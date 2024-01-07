Девушка пришла на конкурс красоты, несмотря на буллинг и проблемы по-женски. Ее посыл достоин восхищения

На подиуме конкурса «Мисс Вселенная» впервые за 71 год появилась девушка плюс-сайз. Хотя многие поддержали 22-летнюю Мисс Непал, восхваляя ее красоту, значительная часть мировой аудитории выступила с критикой ее внешности. Девушка ответила на эти комментарии, рассказывая о своем опыте без прикрас. Это история еще раз доказывает, что не стоит судить людей по обложке.

Она была уверена в себе

Moises Castillo / Associated Press / East News

Джейн Дипика Гарретт успешно выступила на конкурсе, который проходил в ноябре 2023 года. Вынашивая мечту стать моделью, в прошлом девушка боролась с низкой самооценкой. Подавляющее большинство положительных отзывов, которые Мисс Непал получила во время конкурса, укрепили ее уверенность в принятии своего тела.

Гарретт отметила, что «не ожидала получить столько аплодисментов на сцене». Далее она объяснила, что «ничего не ожидала» и участвовала в конкурсе только для того, чтобы представлять свою страну и «женщин всего мира».

Мнения разделились

Несмотря на то, что люди по всему миру хвалят ее, девушка рассказала, что ей пришлось столкнуться и с жесткой критикой со стороны некоторых пользователей социальных сетей. Она призналась, что комментарии были не слишком дружелюбными и порой даже «жестокими». Джейн рассказала: «Пишут комментарии по типу „О, да она как кит“ или „Почему ты не ходишь в спортзал?“ И тому подобное». Она продолжила: «Они даже не знают, через что мне пришлось пройти».

Она не позволяет трудностям остановить ее на пути к мечте

© Miss Universe / YouTube , MARVIN RECINOS / AFP / East News MARVIN RECINOS / AFP / East News

Участница конкурса красоты пояснила, что страдает от заболевания, известного как синдром поликистозных яичников (PCOS). Это заболевание связано с чрезмерной выработкой андрогенов, превышающей типичный уровень, характерный для женщин. PCOS проявляется по-разному. В основном, это увеличение веса, нарушение менструального цикла, акне и избыточный рост волос.