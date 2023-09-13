Художник рисует комиксы, которые показывают, что у всего на свете есть обратная сторона

Мало кто задумывается о том, насколько по-разному можно смотреть на одни и те же вещи. Благо есть люди с безграничной фантазией, которые нам об этом напоминают. Например, Антон Гудим, который в своей серии комиксов «Да, но...» неустанно демонстрирует обратную сторону многих вещей и явлений.