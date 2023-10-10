История Натальи Гундаревой — «сладкой женщины» с горькой судьбой

В любой роли — от домохозяйки до императрицы — Наталья Гундарева выглядела на редкость органично. В кино ей нередко приходилось играть женщин, нашедших свое счастье в семье и материнстве, а в жизни все оказалось совсем иначе.

Ранние годы

Расцвет

Личная жизнь

Дети, которых не было

Закат

О характерной актрисе Рине Зеленой, за всю жизнь не сыгравшей ни одной главной роли, тоже помнят до сих пор. Всенародная любимица обладала таким мощным талантом, что и на вторых ролях могла затмить кого угодно, а сказанные ею в кино и в жизни фразы давно стали крылатыми.