Джейми Ли Кертис исполнилось 64 года, и вот как ей удается выглядеть шикарно и без помощи пластических операций

Актрисе Джейми Ли Кертис недавно исполнилось 64 года. На протяжении долгих лет она пыталась следовать недостижимым идеалам красоты. Однако опыт научил ее тому, что именно принятие своего собственного «я» — одна из важнейших вещей в жизни. И сегодня актриса доказывает, что не косметические процедуры, а именно ощущение комфорта в собственном теле поможет наконец обрести уверенность в себе.

Она категорически против пластической хирургии

Кертис призналась, что в прошлом перенесла несколько косметических процедур, но с тех пор она категорически против этого. Своим детям актриса говорит: «Не портите лицо». Она объяснила: «Я делала уколы ботокса. Помогают ли они убрать морщины? Да. Но потом вы будете выглядеть как неживая кукла».

Актриса считает, что доброта поможет справиться с болью

Кертис не считает, что счастье — главная цель ее жизни. Она признает: «Счастье — непростое понятие, ведь и жизнь — сложная штука». Вместо этого она советует заниматься тем, что принесет пользу людям. Она объяснила: «Я хочу, чтобы мои дети были довольны своей жизнью. Они должны чувствовать, что то, что они делают, имеет значение и ценность». Более того, звезда считает, что именно доброта помогает делать этот мир лучше.

Джейми Ли Кертис за естественное старение

Кертис отметила: «Нужно вообще вычеркнуть слово „омолаживающий“ из нашей жизни». Вместо того чтобы прятаться от своего возраста, актриса принимает его с распростертыми объятиями. Она заявила: «Я за то, чтобы стареть естественно. Я хочу стареть с умом, изяществом, достоинством и задором». Звезда является сторонником естественной красоты — понятия, которое, по ее мнению, общество забыло. Поэтому в социальных сетях актриса часто делится фотографиями без обработки.

Актриса старается вести простой образ жизни

Acosta David/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News

Сияющее лицо и стройное тело Кертис — это не результат утомительных тренировок или дорогих средств по уходу за кожей. Актриса использует недорогие кремы, пьет много воды и хорошо высыпается. Вся ее косметика стоит менее $ 10. Актриса не убивает себя тяжелыми тренировками. Кертис занимается йогой, пилатесом и любит долго гулять со своими друзьями. По ее словам, такой вид «социальных упражнений» приносит много пользы.

Она чувствует себя свободной

Общество навязывает нам определенные идеалы красоты, и мы обычно следуем им с самого раннего возраста. Кертис призналась: «Я втягиваю живот аж с 11 лет. Уже тогда потихоньку начинаешь обращать внимание на мальчиков и на то, как выглядит твое тело». И теперь, на 6-м десятке, больше не хочет подстраиваться под стандарты красоты, которые навязывает нам общество. Она призналась: «Я решила больше не напрягаться, чтобы скрыть реальность. Никогда раньше я не чувствовала себя настолько свободной творчески и физически».