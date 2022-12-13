Как Лионель Месси, которого коллеги считали немым, победил редкую болезнь и стал одним из самых знаменитых футболистов планеты

Звезда «Барселоны» и Аргентины неожиданно для всех решила закончить выступать за сборную после чемпионата в Катаре. Путь к успеху был полон трудностей, однако решительность Лионеля помогла подростку из аргентинской провинции со временем стать футболистом с мировым именем. Мы решили вспомнить факты из жизни знаменитого спортсмена, чье имя уже давно стало нарицательным.