Девушка воссоздала 11 самых модных женских образов за последние 100 лет
За прошедшие 100 лет изменилось все, в том числе и мода. Иногда смотришь на то, как одевались и причесывались люди в те времена, и диву даешься. Вот недавно мы, например, наткнулись на яркое видео, где девушка примеряет на себя модные женские образы — от ревущих двадцатых до любимых нулевых и наших дней, — и не смогли не показать его вам.
1920-е
1930-е
1940-е
1950-е
1960-е
1970-е
1980-е
1990-е
2000-е
2010-е
2020-е
А вот и все видео целиком
Мы вообще обожаем наблюдать, как меняется внешность людей с течением времени. Вот, например, у нас есть крутая познавательная статья о том, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет.
Фото на превью geenahunt / TikTok
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