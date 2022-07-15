История Риз Уизерспун и ее дочери, которые похожи друг на друга как две капли воды

Воспитание, поддержка и понимание очень важны для формирования связи каждого родителя со своим ребенком. Порой нам кажется, что у знаменитостей нет возможности проводить много времени с детьми, но это не так. У актрисы Риз Уизерспун и ее дочери Авы очень крепкие и теплые отношения. Иногда кажется, что они не мама с дочкой, а сестры-близнецы.

Мы в ADME решили поделиться историей одной из самых известных знаменитостей и ее дочери, чтобы доказать, что вы всегда можете стать примером для своих детей и в то же время брать пример с них.

Актриса стала мамой довольно рано

Риз было 23 года, когда у нее родилась Ава. Актриса сомневалась, сможет ли вырастить ребенка в одиночку. У нее были деньги, отложенные со съемок фильмов, но временами все равно было нелегко. Воспитывая дочь, она многому научилась и смогла применить полученный опыт, когда появились сыновья Дикон и Теннесси.

Они вместе росли

Когда Аве исполнилось 18 лет, Риз призналась: «Мне кажется, что мы выросли вместе». Она очень переживала, когда дочка уезжала в колледж. На самом деле актриса и представить себе не могла, как будет тяжело, и ей приходилось постоянно напоминать себе, что Ава вернется. Риз сказала, что в этот момент она захотела извиниться перед собственной мамой, потому что сама поступила в колледж, а потом начала сниматься и так и не вернулась домой.

Их часто путают

Их сходство просто поражает. Риз любит, когда ее принимают за ее дочку, потому что так она чувствует себя молодой. Но актриса уверена, что Аве не так-то просто быть настолько похожей на свою маму, и часто говорит, что гордится тем, как дочь с этим справляется.

Аве бывает нелегко

Аве бывает не по себе от внимания, которое уделяется ее персоне. Тогда Риз советует ей поговорить с Зои Кравиц. Зои тоже похожа на свою знаменитую маму, Лизу Боне, поэтому может дать Аве совет и поддержать ее. Риз не может полностью понять чувства дочери, потому что сама не росла в семье знаменитостей. Ее дети проходят через трудности, которых у нее никогда не было.

Иногда они даже одеваются одинаково

Иногда Риз упрашивает Аву выбрать парные вещи, и та соглашается. Как-то раз они надели одинаковые праздничные свитера Draper James — собственного бренда одежды Риз.

Ава хочет сама выбрать, чем будет заниматься

Ава, которая сейчас учится в Калифорнийском университете в Беркли, не уверена, что пойдет по стопам своих родителей. Риз и Райан всегда хотели, чтобы дочь сама решала, что ей нравится и чем она будет заниматься. И она им за это благодарна.

Лучший совет от мамы

Риз как-то сказала: «Внешняя красота определяется красотой внутренней». Ава старается идти по жизни, следуя этому правилу. Неудивительно, что в социальных сетях она говорит о важности сострадания и добрых поступков и подает своим подписчикам хороший пример. Она хочет быть уверенной, что использует свою интернет-платформу во благо.

Они лучшие друзья

Ава называет Риз своей лучшей подругой, образцом для подражания и своим самым преданным фанатом. Риз невероятно гордится тем, что дочь становится такой замечательной девушкой. Она учится, пытается найти себя и пробует себя в разных сферах. Риз действительно восхищается стремлением своей дочери совершать великие дела.