Дженнифер Энистон ответила на предположения о том, почему она не хочет заводить детей

«Когда детки?» — наверное, самый частый вопрос, который задают женщинам старше 30 лет, у которых еще нет детей. И Дженнифер Энистон не исключение. На протяжении многих лет вокруг актрисы ходят самые разные слухи. Она старается сосредоточиться на своем личном благополучии и не обращать внимания на чужие выдумки.

Мы в ADME считаем, что никто не может осуждать женщину в ее решении иметь или не иметь детей. Мы аплодируем Энистон за то, что у нее хватило смелости открыто опровергнуть все эти слухи.

Безрассудные предположения о том, что Энистон решила посвятить жизнь карьере, а не детям, не соответствуют действительности

Invision/Invision/East News

Энистон призналась в интервью, что никогда в жизни не говорила, что не хочет иметь детей. Она восхищается женщинами, которые могут совмещать карьеру и воспитание детей, поэтому она не видит никаких причин ограничивать себя только одним. «Я всегда хотела иметь детей, и я бы никогда не отказалась от этого опыта ради карьеры. Мне хочется иметь все сразу».

Ее обвинили в том, что ее брак с бывшим мужем Брэдом Питтом развалился, потому что она не хотела создавать семью

Gorassini-Hahn-Nebinger/ABACA/EAST NEWS

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были одной из самых любимых пар Голливуда. Они поженились еще в 2000 году и, казалось, были счастливы вместе. В то время они были готовы начать новую главу в своих отношениях и хотели создать семью сразу после того, как Энистон закончит сниматься в «Друзьях».

Invision/Invision/East News

Однако следующая глава не началась, а закончилась, и в 2005 году пара развелась. Прошло не так много времени после развода, и Питт появился на публике со своей новой спутницей Анджелиной Джоли, объявив в 2006 году, что они ждут своего первого ребенка. Из-за этого люди подумали, что Питт стремился создать семью, а Дженнифер это было неинтересно, именно поэтому их брак закончился разводом. Эти обвинения действовали Энистон на нервы, и она объяснила, что они не соответствуют действительности.

Раньше Энистон принимала все слухи о своей жизни близко к сердцу

EllenTube/Ferrari Press/East News

Очень часто вокруг актрисы ходило много слухов, таких как «Джен не может удержать мужчину» или «Джен не хочет заводить детей, потому что она эгоистика и карьеристка». Ей было очень больно слушать, как все остальные пытаются навязать ей свою правду о ее жизни. «Вы же не знаете, что происходит со мной лично или с медицинской точки зрения. Не знаете, могу ли я вообще иметь детей».

И даже несмотря на то что все предположения не имели ничего общего с реальностью, иногда ей трудно оставаться равнодушной. Но она делает все возможное, чтобы сохранять спокойствие, и пытается сосредоточиться на своей работе, друзьях, животных и на том, как она может сделать мир лучше. «Вообще я могу просто сидеть сложа руки и смеяться над нелепыми заголовками, потому что они становятся все более и более абсурдными», — призналась она.

Она написала искреннее письмо, в котором заявила, что женщины полноценны — с детьми или без них

Invision/Invision/East News

«Мы полноценны — с партнером или без, с ребенком или без. Мы сами решаем, что красиво, а что нет, когда речь заходит о наших телах. Это решение принадлежит нам и только нам. Я приму это решение для себя и для всех молодых женщин, которые смотрят на меня как на пример. Нам не нужно выходить замуж или рожать детей, чтобы быть полноценными. Мы сами определяем для себя наше собственное „жили долго и счастливо“. Я устала быть частью этой истории. Да, возможно, когда-нибудь я стану матерью, и тогда сама скажу вам об этом первой. Но я хочу быть мамой совсем не потому, что чувствую себя в каком-то смысле неполноценной».

Если бы вы были на месте Дженнифер Энистон, что бы вы сказали людям, которые имеют такие неправильные представления о вашей жизни?