Элизабет Олсен не хотела оставаться в тени своих сестер и самостоятельно сделала блестящую карьеру

Начать актерскую карьеру довольно сложно. Некоторые звезды смогли пробиться благодаря знаменитым родственникам, но это не значит, что слава досталась им легко. Ведь нередко люди ожидают, что восходящая звезда повторит успех своего отца, сестры и т. д. Актрисе Элизабет Олсен предстояло превзойти успех аж 2 ее сестер, близняшек Олсен, и у нее получилось самостоятельно сделать отличную карьеру.

Мы в ADME расскажем, как Элизабет Олсен удалось преодолеть страх остаться в тени своих сестер и стать большой звездой Голливуда.

Многие помнят близняшек Мэри-Кейт и Эшли Олсен в роли очаровательной Мишель Таннер в легендарном ситкоме «Полный дом». Конечно, Элизабет хотелось подражать им и делать то же, что и они, поэтому она иногда появлялась в фильмах сестер, например в картине «Веселые деньки на Диком Западе».

Хотя казалось, что ей суждено идти по пути семейного успеха, в 10 лет Элизабет почувствовала, что такой мир ей все-таки не по душе. «Я скучала по своей спортивной команде, по танцам и по всем внеклассным занятиям в школе», — поделилась она в интервью. «Думаю, что уже в 10 лет я, наверное, понимала, что такое кумовство. Тогда я, конечно, еще не знала такого слова, но мне было как-то не по себе, что все уже думают, что я стала знаменитой только благодаря сестрам», — сказала Элизабет.

Eric Reichbaum / Everett Collection / East News

Но все же ее любовь к актерскому мастерству оказалась сильнее всего, чем она занималась, и Элизабет начала учиться в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. Сначала она подумывала сменить фамилию, чтобы не ассоциироваться со своими сестрами и представляться как Элизабет Чейз, но в конце концов решила ее оставить. После нескольких неудачных прослушиваний, например на роль Дейенерис в «Игре престолов», ей наконец повезло. Она сыграла свою первую главную роль фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен», в котором снялась без сестер. Элизабет получила большое признание критиков, что стало отличным началом ее карьеры.

Однако поворотным моментом в ее карьере стала роль Ванды Максимофф — Алой Ведьмы во вселенной Marvel. Элизабет дебютировала в этом образе в фильме «Мстители: Эра Альтрона» и с тех пор снялась в 5 фильмах — в дополнение к сериалу «Ванда/Вижн», где играет главную героиню. Хотя этот персонаж явно изменил ее жизнь и карьеру, Элизабет не всегда было комфортно в этом образе. Например, однажды она пожаловалась на то, что ей приходится носить костюм с глубоким вырезом: «Мне нравятся корсеты, но, конечно, хочется, чтобы они прикрывали грудь немного больше».

К счастью, по мере того как персонаж и, следовательно, Элизабет приобретали известность, все менялось. В сериале «Ванда/Вижн», в котором актриса снялась вместе с Полом Беттани, она смогла поучаствовать в создании знаменитого костюма, который можно увидеть в комиксах «Алая Ведьма». Кроме того, Элизабет получила высокую оценку своей игры и была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале. Персонаж Элизабет на сегодняшний день является одним из основных фокусов вселенной Marvel и одним из самых важных персонажей в последнем фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Таким образом, Элизабет Олсен показала, что страх не должен парализовывать — нам нужно следовать за своими мечтами, каким бы трудным ни казался путь.