Как бодипозитивные показы купальников сместили с подиумов «ангелов» Victoria’s Secret и что в них такого особенного

Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон давно закрепили за собой звание главных мировых столиц моды. А вот то, какие купальники мы будем носить в новом сезоне, решают в жарком городе Майами в рамках Miami Swim Week. Но это не обычный показ мод, а целый манифест.

, Alberto E. Tamargo/Sipa USA/East News , © Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Stock Photo MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWSAlberto E. Tamargo/Sipa USA/East News

Неделя пляжной моды традиционно проводится в июле на разных площадках по всему городу и собирает десятки дизайнеров со всех уголков мира. Первое, что бросается в глаза при просмотре фотографий с показов, — это многообразие моделей.

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS , Johnny Louis/Sipa USA/East News

Если еще несколько лет назад купальники демонстрировали высокие загорелые девушки спортивного телосложения, то сегодня гвоздем программы все чаще становятся женщины, чьи фигуры не вписываются в рамки устаревших представлений о красоте. Модели по-прежнему источают невероятную женственность и уверенность в себе, но выглядят куда более «земными». Они доказывают, что женская красота — это куда больше, чем какие-то стандарты.

AP/EAST NEWS

Зачастую показы в рамках Miami Swim Week несут важный социальный посыл, дизайнеры не упускают возможность осветить актуальные темы. Например, в 2018 году внимание всех присутствующих приковала модель Мара Мартин, дефилирующая по подиуму с пятимесячной дочерью на руках. Пока мама улыбалась на камеру, малышка пила молоко. Для того чтобы окружающие не нарушили покой ребенка, на девочку надели специальные звуконепроницаемые наушники.

В 2019 году звездой одного из шоу стала модель плюс-сайз Эшли Алексисс. Девушка носит 50-й размер одежды, а ее рост составляет 163 см, но это не помешало ей добиться успехов на модельном поприще. Эшли является амбассадором нескольких брендов нижнего белья и даже разработала собственную линейку одежды для пышных женщин. «Я знаю, что идеальной фигуры не существует, но мое тело идеально для меня, и этого достаточно», — заявляет девушка.

В том же году в дефиле приняла участие профессиональная танцовщица Кристи Вальдисерри, страдающая очаговой алопецией. Девушка решилась на смелый поступок и сняла парик прямо во время показа. Кристи рассказала, что хочет своим примером подарить надежду людям, которые также столкнулись с выпадением волос.

Alberto E. Tamargo/Sipa USA/East News

В 2021 году в центре внимания оказалась бразильская модель Бруна Лима, которая вышла на подиум будучи беременной. «Было здорово пройтись по подиуму с 8-месячным животом и показать, насколько красива беременная женщина. Я с нетерпением жду того момента, когда покажу эти фотографии своей дочери и расскажу ей о том, как мы вместе приняли участие в Неделе моды в Майами», — поделилась девушка.

Miami Swim Week-2023 была особенно яркой. На ставшем традиционным показе Sports Illustrated Swimsuit Show произвела фурор одна из самых знаменитых моделей Швеции Вендела Кирсебом. Карьера Венделы в fashion-индустрии длится более 40 лет, а в этом году женщина отпраздновала 56-летие.

Компанию Венделе составили 56-летняя заместитель декана на пенсии Нина Кэш.

Инфлюенсер Ачиенг Агуту.

Модель Джена Симс.

62-летняя модель Кэрол Альт.

А также мама троих детей Шарина Гутьеррес.

Как мы видим, теперь для того, чтобы быть моделью, не обязательно иметь параметры 90-60-90. Но нужно обладать большой смелостью и силой духа, чтобы бросить вызов обществу и укоренившимся стандартам, как это сделала, например, прекрасная Паулина Поризкова. Модель полностью принимает изменения в своей внешности и с гордостью заявляет: «Мое лицо — это роман о моей жизни».