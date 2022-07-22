История Кортни Кокс, которая не сдалась после всех жизненных невзгод. И за это судьба ее щедро наградила
Биография Кортни Кокс похожа на киноисторию: развод родителей, сложные отношения с мужчинами и продолжительная борьба за ребенка. И все это на фоне головокружительного успеха сериала «Друзья».
Трудно поверить, но в этом году Кортни Кокс исполнилось 58 лет, и мы в ADME решили проследить, как складывалась личная жизнь актрисы, сыгравшей легендарную Монику Геллер. И полюбили ее еще сильнее.
- Кортни Кокс родилась 15 июня 1964 года в элитном городке штата Алабама.
- Она была типичной «папиной дочкой», и развод родителей в 1974 году стал для 10-летней Кортни ударом.
- Кортни углубилась в собственные интересы. В школе она занималась чирлидингом, теннисом и плаванием. На последнем курсе университета попала в модельный бизнес.
- Кортни Кокс и Майкл Китон расстались через 5 лет. Они не совпали характерами. Позже Кокс признавалась, что отношения с Китоном были самыми важными в ее жизни. Точную причину расставания актриса понять так и не смогла.
- В это время в жизни Кортни появились «Друзья». Легендарный ситком перевернул жизнь актрисы с ног на голову, она стала популярна во всем мире.
- За роль Моники Геллер актриса получила 7 номинаций на премию Гильдии киноактеров и выиграла одну из них.
- Далее Кокс сыграла роль стервозной и самодовольной тележурналистки Гейл Уэзерс в фильмах «Крик». На съемочной площадке она познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом Аркеттом.
- Дэвид и Кортни поженились в 1998 году. Среди гостей свадьбы были коллеги Кокс по «Друзьям»: Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан.
- Впереди молодых супругов ждали трудности. Долгое время пара боролась за ребенка. У Кокс было 7 выкидышей.
- Кокс вспоминала, что эпизод «Друзей» с рождением дочери Рэйчел дался ей особенно тяжело. Нужно было веселить зрителя, а хотелось плакать. Ведь накануне она в очередной раз потеряла ребенка.
- Находясь на пике славы, Кортни продолжала бороться. Каждый день она шла на съемочную площадку и смешила публику, закрывая глаза на собственную боль.
- Кортни повторила судьбу своей героини, которая на протяжении всего сериала мечтала о ребенке. К счастью, в финальном сезоне «Друзей» Кокс уже была беременна.
- В 2004 году после 2 циклов ЭКО Кортни Кокс родила дочь, Коко Аркетт. Дженнифер Энистон стала крестной матерью девочки.
- Сейчас Коко 18 лет. Мать и дочь связывают крепкие отношения.
- Коко обладает красивым голосом, любит петь, а ее мама — аккомпанировать ей.
- Кортни с удовольствием поддерживает любые начинания Коко, например поощряет ее интерес к моде и визажу.
- В 2010 году Кортни и Дэвид объявили о разводе. К этому решению они пришли спустя несколько лет.
- В интервью Кортни Кокс признавалась, что их семейные отношения были похожи на борьбу, которая существовала между их героями в «Крике».
- С 2013 года Кортни Кокс состоит в отношениях с участником группы Snow Patrol Джонни Макдэйдом. Их познакомил общий друг, Эд Ширан.
- Бурный роман Кортни и Джонни подтолкнул их к тому, что они обручились менее чем через год после первой встречи.
- Спустя несколько месяцев Кокс и Макдэйд отменили помолвку, затем вновь сошлись и не расстаются по сей день. «Я никого не любил так, как люблю эту женщину», — признался Джонни в одном из интервью.
- Несмотря на жизненные трудности, Кортни Кокс сумела обрести счастье. И в семье, и на профессиональном поприще.
- Кокс выступает не только как актриса, она еще и режиссер, и продюсер. Ей принадлежит продюсерская компания Coquette Productions, созданная Кокс совместно с бывшим мужем Дэвидом Аркеттом. Она неоднократно работала режиссером в фильмах и сериалах.
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Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers
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