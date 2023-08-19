Девочка смотрит телевизор, зависая под потолком. Никто не может понять, как ей это удается

Настоящая «девочка-паук», несомненно, покорила сердца пользователей социальных сетей своими трюками. У этой невероятной 8-летней девочки с острова Пинтань, расположенного в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, есть необычное хобби, которое поразило интернет-пользователей: она смотрит телевизор под потолком.

Удивительные способности девочки были обнаружены ее матерью благодаря записям с камер видеонаблюдения в гостиной, что вызвало шквал восторга и любопытства в интернет-сообществе. Видеозапись была размещена 9 июля матерью девочки. На ней видно, как юная героиня непринужденно взбирается по стенам, а затем спокойно упирается в потолок.

Она наслаждается любимыми телепередачами в совершенно новом ракурсе. Самое интересное, что члены ее семьи продолжают невозмутимо смотреть телевизор, казалось бы, нисколько не обеспокоенные ее «особыми способностями».

Раскрытие супергеройского «я» этой девчушки было столь же неожиданным для ее семьи, как и для пользователей Интернета. По словам ее матери, никто не знал о ее невероятном таланте, пока она не наткнулась на запись с камеры наблюдения.



«Мне было интересно, как она поднимается и спускается. Сегодня я своими глазами это увидела».