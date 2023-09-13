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Художник рисует комиксы, которые показывают, что у всего на свете есть обратная сторона

Культура
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Мало кто задумывается о том, насколько по-разному можно смотреть на одни и те же вещи. Благо есть люди с безграничной фантазией, которые нам об этом напоминают. Например, Антон Гудим, который в своей серии комиксов «Да, но...» неустанно демонстрирует обратную сторону многих вещей и явлений.

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Порой не только художники дарят нам возможность изменить о чем-то представление, но и сама жизнь. И наша подборка историй на эту тему — лишнее тому подтверждение.

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AdMe/Культура/Художник рисует комиксы, которые показывают, что у всего на свете есть обратная сторона
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