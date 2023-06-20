Дженнифер Энистон осуждает сомнительные комплименты и наслаждается каждым прожитым годом

Для многих женщин по всему миру Дженнифер Энистон является образцом для подражания. Эффектная, успешная и талантливая, излучающая позитив и обладающая недюжинной деловой хваткой, актриса на протяжении многих лет вдохновляет поклонников добиваться намеченных целей, заботиться о себе и любить свой возраст.

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

11 февраля 2023 года Дженнифер исполнилось 54, и она честно признается, что в индустрии развлечений часто приходится сталкиваться с проявлениями эйджизма. Особенно актрисе не по душе пассивно-агрессивный комплимент, который она нередко слышит в свой адрес: «Вы прекрасно выглядите для своего возраста». Дженнифер категорически против подобных маркеров, навязанных обществом: «Меня невыносимо бесит эта фраза!». Хотите сделать комплимент? Сделайте его правильно. Вы выглядите прекрасно — и точка.

«Мои родственники отличаются долголетием, особенно со стороны отца. И я хочу жить насыщенной жизнью, а не просто доживать свой век», — заявила Энистон. Актриса подчеркнула, что ее мать придерживалась здорового образа жизни и в этом была отличным примером для Дженнифер. «Мама часто говорила о здоровом долголетии и о том, что старение — это естественный процесс. Поэтому я наслаждаюсь возрастом и рассматриваю свои годы, как счастье, которым они и являются. Ведь мы все становимся старше!»

Дженнифер уверяет, что сейчас она находится в своей идеальной форме. Даже на пике популярности «Друзей» она не чувствовала себя так хорошо.

PARAMOUNT TELEVISION / Album/EAST NEWS , Priscilla Grant/Everett Collection/East News

«Сегодня я действительно в лучшей форме, чем была в 20. Мое тело, разум и дух — все на 100 % лучше». Баланс между внешним и внутренним, между физическим и душевным благополучием и есть залог отличного самочувствия актрисы.

Несколько лет назад актриса, смеясь, сообщила, что у нее есть одна бьюти-привычка, от которой она не готова отказаться: «Не буду врать, я не хочу седины!» Однако совсем недавно Дженнифер поделилась в соцсетях видео, в котором можно заметить ее серебристые корни волос. Это нашло положительный отклик среди многих поклонников Энистон. Некоторые поспешили поделиться своим мнением в комментариях: «Молодец, что не стала скрывать седину, выглядит здорово», «Приятно видеть. К тому же, она по-прежнему великолепна», «Надеюсь, она оставит естественный цвет, так намного привлекательнее».

Дженнифер Энистон полна жизненной энергии и творческих планов. Она активно снимается в фильмах и сериалах, выступает как продюсер и режиссер, выпускает свою линию косметики. Проекты, в которых Дженнифер решает принять участие, отражают ее собственные убеждения и принципы. В сериале «Утреннее шоу», который продлен уже на третий сезон, она поднимает актуальную проблему эйджизма. Энистон играет телеведущую с многолетним опытом, которая противостоит более молодой журналистке в исполнении Риз Уизерспун. «У моей героини давно истек срок годности, но она пытается удержаться на плаву», — так охарактеризовала Дженнифер свою роль.

Jordan Strauss/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Дженнифер Энистон поистине счастливый человек — в ее жизни есть любимая работа, важные и близкие люди, а также чудесные собаки. Она с оптимизмом смотрит в будущее, наслаждается своим возрастом и призывает других делать так же. «Мне кажется, будто я восстала из пепла. У всех нас бывают периоды взлетов и падений. Сейчас как раз такой период, когда я чувствую себя прекрасно даже в мелочах. И за это я безмерно благодарна».

Путь Дженнифер Энистон вовсе не был усыпан розами, и даже собственные родители не одобряли ее желание стать актрисой. Однако она добилась успеха и обрела поклонников со всего мира.