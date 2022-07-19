Как Джуди Денч удалось снова найти любовь в возрасте 76 лет

87-летняя оскароносная актриса, дама Джуди Денч, находится в центре внимания уже 65 лет, и похоже, в ближайшее время она и не планирует уходить на пенсию. Но, несмотря на свою насыщенную жизнь и успешную карьеру, у Денч всегда получалось находить время для любви, как в юности, так и в возрасте 76 лет.

Мы в ADME знаем, что после потери близкого человека бывает трудно открыть сердце для новой любви, и именно поэтому мы решили поделиться с вами историей Джуди Денч.

Первый муж актрисы был любовью всей ее жизни

Джуди Денч и ее покойный муж Майкл Уильямс поженились в 1971 году и были вместе до его смерти в 2001 году. Денч считает, что им повезло встретить друг друга, так как их союз был достаточно гармоничным и им никогда не приходилось много работать над отношениями. Несмотря на то, что прошло много лет с тех пор, как актриса потеряла своего мужа из-за рака легких, она все еще им восхищается: «О, как же мне было с ним весело. Я так громко смеялась над его шутками. Мы прекрасно провели время. Мне повезло, что в моей жизни был такой человек».

Денч кажется, что она, вероятно, никогда не забудет Уильямса. Когда ее спросили, сколько времени ей потребовалось, чтобы снова стать счастливой, ее ответ был очень трогательным: «Я не знаю. Возможно, я никогда уже и не буду настолько счастливой».

В возрасте 76 лет, через 9 лет после потери мужа, Денч снова обрела любовь

Актриса не думала, что снова найдет любовь, но все изменилось, когда защитник природы Дэвид Миллс пригласил ее на открытие домика для белок в центре дикой природы в 2010 году. Денч и Миллс начали встречаться и состоят в отношениях уже более десяти лет. Даже после многих лет совместной жизни она все еще называет его «мой мужчина», потому что ей не нравится слово «партнер» или «парень».

Говоря об их счастливом союзе, Денч считает, что юмор — самая потрясающая часть отношений, Миллс всегда заставляет ее смеяться. «Я люблю посмеяться от души. Теперь у меня есть очень хороший друг».

Денч и Миллсу нравится проводить время вместе, но они не планируют жениться

Когда Денч спросили о браке с Дэвидом, она решительно ответила: «Нет, нет, нет, нет, нет. Мы просто будем вместе, как и положено нашему возрасту». Они решили, что будут жить в разных домах, которые находятся всего в 1,5 км друг от друга. Пара всегда проводит время вместе, либо у Джуди, либо у Дэвида.