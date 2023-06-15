История актрисы Софико Чиаурели, которая в 40 лет не побоялась оставить семью ради новой любви

Софико Чиаурели добилась невероятных успехов в актерской карьере. Она сыграла более 100 ролей в кино и театре, завоевала множество международных премий и стала музой прославленного режиссера Параджанова. При этом личная жизнь звезды была наполнена таким количеством событий и неожиданных поворотов, что могла бы послужить основой для увлекательного романа или киноленты.

Софико родилась в уникальной семье

Михаил Чиаурели, отец Софико

Родители актрисы были необычной парой. Ее отец, Михаил Чиаурели, родился в семье зеленщика, но был необыкновенно талантливым человеком: говорил на нескольких языках, играл на различных музыкальных инструментах, рисовал, писал сценарии и ставил фильмы и пьесы. Мать, Верико Анджапаридзе, происходила из аристократической семьи, но выбрала театральную карьеру и добилась признания на актерском поприще.

Дом, который Михаил Чиаурели возвел для супруги

На том самом месте, где пара впервые поцеловалась, Михаил выстроил для любимой дом. Под его крышей впоследствии жила и Софико со своей семьей. В этом жилище постоянно собирались друзья и знакомые известной пары, знаменитые деятели искусства. Веселые компании вели беседы и читали стихи целые ночи напролет, пусть иногда на столе были только черный хлеб и вода. Близким друзьям Михаила, актерам Геловани и Мюффке, даже чуть не пришлось принимать роды у Верико. Они решили подшутить над беременной женщиной, но так напугали ее, что у бедняжки начались схватки и вскоре на свет появилась Софико.

Верико Анджапаридзе в ленте «Не горюй!»

Будущая актриса буквально с пеленок твердо знала, чего хочет. Родители долго спорили, как назвать дочурку, и в результате решили написать два имени на бумажках и позволить малышке выбрать самой. Так что, по семейной легенде, Чиаурели сама решила, что ее будут звать Софико. Михаил и Верико много работали, но маленькая Софико не сидела дома, а часто отправлялась на съемки и репетиции с мамой. Правда, Верико все равно была занята, поэтому позже Софико вспоминала, что все время отчаянно скучала по маме.

Она не мечтала об актерской карьере в детстве

Софико впервые влюбилась в 6 лет. Верико взяла дочку с собой на курорт, и малышка была в восторге от того, что мама будет принадлежать только ей целых 10 дней. Но вскоре из-за семейных проблем Верико пришлось вернуться домой. Знакомый пары, знаменитый театральный художник Симон Вирсаладзе, предложил присмотреть за девочкой. Он был исключительно вежливым джентльменом и обращался к 6-летней девчушке на «вы». Когда Симон решил поухаживать за приглянувшейся дамой и стал дарить ей цветы, Софико закатила художнику настоящий скандал. Пришлось Вирсаладзе до конца отпуска ежедневно преподносить девочке букеты.

Несмотря на то, что Софико росла в артистическом окружении, в детстве она не грезила о большом экране или театральной сцене. Сначала девочка хотела стать танцовщицей, а затем планировала выучиться на врача. Да и мама скептически относилась к творческим талантам дочки, шутливо сетуя на ее бездарность. Лишь многие десятилетия спустя Верико признала, что ее ребенок — удивительно одаренная актриса. В профессию Софико привела судьба. Она влюбилась в ученика отца, Георгия Шенгелая, по окончанию школы вышла за него замуж и вместе с ним отправилась в Москву. Там девушка смогла поступить на актерское отделение ВГИКа, где училась на одном курсе со Светланой Дружининой и Леонидом Куравлевым.

Молодые студенты жили голодно, но весело. Как-то раз папа Софико решил поздравить любимую дочку с днем рождения и прислал ей деньги на праздничный торт. Девушка решила побаловать своих друзей, и вскоре от исходной суммы ничего не осталось. Так что Софико отправила телеграмму отцу: «Папочка, дорогой, на торт получила. Пришли на хлеб». Еще на первом курсе в начале карьеры Чиаурели и ее супруг снялись в картине «Наш двор», которая выиграла золотую медаль на Всемирном фестивале молодежи и принесла юной актрисе известность. Но по окончанию института Софико решила не задерживаться в Москве и вернулась на родину.

Сергей Параджанов сражался за то, чтобы заполучить Софико в свой фильм

Софико снималась в различных лентах и играла в 2 тбилисских академических театрах. В 1964 году на сцене шел «Жаворонок», где девушка исполняла роль Жанны Д’Арк. Как-то Сергей Параджанов увидел афишу спектакля, на которой была изображена Чиаурели. Знаменитого режиссера настолько потрясло выразительное лицо девушки, что он сорвал афишу, вырезал образ девушки и долго носил его с собой. Именно Софико он решил отдать главную роль в своем фильме. Студийное руководство решительно возражало против такого выбора, Параджанов даже провел несколько кинопроб, но ни один из кандидатов его не устроил. Он пригрозил уйти из проекта, и в результате Чиаурели все-таки утвердили.

В результате Чиаурели сыграла 6 ролей в культовом фильме «Цвет граната». Сначала Софико не поверила режиссеру и до начала съемок была считала, что он передумает и наймет других актеров. В самой ленте Чиаурели ни произнесла ни слова, использовала только мимику и пластику. Позже актриса говорила, что более ни с одним режиссером она не чувствовала такого взаимопонимания. Параджанов был покорен актерским талантом и позже старался приглашать ее во все свои фильмы. Порой он мог предложить ей только эпизодические роли, но все равно хотел видеть эту женщину на съемках и называл ее своим талисманом.

С годами лента «Цвет граната» обрела культовый статус. Произведение, созданное Параджановым и Чиаурели, было столь яркими и запоминающимися, что спустя несколько десятилетий Леди Гага вдохновилась этими образами, работая над клипом на песню «911».

Свою роль в фильме «Ищите женщину» Чиаурели получила благодаря календарному листку

Актрису приглашали в свои проекты признанные мэтры грузинского кино. Она работала в «Древе желания» и «Покаянии» Тенгиза Абуладзе, ее часто снимал в своих фильмах муж Георгий Шенгелая. Впрочем, напряженный рабочий график не мешал супругам прослыть одной из самых гостеприимных пар Тбилиси. Дверь в их дом не закрывалась ни днем, ни ночью, а за столом собирались известные актеры, режиссеры, музыканты, художники и скульпторы.

Когда Алла Сурикова начала работу над своим фильмом «Ищите женщину», то на главную роль она захотела заполучить именно Чиаурели. Сурикова не сомневалась, что ей нужна только Софико, но руководство студии требовало провести пробы. Чиаурели никак не могла вырваться в Москву — она готовилась к премьере спектакля. Тогда Сурикова сама прилетела к ней.

Актриса ответственно подошла к встрече гостей, тут же пригласила всю съемочную группу к себе. В результате пробы Софико Чиаурели на роль в ленте «Ищите женщину» превратились в застолье. Уже в аэропорту Алла Сурикова с ужасом поняла, что они не снял ни одиного кадра с Софико. Режиссер решила схитрить и придумала маленькую хитрость. Она сумела отыскать старый календарь с фотографиями актрисы. Они пересняли эти портреты, и начальство, не заметив подмены, утвердили Софико на роль.

Во второго мужа Софико влюбилась на сцене

Хотя Софико Чиаурели и Георгий Шенгелая поженились будучи совсем молодыми, их брак считался образцовым. Пара воспитывала двоих сыновей, Георгий часто снимал Софико в своих лентах. Когда актриса неожиданно решила оставить семью, все их близкие и друзья были в шоке. Но Чиаурели влюбилась и не хотела обманывать ни себя, ни окружающих. Со своим вторым супругом, актером и телеведущем Котэ Махарадзе, женщина была знакома давно. Они дружили, но ни о каком романе не было речи. Все изменил один спектакль. Софико и Котэ играли на сцене влюбленную пару Уриэля и Юдифь. Режиссер добивался полной искренности на сцене, и, изображая пылкие чувства, актеры незаметно для себя действительно влюбились.

Котэ был женат, а Софико замужем, но чувства были слишком сильны, и мужчина решил добиться согласия на брак от любимой. Махарадзе подошел к ухаживанию с завидной фантазией. Решив признаться женщине в своих чувствах, он стал посылать Софико гранаты, которые считались символом любви. Сначала Софико подумала, что красные плоды предназначались ее сыну, но когда стала находить их буквально повсюду, в своей гримерке, в автомобиле, догадалась, кто автор этих посланий.

Потом Махарадзе выяснил, что Софико больше всего любит гулять по опавшей листве. На следующий день все коридоры театра, лестницы и гримерки были усыпаны шуршащими листьями. Эти романтические жесты не оставили Чиаурели равнодушной, но она не желала уходить из семьи и причинять боль близким. Лишь спустя несколько лет женщина сдалась и приняла предложение руки и сердца возлюбленного.

Супруги прожили вместе более 20 лет. Почти в самом конце карьеры и незадолго до кончины Котэ они открыли в родительском доме театр, посвященный маме Софико, который назвали «Верико». Зал был крошечным, и актриса буквально оказывалась наедине со зрителями.

Когда Котэ ушел из жизни, Софико была безутешна. Она пережила своего супруга только на 6 лет. Описывая свои чувства, она часто вспоминала монолог из спектакля, в котором играла: «Счастье есть тогда, когда ты любишь. И пока ты любишь, ты счастлив. А как только любовь уходит, с любовью уходит и счастье».