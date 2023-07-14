Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения

В гости ходить приятно, но если вас пригласили, не стоить забывать о правилах поведения в чужом жилище. В них нет ничего сложного. Тем не менее, некоторые люди пренебрегают ими, особенно приходя в гости к друзьям или родственникам — дескать, все же свои, чего тут скромничать. Но даже самым вежливым хозяевам может не понравиться, что гости ведут себя слишком раскованно. Вот список ошибок, которые могут ненароком испортить хорошие отношения. А в конце статьи вас ждет бонус — истории про странных гостей.

Самим осматривать квартиру

Как бы ни был велик соблазн заглянуть во все интересные уголки дома, не нужно делать это самостоятельно. В частности, не стоит заглядывать в спальни без разрешения хозяев. Дождитесь, пока они сами захотят провести мини-экскурсию по своей квартире. Без них гостям, согласно этикету, можно посещать лишь ванную комнату.

Надевать тапочки хозяев

Даже если хозяева сами предлагают вам надеть их обувь, не следует этого делать, хотя бы из соображений гигиены. Заранее захватите с собой сменные тапочки или носки. Также не стоит ходить по чужому дому в уличной обуви, пачкая пол и ковры.

Приводить с собой кого-то, не спросив разрешения

Не нужно брать с собой в гости кого-то еще (даже если это супруг или ребенок), не спросив об этом заранее. Как и в случае с приглашением на торжественное мероприятие, внезапный гость может поставить хозяев в неловкое положение, заставляя их нести дополнительные расходы на угощение.

Скрывать, что вы что-то испачкали или сломали

Стремление не испортить впечатление о себе может вызвать желание не говорить о том, что вы испортили какую-то вещь: пролили кофе на диван или разбили ценную вещицу. Но все-таки вежливо и справедливо будет рассказать об инциденте хозяевам, помочь убрать беспорядок и компенсировать нанесенный урон.

Регулировать температуру в помещении

Бывает, что температура в квартире вызывает у гостей дискофорт. Если вам слишком холодно или, наоборот, слишком жарко, не следует брать пульт от кондиционера без разрешения хозяина. Вместо этого вежливо попросите плед или сядьте поближе к кондиционеру или открытому окну.

Трогать вещи

Открывать дверцы шкафчиков или холодильника, прикасаться к вещам владельцев дома — это вторжение в частную жизнь. Даже если кажется, что ничего особенного в этом нет, от такого проявления любопытства лучше воздержаться. Если вы хотите взять журнал со столика или книгу с полки, специалисты по этикету советуют спросить разрешения.

Спрашивать пароль от Wi-Fi

Гостей приглашают, чтобы пообщаться, поэтому брать в руки телефон — невежливо. Даже в случае, когда вам необходимо уделить время работе, нужно немного подождать и пообщаться с хозяевами, а уж потом отвлекаться на интернет.

Использовать последнюю туалетную бумагу

Кроме того, что нужно спрашивать у владельцев дома, каким полотенцем можно вытереть руки в ванной комнате, следует проверить количество туалетной бумаги. Если она на исходе, деликатно предупредите об этом хозяев, иначе вы можете поставить в неловкое положение того, кому ванная комната понадобится после вас.

Кормить чужого питомца

Животные не прочь выпросить у гостя что-нибудь вкусненькое, и не каждому удается устоять перед взглядом очаровательных собачьих или кошачьих глаз. Но угощать питомца кусками еды со стола — не лучшая идея. Хозяева кормят своих любимцев так, как это необходимо, любимцы могут сидеть на специальной диете, и человеческой едой можно нанести им вред.

Отказываться от угощений

Многие люди гордятся своими кулинарными навыками, а для гостей хозяева особенно стараются. Поэтому отказываться от какого-либо еды — бестактно, даже если вы не любите некоторые блюда или ингридиенты. Лучше всего попробовать всего понемногу и выразить свое восхищение. Если у вас аллергия или непереносимость определенных видов продуктов, лучше узнать о меню заранее.

Бонус: истории про грубых гостей

Снимали однушку с подругой. Однажды ее дальний знакомый с девушкой был проездом и попросился переночевать. Спать было негде, но они сказали, что посидят на кухне. Сначала они заблудились, и нам в 11 вечера пришлось их встречать. По пути они на полчаса зашли в магазин, еду купили только для себя. Потом знакомый решил, что он в чужой квартире вправе набрать себе ванну с пеной и воспользоваться нашими мочалками и косметикой. Захотели спать — кое-как постелили им пледы. Утром они надолго заняли ванную, хотя мы опаздывали на работу. А через полгода он пишет: «Я приезжаю, вы дома? А то мне остановиться негде». © SuperTOLSTYAK / Pikabu

Подруга моей девушки — веган. Как-то раз она приехала к нам погостить на несколько дней. Готовить для нее было сложновато, но мы старались. Никакой благодарности мы не увидели. Наоборот! Возвращаемся мы однаджы домой, а она выкинула все наши свитера и пиджаки из шерсти. Она почему-то решила, что мы тоже хотим стать веганами и пыталась нам помочь. Больше мы с ней не общались. © FluffyMonster / Pikabu

Друг моего брата засорил унитаз. Вода полилась на пол, и тогда он схватил кучу бабушкиных одеял и использовал их, чтобы промокнуть воду. Вода все лилась, и он стал так яростно трясти унитаз, что сломал его. С тех пор друзьям брата запрещено к нам приходить. © F0000r / Reddit

Жена пригласила к нам на ужин подругу. Мы болтали, и в какой-то момент она попыталась обнять моего 7-летнего сына. Он обниматься он не захотел. Я сказал, что у него был плохой день в школе, и он не в настроении. И тут она выдает: «Ты что, позволишь ему не слушаться?». Я ответил, что сын вправе сказать «нет», если кто-то нарушает его границы. Она рассмеялась: «Ему повезло, что он не мой сын, я бы это быстро прекратила». Я сказал сыну идти в свою комнату, а ее попросил уйти. Мой ребенок — не домашнее животное. © Potential_Beach6748 / Reddit