Девочка хочет переехать к отцу, потому что он богаче мамы. И мы не знаем, на чью сторону встать

Чаще всего мы слышим, что матери-одиночки становятся таковыми из-за незрелости мужчин. Узнавая о беременности, некоторые из них впадают в панику и порой поспешно бросают возлюбленных женщин. Вот и героиня нашей истории с детства была уверена, что отец испугался ответственности и ушел от мамы. Однако когда ей стукнуло 15 лет, ситуация обрела неожиданный поворот.

Вот как все выглядит со слов девушки

Мама всегда говорила, что папа бросил ее, когда узнал, что она беременна мной. Мне было 2 года, когда она вышла замуж за мужчину, у которого 3 своих детей. Поначалу я очень тянулась к отчиму, хотела видеть в нем своего отца, но он был со мной холоден. Так же у меня есть 4 единоутробных братьев и сестер (девочки 12 и 9 лет, мальчики 9 и 7 лет). Старшая сестра явно самая любимая из всех нас. Часто кажется, что отчим заботится только о ней и о младших детях. Живем мы небогато, в плохоньком районе, и я хожу в стремную школу. Мне приходится делить комнату с сестренками и донашивать одежду сводной сестры. Порой нам даже не хватает денег на еду.

Около года назад мне написала женщина в соцсетях. Она сказала, что ее муж, скорее всего, мой отец. Типа он встречался с моей мамой, но она исчезла с радаров вскоре после того, как забеременела мной. Он долго пытался найти ее, но тщетно. Я отнеслась к этой истории скептически. И тогда она прислала мне фотографию своего мужа с моей мамой... Я решилась спросить у мамы, что происходит, и она призналась, что действительно сама бросила отца, потому что не хотела серьезных отношений с ним.

Так у меня завязалось общение с отцом и мачехой. Когда мы впервые увиделись, я рассказала ему, как и чем живу. Тогда он заявил, что будет бороться за опеку надо мной. И что суд, скорее всего, примет его сторону, если я тоже скажу, что хочу жить с ним. Я взяла время на раздумья. Спустя некоторое время я приняла решение, что хочу переехать к нему. Мачеха всегда хотела детей, но она бесплодна. Мы сразу нашли с ней общий язык. Они гораздо более зажиточны, чем моя мама, поэтому у меня будет своя комната, новая одежда, я смогу учиться в хорошей школе. Я понимаю, что это может прозвучать эгоистично, но с ними я явно буду счастливее.

Вскоре отец отправился в суд и стал моим опекуном. Мама поначалу включила игнор. Но вчера, когда я собирала вещи, все-таки не выдержала и устроила скандал. Сказала, что я эгоистка, раз бросаю ее и моих маленьких братьев и сестер. И что если бы отец действительно любил меня, он бы нашел меня гораздо раньше. А мне кажется, что это она эгоистка. Она разлучила меня с отцом на целых 14 лет. Я вообще думаю, что она больше злится из-за того, что больше некому будет присматривать за остальными детьми. И что она лишится алиментов, которые он платил весь последний год после того, как нашел меня. Все, кроме моего младшего брата и сводного, теперь ведут себя так, будто я пустое место. А папа собирается забрать меня в воскресенье, и, честно говоря, я уже жду не дождусь этого.

В комментариях к истории все в основном поддерживают девочку. Хотя некоторые люди выражают обеспокоенность касательного того, как будут развиваться ее отношения с новой семьей.

Не переживай о том, что думают все остальные. Они просто завидуют, потому что твоя ситуация напоминает сказку о Золушке. © witcher252 / Reddit

Сложно вас судить. Но готовьтесь к большим переменам. Я не говорю, что может стать хуже, но после эйфории от воссоединения все вполне может сильно измениться. Отец с мачехой для вас все-таки незнакомцы в каком-то смысле, и это может спровоцировать сложности. © Effective-Essay-6343 / Reddit

Слушай, тебе 15. Ты можешь жить, где захочешь. Твоя мама убежала от твоего отца, потому что боялась серьезных отношений, и затем лгала тебе об этом всю жизнь. И у нее еще хватает наглости говорить, что это ты эгоистка? © bamf1701 / Reddit

Я бы посоветовала вам сходить на семейную терапию с отцом и мачехой после переезда. Это головокружительное изменение жизни для всех. Будет полезно, если первые несколько месяцев рядом будет специалист, который поможет сгладить углы. Кроме того, он научит вас, как выстроить общение с матерью, братьями и сестрами. © littlebrowncat999 / Reddit

Да уж... Без обид, но твоя мама просто исчадье ада в том плане, что еще и попыталась вывернуть ситуацию так, чтобы ты выглядела плохой и виноватой. © lddake / Reddit

Только вам выбирать, с кем из родителей жить. Однако я бы был с отцом и мачехой настороже. Странно, что они заявили о готовности взять полную опеку над подростком всего после нескольких встреч. © somuchregretti / Reddit