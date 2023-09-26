Девушка с юмором разоблачает недостижимые стандарты красоты из интернета

Идеальные фото из соцсетей вызывают двойственные чувства — и восхищение, и сомнение в том, так ли мы хороши, как нам казалось. Чтобы напомнить нам, что не нужно всерьез относиться к отретушированным снимкам из интернета и редактировать собственные ради кучи лайков, британка Шелл Джонсон смело публикует свои естественные фото рядом с теми же изображениями, обработанными фильтрами. Она честно и просто показывает, как дело обстоит на самом деле, и призывает не верить всему, что мы видим в сети.

Шелл напоминает, что беречь себя во времена массового «улучшения» снимков крайне важно. Сравнение себя с идеальными людьми из интернета, которых не существует в природе, может привести к низкой самооценке и плохому самочувствию.

Немаленькая аудитория Джонсон оставляет под ее постами благодарные комментарии. Кто-то рассказывает и свои истории: «Я много лет редактировала свои фото, добиваясь осиной талии и идеальной кожи, а потом ненавидела настоящую себя в зеркале. Фильтры вредны!».

Некоторые пользователи даже иллюстрируют фотографиями Шелл свои учебные проекты, посвященные влиянию соцсетей на психическое здоровье.

Джонсон делает и коллажи без применения фильтров: она перевоплощается без всякого труда, просто выбрав другой ракурс, позу и одежду. И вот уже обычная фигура выглядит модельной.

Шелл делает это с определенной целью: она хочет показать, почему не стоит верить рекламе средств для похудения. Не все изображения «до» и «после» на самом деле являются таковыми, эту разницу легко можно сымитировать в недобросовестных целях.

Также девушка показывает разрыв между виртуальной и реальной жизнью: например, с помощью фото нежного цветка, за которым на самом деле скрывается стопка грязых тарелок. «Я не припомню ни одного случая в моей жизни, когда сравнение с другими людьми пошло мне на пользу», — говорит она. Для тех, кому нужна поддержка на пути к принятию себя, Шелл делает бесплатную рассылку мотивирующих писем, которые поддержат в трудную минуту.