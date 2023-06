Как с годами менялся стиль Кейт Уинслет, которая всегда была выше критики и не стеснялась своих женственных форм

На церемонии вручения «Золотого глобуса» Кейт позировала в черном платье рядом с Леонардо ДиКаприо

В кино актриса продолжала пробовать разные образы, а на официальных церемониях не стеснялась своей женственной фигуры

2004 год стал временем экспериментов с прическами

В поисках своего образа Кейт в основном выбирала однотонные платья

В 2011 году Кейт вдруг появилась перед фоторепортерами в шортах. Именно такой наряд она выбрала для 68-го Венецианского международного кинофестиваля

А за пределами красных дорожек она выглядела как обычная молодая мама

А этот наряд актриса выбрала для премьеры фильма о портнихе

В 2016 году Кейт Уинслет позировала на церемонии вручения «Оскара» в черном платье со шлейфом и в обнимку с Леонардо ДиКаприо

Кейт никогда не стеснялась подчеркивать свои формы и часто выбирала наряды с декольте

Сейчас актриса пробует себя в разных ролях

Но на красной дорожке она по-прежнему выглядит стильно. В последнее время Кейт все чаще отдает предпочтение строгим брючным костюмам

Единственная вещь, которой Кейт не изменяет с юности, — это элегантное черное платье

Бонус: фигура Кейт Уинслет в музее мадам Тюссо

