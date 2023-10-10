История Натальи Гундаревой — «сладкой женщины» с горькой судьбой
В любой роли — от домохозяйки до императрицы — Наталья Гундарева выглядела на редкость органично. В кино ей нередко приходилось играть женщин, нашедших свое счастье в семье и материнстве, а в жизни все оказалось совсем иначе.
Ранние годы
- Будущая народная артистка родилась 28 августа 1948 года в коммунальной квартире в центре столицы. Ее отец работал инженером на заводе малолитражных автомобилей, а мама — инженером-проектировщиком в конструкторском бюро.
- В театр Наталья Гундарева впервые попала в 5 лет: мама отвела ее на спектакль «Синяя птица» в МХАТ, и этот опыт запал девочке в душу. Потом юная Наташа побывала на балете в Большом театре и заявила отцу, что твердо решила стать балериной. А тот в ответ лишь рассмеялся: «В балет тощих берут, а ты у нас вон какая толстушка». Тогда Наталья решила идти в актрисы.
- Но до этого были еще годы, а пока перед юной Наташей стояли иные проблемы: ее родители разошлись, а на одну мамину зарплату прожить было непросто. В день зарплаты мама устраивала для них с дочкой настоящий пир: покупала торт, курицу, еще какие-то вкусности, а потом они снова переходили в режим жесткой экономии. Чтобы помочь маме, девочка начала трудиться с пятого класса: поднимала петельки на чулках маминым подругам, за что ей платили 50 копеек, иногда даже рубль.
- Но мечту о сцене Наталья не бросила, и в 8-м классе стала посещать Театр юных москвичей при городском Доме пионеров. Всем там она понравилась настолько, что ее — веселую, рыжеватую, с веснушками — приняли, невзирая на окончившийся набор. Дебютный выход Гундаревой на сцену состоялся в спектакле «Дикая собака Динго», где девушка сыграла маму главного героя.
- Мать будущей народной любимицы была категорически против того, чтобы Наталья стала актрисой. Женщина считала, что профессия должна быть надежной, поэтому девушка готовилась поступать в Московский инженерно-строительный институт. Тем более, что уже в 10 классе Гундарева начала подрабатывать чертежницей в конструкторском бюро и опыт у нее имелся. Но в итоге ее друг, будущий народный артист Виктор Павлов, уговорил Наталью поступать в Щукинское училище. И это авантюрное решение изменило всю жизнь Натальи Гундаревой.
Расцвет
- В театральное училище имени Щукина Наталью Гундареву с первого раза не взяли — придрались к фигуре. «Сначала похудейте, а потом приходите», — заявили ей женщины-экзаменаторы. До этого девушка из-за своей фигуры особенно не переживала, лихо носила мини-юбки, а тут сникла. Но не в ее характере было сдаваться. К следующему году она не похудела, но придумала хитрость: зная, что в комиссии будет великая актриса Цецилия Мансурова, вся тонюсенькая (и, говорят, полных девушек она не жалует), Наталья выучила ее театральный монолог и на экзамене читала его только для Мансуровой. А еще встала вполоборота к комиссии, чтобы казаться стройнее. Ее взяли.
- Наталья Гундарева училась вместе с Константином Райкиным. Получив диплом в 1972 году, она пошла служить в Театр им. Маяковского, где проработала в итоге всю жизнь. От редких ролей второго плана Гундарева доросла до главной звезды театра.
- Еще на последнем курсе училища артистка началась сниматься в кино в эпизодических ролях. Первой значительной работой на голубом экране стала роль Ани Доброхотовой в картине «Сладкая женщина», вышедшей на экран в 1976 году. За эту роль Гундареву назовут лучшей актрисой года. После данной киноленты предложения о съемках посыпались на артистку как из рога изобилия.
- В конце 1970-х и начале 1980-х Наталья Гундарева стала очень востребованной артисткой: в театре ей одна за другой доставались главные роли. Тот же спектакль «Леди Макбет Мценского уезда», где Гундарева сыграла Катерину Измайлову, стал одной из наиболее значительных постановок в истории Театра им. Маяковского и с успехом шел в течение 13 лет.
- В это же время на киноэкраны выходят фильмы «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1978 г.), «Отпуск в сентябре» (1979 г.), «Осенний марафон» (1979 г.), «Однажды двадцать лет спустя» (1980 г.), «Одиноким предоставляется общежитие» (1983 г.) и многие другие с участием Натальи Гундаревой. После этих кинокартин в нее влюбилась вся страна, ведь простое обаяние этой женщины и образы, созданные ею на экране, были близки многим.
Личная жизнь
- Пока в актрису была влюблена половина мужчин нашей страны, сама она долго только мечтала о женском счастье, которое все не складывалось. В 25 лет Наталья Гундарева вышла замуж за известного режиссера Леонида Хейфеца, с которым познакомилась во время съемок телевизионного спектакля «Обрыв». Мужчина был на 14 лет старше, но для любви это не помеха.
- Сам первый супруг артистки так вспоминал их встречу, которая случилась, когда Наталья пришла на пробы в телеспектакль: «Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немножко косолапая, задорная, вся в веснушках. Гундарева начала читать, и я понял, что лучшей Марфиньки и быть не может. В каждом своем движении она была предельно естественна, искренна, забавна, и это меня совершенно покорило». Так режиссер нашел не только актрису на главную роль, но и свою музу.
- Отношения, начавшиеся с восхищения и поспешной свадьбы, продлились недолго. Супруг работал в Малом театре, Наталья — в Театре им. Маяковского, у каждого были свои дела, спектакли, друзья. В этот же период Гундареву начали активно звать в кино, она сильно уставала, часто бывала на гастролях. Приезжала домой, а там муж со своими приятелями из Малого театра гуляет до утра. Не сошлись графиками и характерами. Этот брак продлился 6 лет.
- Вскоре после развода, в 1979 году, во время работы над звездным спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» у Гундаревой разгорелся роман со сценическим партнером Виктором Корешковым. Они довольно скоропалительно поженились, но и этот брак оказался недолгим. Наталья уличила мужа в измене и подала на развод.
- После второго брака у Натальи Гундаревой начались отношения с актером Сергеем Насибовым, который был младше ее на 10 лет (кстати, это он сыграл Гошу Кораблева в фильме «Школьный вальс»). Мужчина даже развелся с женой ради романа с Гундаревой, но через 3 года пара заявила о своем расставании.
- Последней попыткой создать семью для артистки стали отношения с актером Михаилом Филипповым. На момент их знакомства мужчина был женат, но в итоге оставил семью ради Натальи. «Любовь не пришла, не подкралась, а поразила нас обоих», — вспоминал Михаил позже этот период своей жизни. Говорят, после встречи с Михаилом Гундарева вновь начала улыбаться.
- В 1986 году пара поженилась и прожила вместе 19 лет — до кончины Натальи. После того как актрисы не стало, ее супруг издал книгу под названием «Наташа». Там собраны воспоминания об их семейной жизни, рисунки Натальи, стихотворения Михаила, их записочки о любви друг другу.
Дети, которых не было
- Родных детей у Натальи Гундаревой не было. Виной всему стало решение, принятое в молодости, а аукнувшееся много лет спустя. Леонид Хейфец так вспоминал об этом моменте их жизни: «Наташа была всенародной любимицей. Сыпались предложения от режиссеров. Я провожал жену то на съемки, то на гастроли, началось время ее триумфа. И тут Наташа забеременела. Заявила категорически: „Ленечка, сейчас я не хочу ребенка. У меня нет времени им заниматься. Когда-нибудь потом“. Я не стал возражать, не хотел мешать карьере жены. Позже это решение нам обоим принесло боль и страдания».
- По иронии судьбы новость о своем бесплодии Гундарева узнала от врачей накануне съемок фильма «Однажды двадцать лет спустя», где ей предстояло сыграть мать-героиню. Тогда артистка взяла себя в руки и сыграла маму 10 детей так, что вся страна ей поверила, а в 1981 году назвала за роль многодетной Нади Кругловой лучшей актрисой года.
- Вопрос о детях журналисты так или иначе задавали артистке регулярно. Чтобы не вдаваться в подробности и пресечь расспросы, Гундарева отвечала: «Я не испытываю потребности иметь детей. Театр мне их заменяет». Но однажды все-таки призналась: «Детьми я, наверное, плачу за успех...».
- Однако в 40 лет у Натальи Гундаревой появилась так называемая «приемная дочь» Ирина Дегтева. Однажды она просто пришла подарить любимой актрисе букет цветов, позвонила в дверь, а открыла ей сама артистка. Ирина вошла — и просидела там несколько часов, а после стала в доме своим человеком. Михаил Филиппов писал об Ирине в книге воспоминаний «Наташа»: «Мы оба привязались к ней, а она к нам. Когда мы обрели этого Подкидыша, ребенку было лет тридцать, так что многие заботы от нас отпадали — она умела читать, плавать, и в школу нас никто не вызывал за неуспеваемость и проказы».
Закат
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90-60-90,и актриса решила худеть. Многие знакомые Гундаревой считают, что диеты могли подкосить ее здоровье.
- Кроме того, в 1986 году Наталья Гундарева попала в тяжелую аварию, после которой еще год приходила в себя, а позже сделала пластическую операцию — та тоже не прошла бесследно. Красивое, но застывшее лицо отказывалось слушаться чрезвычайно требовательную к себе артистку, и это стало для нее настоящим потрясением.
- Однако, несмотря на все трудности, более поздние роли Гундаревой также имели успех. Многим запомнилась и ее императрица в «Виват, гардемарины!», и княгиня Шадурская в «Петербургских тайнах», и сваха в «Саломее». У Натальи Георгиевны был талант воплощать в себе все грани женской натуры, играть так, что ее любили и ненавидели, восхищались ею и на дух не переносили, но никогда не оставались равнодушными. Именно поэтому даже десятилетия спустя пересматривать фильмы с великой актрисой, всенародной любимицей — одно удовольствие. И память, которая не тускнеет с годами.
О характерной актрисе Рине Зеленой, за всю жизнь не сыгравшей ни одной главной роли, тоже помнят до сих пор. Всенародная любимица обладала таким мощным талантом, что и на вторых ролях могла затмить кого угодно, а сказанные ею в кино и в жизни фразы давно стали крылатыми.
Фото на превью Сладкая женщина / Ленфильм
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