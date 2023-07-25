Девушка воссоздала 11 самых модных женских образов за последние 100 лет

За прошедшие 100 лет изменилось все, в том числе и мода. Иногда смотришь на то, как одевались и причесывались люди в те времена, и диву даешься. Вот недавно мы, например, наткнулись на яркое видео, где девушка примеряет на себя модные женские образы — от ревущих двадцатых до любимых нулевых и наших дней, — и не смогли не показать его вам.