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Девушка воссоздала 11 самых модных женских образов за последние 100 лет

Культура
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За прошедшие 100 лет изменилось все, в том числе и мода. Иногда смотришь на то, как одевались и причесывались люди в те времена, и диву даешься. Вот недавно мы, например, наткнулись на яркое видео, где девушка примеряет на себя модные женские образы — от ревущих двадцатых до любимых нулевых и наших дней, — и не смогли не показать его вам.

1920-е

1930-е

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

А вот и все видео целиком

Мы вообще обожаем наблюдать, как меняется внешность людей с течением времени. Вот, например, у нас есть крутая познавательная статья о том, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет.

Фото на превью geenahunt / TikTok
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AdMe/Культура/Девушка воссоздала 11 самых модных женских образов за последние 100 лет
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