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Как изменились 16 звезд, которые в нулевые достигли пика популярности, а потом пропали с радаров

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Нулевые — необычное время: кажется, они остались далеко позади, но воспоминания о них еще очень свежи. Многие из нас сходу назовут десяток танцевальных хитов или популярных фильмов того времени.

Мы в ADME решили вспомнить главных героев нулевых, чьи имена тогда не сходили с уст, и посмотреть, как они выглядят сейчас.

Раньше от Майли Сайрус и ее роли в сериале «Ханна Монтана» фанатели мы, а сейчас ее песни слушают наши дети

East News

Нив Кэмпбелл прославилась после участия в серии фильмов «Крик»

Courtesy Everett Collection / PHOTOlink / Everett Collection / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Хиты Мэрайи Кэри не единожды возглавляли музыкальные чарты

East News

Эми Адамс приобрела известность после выхода фэнтезийного мюзикла 2007 года «Зачарованная»

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

В 2007 году Генри Кавилл получил одну из главных ролей в телесериале «Тюдоры»

East News, Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News

В 2003 году супермодель Тайра Бэнкс создала и стала ведущей легендарного шоу «Топ-модель по-американски»

Courtesy Everett Collection / PHOTOlink / Everett Collection / East News

Джозефа Гордона-Левитта многие запомнили благодаря роли в романтической комедии «500 дней лета»

Элиза Донован принимала участие в популярном телесериале «Сабрина — маленькая ведьма»

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Алишу Киз можно назвать одним из главных хитмейкеров нулевых

ASSOCIATED PRESS / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Кристен Белл получила признание после главной роли в сериале «Вероника Марс»

EVERETT COLLECTION / East News, Invision / Invision / East News

Николь Шерзингер — участница популярной в нулевые группы The Pussycat Dolls

MCMULLAN CO / SIPA / East News

В начале нулевых Мина Сувари еще была на пике популярности после «Красоты по-американски» и серии фильмов «Американский пирог», сейчас актриса — счастливая мать

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Лу Бега исполнил песню «Mambo № 5», которая принесла ему мировую известность

Piotr WYGODA / East News

Мисси Эллиотт была одной из наиболее известных рэп-исполнительниц

UNIVERSAL / GERLITZ, AVA V. / Album / East News, Invision / Invision / East News

Трек 2003 года «Ka-Ching!» принес певице Шанайе Твейн мировую известность

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Наташа Лионн приобрела известность благодаря участию в серии фильмов «Американский пирог»

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Какие еще звезды нулевых всплывают в вашей памяти?

Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News
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AdMe/Культура/Как изменились 16 звезд, которые в нулевые достигли пика популярности, а потом пропали с радаров
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