Как бы выглядели наши любимые литературные персонажи, если бы сошли со страниц книг прямиком в реальную жизнь

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Читая то или иное произведение, мы представляем себе как выглядят персонажи, хотя в большинстве случаев автор уже описал их внешность. Так вот, кинематографисты тоже большие фантазеры и иногда отступают от книжного облика героев, предлагая зрителям свое видение действующих лиц. Мы решили спросить искусственный интеллект как бы выглядели персонажи известных книг, если бы они полностью соответствовали книжному описанию.

Ретт Батлер, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

В книге Ретт Батлер описан, как смуглый, атлетически сложенный мужчина с темными усами. У него был высокий лоб, тонкий орлиный нос, крупный рот и широко расставленные глаза.

Скарлетт О’Хара, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл

Маргарет Митчелл описывала Скарлетт как брюнетку с бледной кожей и зелеными глазами.

Шерлок Холмс, серия книг Артура Конан Дойла

Всемирно известный частный детектив описан автором как мужчина с черными волосами, серыми глазами, орлиным носом и тонкими губами.

Мэри Поппинс, серия книг Памелы Трэверс

Няня Мэри Поппинс — женщина с черными волосами, большими синими глазами, носом картошкой и строгими сжатыми губами.

Наташа Ростова, «Война и мир» Льва Толстого

Наташа Ростова в книге — девочка с черными кудрями, большими черными глазами и крупным ртом.

Джейн Эйр, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте

Шарлотта Бронте описывает Джейн Эйр как девушку с каштановыми волосами, зелеными глазами и эльфийским взглядом.

Эркюль Пуаро, серия книг Агаты Кристи

Эксцентричный сыщик описан Агатой Кристи как мужчина с черными волосами и вычурными усами.

Тэсс Дайберфилд, «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Харди

Тэсс в романе Харди — красивая девушка с большими живыми глазами и подвижным ртом, похожим на розу.

Белла Свон, серия книг Стефани Майер

Стефани Майер так описывает главную героиню своих книг: девушка с длинными каштановыми волосами, сердцеобразным лицом, большими широко расставленными карими глазами, тонким носом, узким подбородком, пухлыми губами.

Китнисс Эвердин, серия книг Сьюзен Коллинз

«Книжная» Китнисс — 16-летняя девушка с черными волосами, серыми глазами и оливковой кожей.

Дейенерис Таргариен, серия книг Джорджа Мартина

Джордж Мартин описывал Дейенерис как красивую девушку с длинными серебристыми волосами и фиалковыми глазами.

Анна Каренина, «Анна Каренина» Льва Толстого

Лев Толстой говорит о героине своего романа как о красивой женщине с темными волосами и полной фигурой.

Бекки Шарп, «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея

Главная героиня «Ярмарки тщеславия» описывается Теккереем как зеленоглазая девушка со светлой кожей.