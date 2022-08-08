Как изменились 16 звезд, которые в нулевые достигли пика популярности, а потом пропали с радаров
Нулевые — необычное время: кажется, они остались далеко позади, но воспоминания о них еще очень свежи. Многие из нас сходу назовут десяток танцевальных хитов или популярных фильмов того времени.
Мы в ADME решили вспомнить главных героев нулевых, чьи имена тогда не сходили с уст, и посмотреть, как они выглядят сейчас.
Раньше от Майли Сайрус и ее роли в сериале «Ханна Монтана» фанатели мы, а сейчас ее песни слушают наши дети
Нив Кэмпбелл прославилась после участия в серии фильмов «Крик»
Хиты Мэрайи Кэри не единожды возглавляли музыкальные чарты
Эми Адамс приобрела известность после выхода фэнтезийного мюзикла 2007 года «Зачарованная»
В 2007 году Генри Кавилл получил одну из главных ролей в телесериале «Тюдоры»
В 2003 году супермодель Тайра Бэнкс создала и стала ведущей легендарного шоу «Топ-модель по-американски»
Джозефа Гордона-Левитта многие запомнили благодаря роли в романтической комедии «500 дней лета»
Элиза Донован принимала участие в популярном телесериале «Сабрина — маленькая ведьма»
Алишу Киз можно назвать одним из главных хитмейкеров нулевых
Кристен Белл получила признание после главной роли в сериале «Вероника Марс»
Николь Шерзингер — участница популярной в нулевые группы The Pussycat Dolls
В начале нулевых Мина Сувари еще была на пике популярности после «Красоты по-американски» и серии фильмов «Американский пирог», сейчас актриса — счастливая мать
Лу Бега исполнил песню «Mambo № 5», которая принесла ему мировую известность
Мисси Эллиотт была одной из наиболее известных рэп-исполнительниц
Трек 2003 года «Ka-Ching!» принес певице Шанайе Твейн мировую известность
Наташа Лионн приобрела известность благодаря участию в серии фильмов «Американский пирог»
Какие еще звезды нулевых всплывают в вашей памяти?
Фото на превью Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News
AdMe/Культура/Как изменились 16 звезд, которые в нулевые достигли пика популярности, а потом пропали с радаров
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