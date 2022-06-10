Почему Меган Фокс стали считать иконой стиля только в 35 лет и что было не так с ее имиджем до этого
Стиль Меган Фокс сильно изменился с тех пор, как она впервые попала в центр внимания СМИ. И тут нечему удивляться, ведь актриса является желанной гостьей на красных дорожках уже почти 20 лет.
Вот почему мы в ADME заинтересовались эволюцией имиджа Меган Фокс. И в очередной раз убедились, что каждое новое появление звезды перед объективами фотографов — это шаг на ступень вверх.
Карьера Меган Фокс началась со второстепенных ролей в подростковых фильмах и сериалах. В то время (а это были 2001–2004 годы) все ее персонажи походили друг на друга, и об успехе и известности речи пока не шло. Актриса готовилась к выходам на красные дорожки без помощи агентов и за создание своего образа отвечала сама.
«Что на мне? Что это за ожерелье? Только взгляните на мою прическу и макияж — все очень плохо», — не выдержала Фокс, когда в эфире шоу Entertainment Tonight ей показали запись, сделанную на премьере фильма «Звезда сцены» в 2004 году. На будущей звезде в тот день было облегающее платье-футляр с цветочным принтом, которое она дополнила пушистым бордовым бомбером.
В 2007 году в карьере актрисы случился прорыв — она сыграла подружку главного героя в «Трансформерах». В 2009-м вышла 2-я часть фильма, и Фокс закрепила свой успех. На премьере она появилась в коктейльном красном платье Roberto Cavalli со смелым разрезом и бретелью на одно плечо. Пару дней спустя эта модель была распродана во всех бутиках бренда. «Это все ее ноги», — признал тогда дизайнер.
Очень скоро за актрисой закрепился образ обольстительной красотки. Она носила мини, не боялась откровенных вырезов и всегда выглядела максимально ярко. В 2008 году Фокс признали самой соблазнительной женщиной в мире.
В 2010 году Меган Фокс вышла замуж за Брайана Остина Грина и погрузилась в семейную жизнь: за 6 лет брака актриса успела трижды стать мамой. Создание медийного образа в то время, казалось, отошло для нее на второй план. Папарацци ловили знаменитость на прогулках в мешковатых спортивных костюмах. А на красных дорожках Фокс, хотя и оставалась верной коротким юбкам и облегающим силуэтам, не слишком выделялась среди коллег по цеху.
Все снова заговорили о Меган Фокс (а заодно и ее гардеробе) в 2021 году. После того как актриса рассталась с Грином и погрузилась в отношения со своим теперь уже женихом Колсоном Бэйкером, также известным как Machine Gun Kelly. А еще получила приглашения на съемки в многообещающих блокбастерах (в том числе в ленте «Большой золотой слиток» с Энди Гарсиа и Оскаром Айзеком и боевике «Неудержимые-4» с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтемом).
То, что новому возлюбленному актрисы вкуса не занимать, было известно давно. Даже повседневные образы Бэйкера всегда выглядели ярко, актуально и провокационно. Достойно смотреться на фоне такого мужчины, тем более когда ты старше на 4 года, — непростая задача. Но 35-летней Фокс удалось изменить свой стиль так, что каждый их парный выход становился сенсацией. В отличие от появлений кинозвезды на публике с бывшим супругом.
В 2022 году наряды актрисы стали еще более дерзкими. На церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2022 она выглядела буквально неузнаваемо. Фокс появилась на мероприятии в платье с глубоким вырезом, дополненном аппликациями из хрустальных цветов на каждом рукаве, и разрезом до бедра. Уже сейчас ее называют иконой стиля, и, судя по динамике, дальше нас ждет еще много чего интересного.
Вам нравится стиль актрисы? Какой из образов Меган Фокс ваш любимый?