Хейтеры раскритиковали «недостаточно стройную» Селену Гомес. Звезда не промолчала и поддержала всех, кто тоже страдает от бодишейминга

Появление Селены Гомес на «Золотом Глобусе» в 2023 году вызвало волну обсуждений. И подверглись критике не выбор платья или макияж, а фигура певицы. Комментаторы беззастенчиво стали советовать Гомес похудеть и привести себя в форму. Певица не стала запираться в шкафу, а отстояла свои округлившиеся формы и личико и преподала всем урок, как можно сдержать напор бестактных советчиков.

Болезнь, разделившая жизнь на «до» и «после»

Evan Agostini / Invision / AP / East News

В 2015 году Селена впервые рассказала о том, что ей диагностировали системную волчанку. Это аутоимунное заболевание, при котором естественная защитная система организма атакует здоровые органы. Девушка даже вынуждена проходить через химиотерапию, чтобы облегчить течение болезни.

Появление на «Золотом глобусе»

Jordan Strauss / Invision / East News

Певица предстала на красной ковровой дорожке в стильном образе. Для церемонии она выбрала бархатное платье в пол с глубоким вырезом и пышными рукавами. Волосы она лаконично собрала в высокий хвост. Издания о стиле похвалили выход певицы, подчеркнув, что ей удалось выглядеть и гламурно, и стильно.

Столкновение с бодишеймингом

Jordan Strauss / Invision / East News

Взоры хейтеров устремились совсем не на стильное платье и прическу, а на округлившиеся формы Гомес. На девушку полились критические комментарии: «Она даже не рожала, почему у нее такой огромный бюст?». Другие вопрошали: «На лицо выглядит, будто ей 50» или «заботливо» удивлялись: «Она что, беременна?»

Ответ хейтерам

Устав от бестактных сообщений, певица решилась записать обращение в социальных сетях. Гомес объяснила, что принимает лечение, которое дает побочные эффекты в виде отечности. В периоды, когда она не принимает лекарства, — вес уходит. «Да, я не модель. И никогда ей не буду», — подытожила певица.

Позднее, Селена призналась, что оскорбительные сообщения о полноте очень ее задели. Она пыталась взять себя в руки ради тех, кто также страдает от бодишейминга: «Я старалась поддержать всех, кто стыдится своей внешности. Хотя сама я, публикуя свои фото, будто мне все равно, плакала навзрыд. Никто не заслуживает слышать такие вещи». Мы восхищаемся силой духа Селены, которая подает крутой пример всем, кому приходится очень нелегко из-за насмешек по поводу внешности.

От звезд обычно ждут идеальности. Тем ценнее моменты, когда знаменитости не боятся показаться публике без макияжа и идеальной укладки. Контраст бывает настолько сильным, что многих даже не узнать.