Как с годами менялся стиль Кейт Уинслет, которая всегда была выше критики и не стеснялась своих женственных форм

На заре карьеры Кейт Уинслет не раз критиковали за пышные женственные формы. Некоторые посчитали, что именно из-за веса ее героини дверь в «Титанике» не выдержала двоих. Но актриса стойко переносила все выпады в свой адрес и постепенно вырабатывала свой стиль, который с годами стал ее настоящей «визитной карточкой». А из бонуса вы узнаете, какое платье знаменитости было увековечено в музее мадам Тюссо.

Кейт завоевала любовь зрителей в середине 90-х после ролей Офелии в «Гамлете» и Марианны Дэшвуд в фильме «Разум и чувства»

В 1997 году на экраны вышел «Титаник». Для роли Розы актриса перекрасилась в рыжий цвет и потом 2 года отращивала свои родные светлые локоны

EAST NEWS

На церемонии вручения «Золотого глобуса» Кейт позировала в черном платье рядом с Леонардо ДиКаприо

ASSOCIATED PRESS / East News

В кино актриса продолжала пробовать разные образы, а на официальных церемониях не стеснялась своей женственной фигуры

© Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Focus Features and co-producers , EAST NEWS EAST NEWS

2004 год стал временем экспериментов с прическами

ASSOCIATED PRESS / East News , ASSOCIATED PRESS / East News , EVERETT / EAST NEWS

В поисках своего образа Кейт в основном выбирала однотонные платья

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Xinhua / Photoshot / REPORTER / East News

В 2011 году Кейт вдруг появилась перед фоторепортерами в шортах. Именно такой наряд она выбрала для 68-го Венецианского международного кинофестиваля

Genin Nicolas / ABACA / EAST NEWS

А за пределами красных дорожек она выглядела как обычная молодая мама

Castro, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

В 2012 году Кейт появилась на публике с женихом Недом Рокнроллом в экстравагантном головном уборе

AFP / EAST NEWS

В 2013-м Кейт ждала третьего ребенка. В это время она выбирала элегантные платья свободного кроя

Joel Ryan / Invision / AP / East News

В 2015-м Кейт сыграла портниху Тилли в драме «Месть от кутюр». Посмотрите, какие стильные платья создали для нее костюмеры

А этот наряд актриса выбрала для премьеры фильма о портнихе

Anthony Behar / Sipa USA / East News

В 2016 году Кейт Уинслет позировала на церемонии вручения «Оскара» в черном платье со шлейфом и в обнимку с Леонардо ДиКаприо

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кейт никогда не стеснялась подчеркивать свои формы и часто выбирала наряды с декольте

Edouard Bernaux / News Pictures / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Кейт всегда поддерживает свою дочь, унаследовавшую от матери женственные формы. Юная актриса Миа Триплтон теперь тоже не стесняется подчеркивать свою фигуру

Сейчас актриса пробует себя в разных ролях

© Avatar: The Way of Water / 20th Century Studios and co-producers , HBO / The Hollywood Archive / Avalon / Photoshot / East News HBO / The Hollywood Archive / Avalon / Photoshot / East News

Но на красной дорожке она по-прежнему выглядит стильно. В последнее время Кейт все чаще отдает предпочтение строгим брючным костюмам

Jacques BENAROCH / SIPA / Sipa Press / East News

Единственная вещь, которой Кейт не изменяет с юности, — это элегантное черное платье

ASSOCIATED PRESS / East News , Vianney Le Caer / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Бонус: фигура Кейт Уинслет в музее мадам Тюссо

Photoshot / REPORTER / East News

Восковая фигура актрисы появилась в знаменитом лондонском музее в 2011 году. Для нее была воссоздана копия дизайнерского красного платья с короткими рукавами, которое Кейт надела на церемонию вручения премии «Эмми», когда получала награду за главную роль в мини-сериале «Милдред Пирс».

Мы не случайно включили в эту подборку фотографию с Леонардо ДиКаприо. Однажды Кейт Уинслет призналась, что ее партнер по «Титанику» иногда кажется ей ближе и роднее, чем собственный муж. Это откровение актрисы затронуло сердца фанатов по всему миру.