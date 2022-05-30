Как Хлои Кардашьян справилась с давлением общества, которое называло ее самой некрасивой в семье

Хлои — одна из 6 детей семейства Кардашьян — Дженнер, о котором уже второй десяток лет трубят из всех утюгов. Не так давно она дала откровенное интервью, рассказав, как столкнулась с травлей в СМИ, которые беззастенчиво обсуждали ее внешность.

Мы в ADME решили подробнее узнать о жизни Хлои и о том, как она справилась с общественным давлением.

Хлои родилась в 1984 году, у нее есть 2 старшие сестры, 2 младшие и брат. Ее отец, известный адвокат, ушел из жизни, когда Хлои было 19 лет, что стало для нее травмой. Тем больнее девушка переживала травлю, когда спустя много лет в сети и в СМИ без стеснения обсуждали, что у нее другой биологический отец, раз она не похожа на своих красавиц-сестер. Хлои даже делала тест ДНК, чтобы опровергнуть слухи.

В школе у нее не было друзей, и Хлои перешла на домашнее обучение, получив аттестат с высшим баллом. А вскоре после этого девушка попала в ДТП, из-за которого до сих пор испытывает проблемы с памятью.

Ким, Хлои и Кортни в юности.

Жизнь семьи кардинально изменилась, когда в 2007 году стартовало реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Хлои было 23 года, ее старшая сестра Ким к тому времени уже завоевала определенную популярность и была главной звездой передачи. Через несколько лет заявили о себе и младшие сестры: Кендалл стала успешной топ-моделью, а Кайли — основательницей косметического бренда.

Старшая и младшая сестры Хлои.

Хлои же долгое время оставалась гадким утенком, ведь среди всех сестер именно она невыгодно отличалась: у девушки рост около 178 см и не такое хрупкое телосложение, как у сестры-модели. Всю жизнь ей приходилось оправдываться за свою внешность: так, в прошлом году поклонники обвинили Хлои в том, что она выглядит недостаточно высокой на фото с сестрой Кайли, а значит, специально горбится или же фотошопит снимки. Хлои вынуждена была объяснить, что на этом кадре просто прислонилась к стене и она вовсе не стесняется своего роста.

Хлои (слева) гораздо выше своих старших сестер Кортни и Ким.

Другой проблемой был лишний вес, который Хлои долгое время не могла сбросить. По настоянию строгой матери она даже принимала препараты для похудения. Мама, Крис Дженнер, с самого начала шоу уделяла колоссальное внимание внешнему виду детей. Так, ежедневно к некоторым членам семьи приходили стилисты, делали девушкам макияж и прически, а раз в неделю сестры обновляли маникюр. Неудивительно, что под таким давлением могли развиться комплексы.

Хлои с мамой.

Но, несмотря на все усилия по созданию идеального имиджа, члены семьи подвергались и критике, и насмешкам. Когда у Хлои спросили, какой самый обидный комментарий был в ее адрес, она ответила: «Боже, их было так много. Раньше меня постоянно сравнивали с сестрами, подчеркивали, что они намного красивее меня, а я настолько отличаюсь, что даже не могу быть их родственницей». Хлои призналась, что это был очень болезненный и травмирующий опыт.

Хлои с дочерью.

Учитывая невероятную популярность семейства, поток хейта был и остается огромным, но сейчас Хлои может справляться с этим. Она призналась, что научилась блокировать то, что о ней говорят, хотя стать полностью нечувствительной к негативным комментариям у нее так и не получилось.

Трансформация девушки за 11 лет.

Хлои сказала, что никто на самом деле не понимает, каково это — жить под давлением, когда тебя обсуждают и унижают каждый день. Но подчеркнула, что ей очень помогает наличие любящей и понимающей семьи. Стоит отметить, что в этом году Хлои впервые была приглашена на бал Met Gala, где позировала фотографам в ослепительном платье.

Хлои на Met Gala в 2022 году.