История Кортни Кокс, которая не сдалась после всех жизненных невзгод. И за это судьба ее щедро наградила

Биография Кортни Кокс похожа на киноисторию: развод родителей, сложные отношения с мужчинами и продолжительная борьба за ребенка. И все это на фоне головокружительного успеха сериала «Друзья».

Трудно поверить, но в этом году Кортни Кокс исполнилось 58 лет, и мы в ADME решили проследить, как складывалась личная жизнь актрисы, сыгравшей легендарную Монику Геллер. И полюбили ее еще сильнее.