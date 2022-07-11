Джейсон Момоа и Эмилия Кларк всегда поддерживают друг друга и показывают, что значит быть лучшими друзьями

У всех нас есть друзья, с которыми мы редко видимся, но дружба от этого не становится менее крепкой. Каждый раз, когда мы встречаемся, кажется, будто и не расставались. Мать драконов и предводитель дотракийцев дружат уже почти 10 лет. У них не получается проводить вместе так много времени, как им хотелось бы, но они искренне поддерживают друг друга на протяжении многих лет.

Нам в ADME приятно наблюдать за настоящей и искренней дружбой, как у Эмилии Кларк и Джейсона Момоа, поэтому мы решили рассказать вам их историю.

Их дружба началась во время съемок «Игры престолов»

Album Online / East News

Эмилия рассказала, как произошло их знакомство. Актеры встретились в Белфасте в вестибюле отеля. Было поздно, уставшая Эмилия возвращалась в номер. В этот момент она услышала, как кто-то закричал: «Женушка!» Момоа бросился к ней, поднял ее и повалил на пол, прямо как в регби.

Matt Sayles / Invision / AP / East News

«Его личность и дух так же велики, как и он сам. Он заботился обо мне, а я и не знала. Оказывается, мне этого очень не хватало», — сказала актриса о своем экранном муже в интервью.

Каждый раз, когда Момоа бывает в Лондоне, он заходит к Эмилии в гости

Они вновь встретились в Лондоне. Эмилия писала: «Когда твой друг оказывается в твоем городе, жизнь становится прекрасной, а скулы начинают болеть из-за того, что мы так много смеемся и улыбаемся. Ты всегда будешь самым главным мужчиной в жизни Матери драконов». Когда актеры появились на шоу Грэма Нортона, Джейсон сказал, что всякий раз, когда он приезжает в Англию, он звонит Эмилии. Во время другого шоу актера спросили, сходят ли фанаты с ума, когда видят их двоих. Он ответил: «Да я сам схожу с ума, когда ее вижу».

Джейсон был рядом с Эмилией в трудное для нее время

В 2019 году Эмилия Кларк рассказала о своей борьбе за жизнь. После съемок 1-го сезона «Игры престолов» у актрисы выявили аневризму головного мозга. Когда Джейсона Момоа спросили об этом, он сказал: «Я всегда был рядом. Нам всем было страшно, но я восхищаюсь тем, насколько она храбрая. Она помогает миру, рассказывая о своей проблеме. Мы чуть ее не потеряли несколько раз. Я люблю ее до безумия и знаю, что ее ждут великие дела».

Момоа опубликовал их совместную фотографию с подписью: «Безумно, безумно люблю эту королеву. Жаль, что мы не можем видеться так часто, как хотелось бы, но, когда мы встречаемся, я понимаю, что кхал будет любить тебя всегда. Ты джалан аттирари анни». Что по-дотракийски означает «луна моей жизни».

А у вас есть друзья, с которыми вы близки так же, как Кларк и Момоа?

Фото на превью Album Online / East News