AdMe
AdMe

Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения

Культура
31148

В гости ходить приятно, но если вас пригласили, не стоить забывать о правилах поведения в чужом жилище. В них нет ничего сложного. Тем не менее, некоторые люди пренебрегают ими, особенно приходя в гости к друзьям или родственникам — дескать, все же свои, чего тут скромничать. Но даже самым вежливым хозяевам может не понравиться, что гости ведут себя слишком раскованно. Вот список ошибок, которые могут ненароком испортить хорошие отношения. А в конце статьи вас ждет бонус — истории про странных гостей.

Самим осматривать квартиру

Как бы ни был велик соблазн заглянуть во все интересные уголки дома, не нужно делать это самостоятельно. В частности, не стоит заглядывать в спальни без разрешения хозяев. Дождитесь, пока они сами захотят провести мини-экскурсию по своей квартире. Без них гостям, согласно этикету, можно посещать лишь ванную комнату.

Надевать тапочки хозяев

Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения

Даже если хозяева сами предлагают вам надеть их обувь, не следует этого делать, хотя бы из соображений гигиены. Заранее захватите с собой сменные тапочки или носки. Также не стоит ходить по чужому дому в уличной обуви, пачкая пол и ковры.

Приводить с собой кого-то, не спросив разрешения

Не нужно брать с собой в гости кого-то еще (даже если это супруг или ребенок), не спросив об этом заранее. Как и в случае с приглашением на торжественное мероприятие, внезапный гость может поставить хозяев в неловкое положение, заставляя их нести дополнительные расходы на угощение.

Скрывать, что вы что-то испачкали или сломали

Стремление не испортить впечатление о себе может вызвать желание не говорить о том, что вы испортили какую-то вещь: пролили кофе на диван или разбили ценную вещицу. Но все-таки вежливо и справедливо будет рассказать об инциденте хозяевам, помочь убрать беспорядок и компенсировать нанесенный урон.

Регулировать температуру в помещении

Бывает, что температура в квартире вызывает у гостей дискофорт. Если вам слишком холодно или, наоборот, слишком жарко, не следует брать пульт от кондиционера без разрешения хозяина. Вместо этого вежливо попросите плед или сядьте поближе к кондиционеру или открытому окну.

Трогать вещи

Открывать дверцы шкафчиков или холодильника, прикасаться к вещам владельцев дома — это вторжение в частную жизнь. Даже если кажется, что ничего особенного в этом нет, от такого проявления любопытства лучше воздержаться. Если вы хотите взять журнал со столика или книгу с полки, специалисты по этикету советуют спросить разрешения.

Спрашивать пароль от Wi-Fi

Гостей приглашают, чтобы пообщаться, поэтому брать в руки телефон — невежливо. Даже в случае, когда вам необходимо уделить время работе, нужно немного подождать и пообщаться с хозяевами, а уж потом отвлекаться на интернет.

Использовать последнюю туалетную бумагу

Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения

Кроме того, что нужно спрашивать у владельцев дома, каким полотенцем можно вытереть руки в ванной комнате, следует проверить количество туалетной бумаги. Если она на исходе, деликатно предупредите об этом хозяев, иначе вы можете поставить в неловкое положение того, кому ванная комната понадобится после вас.

Кормить чужого питомца

Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения

Животные не прочь выпросить у гостя что-нибудь вкусненькое, и не каждому удается устоять перед взглядом очаровательных собачьих или кошачьих глаз. Но угощать питомца кусками еды со стола — не лучшая идея. Хозяева кормят своих любимцев так, как это необходимо, любимцы могут сидеть на специальной диете, и человеческой едой можно нанести им вред.

Отказываться от угощений

Многие люди гордятся своими кулинарными навыками, а для гостей хозяева особенно стараются. Поэтому отказываться от какого-либо еды — бестактно, даже если вы не любите некоторые блюда или ингридиенты. Лучше всего попробовать всего понемногу и выразить свое восхищение. Если у вас аллергия или непереносимость определенных видов продуктов, лучше узнать о меню заранее.

Бонус: истории про грубых гостей

  • Снимали однушку с подругой. Однажды ее дальний знакомый с девушкой был проездом и попросился переночевать. Спать было негде, но они сказали, что посидят на кухне. Сначала они заблудились, и нам в 11 вечера пришлось их встречать. По пути они на полчаса зашли в магазин, еду купили только для себя. Потом знакомый решил, что он в чужой квартире вправе набрать себе ванну с пеной и воспользоваться нашими мочалками и косметикой. Захотели спать — кое-как постелили им пледы. Утром они надолго заняли ванную, хотя мы опаздывали на работу. А через полгода он пишет: «Я приезжаю, вы дома? А то мне остановиться негде». © SuperTOLSTYAK / Pikabu
  • Подруга моей девушки — веган. Как-то раз она приехала к нам погостить на несколько дней. Готовить для нее было сложновато, но мы старались. Никакой благодарности мы не увидели. Наоборот! Возвращаемся мы однаджы домой, а она выкинула все наши свитера и пиджаки из шерсти. Она почему-то решила, что мы тоже хотим стать веганами и пыталась нам помочь. Больше мы с ней не общались. © FluffyMonster / Pikabu
  • Друг моего брата засорил унитаз. Вода полилась на пол, и тогда он схватил кучу бабушкиных одеял и использовал их, чтобы промокнуть воду. Вода все лилась, и он стал так яростно трясти унитаз, что сломал его. С тех пор друзьям брата запрещено к нам приходить. © F0000r / Reddit
  • Жена пригласила к нам на ужин подругу. Мы болтали, и в какой-то момент она попыталась обнять моего 7-летнего сына. Он обниматься он не захотел. Я сказал, что у него был плохой день в школе, и он не в настроении. И тут она выдает: «Ты что, позволишь ему не слушаться?». Я ответил, что сын вправе сказать «нет», если кто-то нарушает его границы. Она рассмеялась: «Ему повезло, что он не мой сын, я бы это быстро прекратила». Я сказал сыну идти в свою комнату, а ее попросил уйти. Мой ребенок — не домашнее животное. © Potential_Beach6748 / Reddit

Бестактные гости — настоящее испытание для хозяев, поэтому не стоит забывать, что «будьте как дома» — лишь вежливая фигура речи. Незабываемых вам вечеринок и отличных гостей!

8
31148
AdMe/Культура/Эти 10 вещей лучше не делать в чужом доме, если не хотите довести хозяев до точки кипения
Поделиться этой статьёй