Почему Меган Фокс стали считать иконой стиля только в 35 лет и что было не так с ее имиджем до этого

Стиль Меган Фокс сильно изменился с тех пор, как она впервые попала в центр внимания СМИ. И тут нечему удивляться, ведь актриса является желанной гостьей на красных дорожках уже почти 20 лет.

Вот почему мы в ADME заинтересовались эволюцией имиджа Меган Фокс. И в очередной раз убедились, что каждое новое появление звезды перед объективами фотографов — это шаг на ступень вверх.

Карьера Меган Фокс началась со второстепенных ролей в подростковых фильмах и сериалах. В то время (а это были 2001–2004 годы) все ее персонажи походили друг на друга, и об успехе и известности речи пока не шло. Актриса готовилась к выходам на красные дорожки без помощи агентов и за создание своего образа отвечала сама.

«Что на мне? Что это за ожерелье? Только взгляните на мою прическу и макияж — все очень плохо», — не выдержала Фокс, когда в эфире шоу Entertainment Tonight ей показали запись, сделанную на премьере фильма «Звезда сцены» в 2004 году. На будущей звезде в тот день было облегающее платье-футляр с цветочным принтом, которое она дополнила пушистым бордовым бомбером.

В 2007 году в карьере актрисы случился прорыв — она сыграла подружку главного героя в «Трансформерах». В 2009-м вышла 2-я часть фильма, и Фокс закрепила свой успех. На премьере она появилась в коктейльном красном платье Roberto Cavalli со смелым разрезом и бретелью на одно плечо. Пару дней спустя эта модель была распродана во всех бутиках бренда. «Это все ее ноги», — признал тогда дизайнер.

Очень скоро за актрисой закрепился образ обольстительной красотки. Она носила мини, не боялась откровенных вырезов и всегда выглядела максимально ярко. В 2008 году Фокс признали самой соблазнительной женщиной в мире.

В 2010 году Меган Фокс вышла замуж за Брайана Остина Грина и погрузилась в семейную жизнь: за 6 лет брака актриса успела трижды стать мамой. Создание медийного образа в то время, казалось, отошло для нее на второй план. Папарацци ловили знаменитость на прогулках в мешковатых спортивных костюмах. А на красных дорожках Фокс, хотя и оставалась верной коротким юбкам и облегающим силуэтам, не слишком выделялась среди коллег по цеху.

Все снова заговорили о Меган Фокс (а заодно и ее гардеробе) в 2021 году. После того как актриса рассталась с Грином и погрузилась в отношения со своим теперь уже женихом Колсоном Бэйкером, также известным как Machine Gun Kelly. А еще получила приглашения на съемки в многообещающих блокбастерах (в том числе в ленте «Большой золотой слиток» с Энди Гарсиа и Оскаром Айзеком и боевике «Неудержимые-4» с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стейтемом).

То, что новому возлюбленному актрисы вкуса не занимать , было известно давно. Даже повседневные образы Бэйкера всегда выглядели ярко, актуально и провокационно. Достойно смотреться на фоне такого мужчины, тем более когда ты старше на 4 года, — непростая задача. Но 35-летней Фокс удалось изменить свой стиль так, что каждый их парный выход становился сенсацией. В отличие от появлений кинозвезды на публике с бывшим супругом.

В 2022 году наряды актрисы стали еще более дерзкими. На церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2022 она выглядела буквально неузнаваемо. Фокс появилась на мероприятии в платье с глубоким вырезом, дополненном аппликациями из хрустальных цветов на каждом рукаве, и разрезом до бедра. Уже сейчас ее называют иконой стиля, и, судя по динамике, дальше нас ждет еще много чего интересного.