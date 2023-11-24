Как 17 мультгероев выглядели бы в образе реальных людей. И от увиденного то в жар, то в дрожь бросает

Продолжаем выкручивать воображение на максимум и представляем любимых всеми мультгероев в реальном мире. Результаты, как всегда, радуют. С некоторыми так и хочется встретиться вживую, а вот других лучше бы обходить за километр.

Джессика Рэббит — «Кто подставил кролика Роджера», 1988

Эсмеральда — «Горбун из Нотр-Дама», 1996

Лола — «Подводная братва», 2004

Круэлла — «101 далматинец», 1961

Мегара — «Геркулес», 1997

Принц Эрик — «Русалочка», 1989

Принцесса Кида — «Атлантида: Затерянный мир», 2001

Тарзан — «Тарзан», 1999

Лило — «Лило и Стич», 2002

Леди Тремейн — «Золушка», 1950

Гастон — «Красавица и чудовище», 1991

Мардж Симпсон — «Симпсоны», 1989 — ...

Тиана — «Принцесса и лягушка», 2009

Принц Навин — «Принцесса и лягушка», 2009

Лола Банни — «Космический джем», 1996

Изма — «Похождения императора», 2000

Гайка — «Чип и Дейл спешат на помощь», 1989 — 1990

У некоторых героев мультфильмов находятся реальные прототипы среди нас с вами, и мы сами в этом убедились. А если вам захотелось узнать, с кого на самом деле списывали образы персонажей, то можете заглянуть в эту статью.