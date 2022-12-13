Как Лионель Месси, которого коллеги считали немым, победил редкую болезнь и стал одним из самых знаменитых футболистов планеты
Звезда «Барселоны» и Аргентины неожиданно для всех решила закончить выступать за сборную после чемпионата в Катаре. Путь к успеху был полон трудностей, однако решительность Лионеля помогла подростку из аргентинской провинции со временем стать футболистом с мировым именем. Мы решили вспомнить факты из жизни знаменитого спортсмена, чье имя уже давно стало нарицательным.
- Один из лучших футболистов всех времен и народов Лионель Андрес Месси родился в 1987 году в Аргентине. Его отец работал на сталелитейном заводе, а мама — в мастерской по изготовлению магнитов.
- Месси начал играть в футбол в 4 года. Мальчик долго болел, но из-за стараний бабушки все-таки стал футболистом: она упорно приводила юного спортсмена на тренировки. Впоследствии именно в знак благодарности бабушке Месси стал возносить руки к небу после забитых им голов и даже сделал в честь нее татуировку.
- Месси был настолько застенчивым, что другие игроки его команды считали мальчика немым. Однако нелюдимость юного Лионеля с лихвой компенсировалась его умением забивать все новые и новые голы.
- Несмотря на огромное желание Месси играть в футбол на профессиональном уровне, в 11 лет врачи поставили ему неутешительный диагноз — дефицит гормона роста. Спортивная карьера мальчика сразу же попала под угрозу: Лионель стал сильно отставать в росте от своих сверстников.
- Однако произошло чудо: игру подававшего надежды мальчика заметили представители футбольного клуба «Барселона». Они не только оплатили дорогостоящее лечение Месси, но и сделали ему исключение из всех существующих в клубе правил, приняв в свои ряды совсем еще юного мальчишку из-за границы.
- Хотя первый контракт «Барселоны» с Месси был подписан на клочке бумажной салфетки, именно он перевернул жизнь начинающего футболиста.
- В «Барсе» парень из Аргентины по-настоящему раскрыл свой талант: вместе с клубом Месси выиграл 10 титулов чемпиона Испании, стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» и сборной Аргентины, 7 раз завоевал награду «Золотой мяч».
- Из-за феноменальной скорости и ловкости Месси часто называют Блохой. Столь необычное прозвище нисколько не повлияло на самооценку Лионеля и не помешало ему заработать более $ 180 млн, превратив аргентинского спортсмена в самого богатого на планете футболиста после Криштиану Роналду.
- Роналду, к слову, давний соперник Месси. Их противостояние усилилось, когда Криштиану забрал сразу несколько из желанных Лионелем «Золотых мячей», тем самым едва не заставив того растерять весь свой спортивный пыл. Однако Месси тоже был не лыком шит: он вернулся в форму и завоевал все серебро, которое можно было получить в Лиге чемпионов.
- Считается, что сегодня Роналду для Месси все еще непобежденный конкурент, который одновременно подстегивает Лионеля к новым победам. Это же подтвердил и Криштиану в одном из своих интервью, сказав: «Иногда мы действительно соревнуемся друг с другом, и конкуренция между нами высока». Впрочем, сам Месси отрицает возможность соперничества между ним и португальским спортсменом.
- Месси — и спортсмен, и филантроп. Известно, что футболист активно помогает людям со всего мира: он не только действующий посол доброй воли организации UNICEF, но и создатель своего собственного благотворительного фонда, который инвестирует в развитие детской медицины.
- Месси женился на подруге детства — с супругой Антонеллой Рокуццо он познакомился еще в 5-летнем возрасте. С тех пор Лионель и Антонелла не расставались, официально став парой в 2008 году.
- Пара узаконила отношения в 2017 году и обзавелась 3 сыновьями — Тьяго, Киро и Матео. Однажды Месси признался, что отцовство сильно изменило его взгляды на жизнь и помогло ему вырасти как личности.
- Фанатов же футбольной звезды волнует совсем другое: после недавнего заявления Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины им остается только гадать, кто же из сыновей легендарного спортсмена унаследовал талант отца и пойдет по его стопам.
- Лионеля Месси часто сравнивают с Диего Марадоной, которого называют лучшим футболистом XX века. Оно и немудрено: по количеству завоеванных трофеев Месси ничуть не уступает своему легендарному коллеге и земляку.
- Несмотря на все трудности, с которыми Лионелю Месси пришлось столкнуться в подростковом возрасте, футболист справился со всеми препятствиями на пути к мечте и встал на один уровень со спортсменами мирового уровня. Страсть же и увлеченность Месси до сих пор вдохновляют даже тех из нас, кто совсем далек от футбола.
А как вы относитесь к футболу? Кто вам нравится больше — Лионель Месси или Криштиану Роналду?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, AFP / East News
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