много говорить. А то, чего ты хочешь, не всегда действительно нужно тебе. И что для понимания этого надо пройти через некоторые испытания. Кроме того, из книги я узнала, что жизнь невозможно контролировать, но только ты можешь решить, что для тебя правильно. Наконец, с этого романа началась моя одержимость Хемингуэем. © 4ndyStar / Reddit
- Впервые прочитал роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» в старших классах, и он дался мне довольно трудно. Но я очень рад, что вернулся к нему позже. Прочитал во взрослом возрасте и влюбился. Эта книга все еще невероятно актуальна. © henrijonesjr / Reddit
- Пожалуй, выделю роман «Нейромант» Уильяма Гибсона. Это философская история об ограблении. Полюбил ее от начала до конца. © RichardCity / Reddit
- «Американский психопат» — идеальная книга, на мой взгляд. Мне нравятся стиль автора и посыл произведения. Здесь нет ни одного напрасно написанного предложения. Книга прикольная, хотя и мрачная. © butnottonight / Reddit
- Мне нравится «Парфюмер. История одного убийцы» Патрика Зюскинда. Для меня это идеальная история с идеальным концом. Ни одна деталь не кажется лишней. Написать так ярко о чувстве обоняния — это удивительное мастерство. © MingDynahsty / Reddit
- Мне очень понравилась книга «Дом, в котором...» Мариам Петросян. Однозначно буду перечитывать снова и снова. Роман погружает в какой-то волшебный бескрайний мир, который с каждым прочтением открывается по-новому, а читатель ощущает себя не кем иным, как персонажем «Дома...». Это вроде бы сказка, однако там нет волшебства в классическом понимании. Я бы сказала, что это некий особый мир. Вышло так, что я читала это произведение в непростые моменты жизни, и оно спасало меня, было убежищем. Одна из моих любимых книг.
- На ум сразу приходит «Принцесса-невеста» Уильяма Голдмана. Читаю эту книгу почти каждый год. Здесь идеальный темп и сюжет, и для меня это бесконечная возможность перечитывать книгу. © tl_is_not_me / Reddit
- Я перечитала «Черного Красавчика». В финале я ревела от радости, потому что испытала облегчение от осознания, что коню все же улыбнулась удача после всех страданий, через которые он прошел. Автор рассказывала, что она написала эту историю не для того, чтобы книгу восприняли как детскую, а чтобы рассказать людям о несправедливости в отношении лошадей. Всем, кто не читал «Черного Красавчика», настоятельно рекомендую это сделать. Определенно, эта книга не только для детей. © sheep-shape / Reddit
Бонус: книгоманов восхищают не только бестселлеры и проверенная временем классика, но и новинки литературы
- Нахожусь под впечатлением от «Полночной библиотеки» Мэтта Хейга. Героине Норе 35 лет, и она очень недовольна своей жизнью. Внезапно Нора попадает в междумирье — полночную библиотеку, которая находится между жизнью и тем светом. Ей выпала возможность узнать, как сложилась бы жизнь, если бы на определенных развилках она выбрала другой путь. Ты путешествуешь с героиней, сожалеешь об ее судьбе и параллельно думаешь о собственной. Нежно люблю эту историю за ее жизнеутверждающий и отрезвляющий посыл: у тебя всегда есть выбор. И независимо от того, что ты выбрал в прошлом, только тебе решать, как воспринимать свое настоящее. В общем, книга об умении возвращать себе способность делать осознанный и свободный выбор. Это вроде бы банально, но постоянно забывается, особенно когда ты глубоко застрял в черной полосе.
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