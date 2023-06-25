Как с годами менялся стиль Кейт Уинслет, которая всегда была выше критики и не стеснялась своих женственных форм
На заре карьеры Кейт Уинслет не раз критиковали за пышные женственные формы. Некоторые посчитали, что именно из-за веса ее героини дверь в «Титанике» не выдержала двоих. Но актриса стойко переносила все выпады в свой адрес и постепенно вырабатывала свой стиль, который с годами стал ее настоящей «визитной карточкой». А из бонуса вы узнаете, какое платье знаменитости было увековечено в музее мадам Тюссо.
Кейт завоевала любовь зрителей в середине 90-х после ролей Офелии в «Гамлете» и Марианны Дэшвуд в фильме «Разум и чувства»
В 1997 году на экраны вышел «Титаник». Для роли Розы актриса перекрасилась в рыжий цвет и потом 2 года отращивала свои родные светлые локоны
На церемонии вручения «Золотого глобуса» Кейт позировала в черном платье рядом с Леонардо ДиКаприо
В кино актриса продолжала пробовать разные образы, а на официальных церемониях не стеснялась своей женственной фигуры
2004 год стал временем экспериментов с прическами
В поисках своего образа Кейт в основном выбирала однотонные платья
В 2011 году Кейт вдруг появилась перед фоторепортерами в шортах. Именно такой наряд она выбрала для 68-го Венецианского международного кинофестиваля
А за пределами красных дорожек она выглядела как обычная молодая мама
В 2012 году Кейт появилась на публике с женихом Недом Рокнроллом в экстравагантном головном уборе
В 2013-м Кейт ждала третьего ребенка. В это время она выбирала элегантные платья свободного кроя
В 2015-м Кейт сыграла портниху Тилли в драме «Месть от кутюр». Посмотрите, какие стильные платья создали для нее костюмеры
А этот наряд актриса выбрала для премьеры фильма о портнихе
В 2016 году Кейт Уинслет позировала на церемонии вручения «Оскара» в черном платье со шлейфом и в обнимку с Леонардо ДиКаприо
Кейт никогда не стеснялась подчеркивать свои формы и часто выбирала наряды с декольте
Кейт всегда поддерживает свою дочь, унаследовавшую от матери женственные формы. Юная актриса Миа Триплтон теперь тоже не стесняется подчеркивать свою фигуру
Сейчас актриса пробует себя в разных ролях
Но на красной дорожке она по-прежнему выглядит стильно. В последнее время Кейт все чаще отдает предпочтение строгим брючным костюмам
Единственная вещь, которой Кейт не изменяет с юности, — это элегантное черное платье
Бонус: фигура Кейт Уинслет в музее мадам Тюссо
Восковая фигура актрисы появилась в знаменитом лондонском музее в 2011 году. Для нее была воссоздана копия дизайнерского красного платья с короткими рукавами, которое Кейт надела на церемонию вручения премии «Эмми», когда получала награду за главную роль в мини-сериале «Милдред Пирс».
Мы не случайно включили в эту подборку фотографию с Леонардо ДиКаприо. Однажды Кейт Уинслет призналась, что ее партнер по «Титанику» иногда кажется ей ближе и роднее, чем собственный муж. Это откровение актрисы затронуло сердца фанатов по всему миру.