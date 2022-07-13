Как менялось отношение к беременности и родам в разных поколениях королевской семьи

Королевские семьи в основном придерживаются традиций и в целом довольно консервативны. Однако в обществе происходят перемены, которым не сопротивляются даже королевские особы. То же самое касается родов и материнства.

Мы в ADME были заинтригованы некоторыми историческими свидетельствами на эту тему, поэтому сегодня хотим оглянуться назад и посмотреть, как это происходило в разных поколениях королевской семьи.

Традиционно королевские роды происходили во дворце без особого уединения для матери

В прошлом королевские роды считались настолько важным событием, что на них присутствовали зрители. Мужей там не было, но мать окружали свидетели, которые следили за тем, чтобы королевских детей не подменили: девочку — на мальчика, мертворожденного ребенка — на живого.

Королева Виктория первой попросила обезболивающее

Анестетики во время родов были под запретом до тех пор, пока в 1853 году королева Виктория якобы не попросила у своего врача хлороформ, когда рожала 8-й раз. Это было шоком для людей того времени из-за широко распространенного мнения, что обезболивающие не нужны и даже «опасны». Викторианская эпоха породила еще один тренд — современное представление о детстве как о «драгоценном времени для детей и родителей». Стали появляться книги и игрушки, созданные специально для детей, ввели обязательное начальное образование.

Королева Елизавета II родилась в доме бабушки и дедушки

Согласно королевскому обычаю женщины всегда рожали дома. Рождение будущей королевы Елизаветы II не стало исключением. Она родилась ​​посредством кесарева сечения 21 апреля 1926 года в резиденции своих бабушки и дедушки по материнской линии, графа и графини Стратмор.

Королева Елизавета II пригласила мужа присутствовать на родах

В настоящее время благодаря современным медийным средствам фотографии королевских особ в положении доступны широкой аудитории. В случае с королевой Елизаветой II все было иначе. Когда она забеременела в 1948 году, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что «Ее Королевское Высочество принцесса Елизавета не будет участвовать в публичных мероприятиях начиная с конца июня». Принимая во внимание, что принц Чарльз родился 5 месяцев спустя, это, вероятно, было сдержанное объявление о ее беременности. Также после родов не было публичных фотосессий вроде тех, что устраивают сейчас во время выписки из роддома.

Королева Елизавета II оставалась верна традиции рожать дома все 4 раза, но с одним большим отличием от принятого в прошлом регламента: ее муж, принц Филипп, стал первым отцом в королевской семье, который присутствовал при рождении собственного ребенка. По просьбе супруги он стал свидетелем появления на свет своего 4-го ребенка в 1964 году. Предположительно королева хотела подчеркнуть важность роли отца и показать, что тот должен с самого начала участвовать в воспитании ребенка.

ASSOCIATED PRESS/East News

Раньше воспитанием детей в королевской семье обычно занимались гувернантки, няни и всевозможные родственники. Принц Чарльз рос рядом бабушкой, в то время как его родители, Елизавета II и принц Филипп, разъезжали с визитами по всему миру и не появлялись дома неделями, а иногда и месяцами. С другой стороны, Чарльз и Диана изменили эту традицию и стали брать своих сыновей в деловые поездки.

Принцесса Диана первая рожала в больнице

ASSOCIATED PRESS/East News

В начале 80-х традиции королевской семьи начали меняться. Если о том, что королева ждет ребенка, объявили очень осторожно — выпустив заявление о ее отсутствии на публичных мероприятиях, то принцесса Диана с удовольствием рассказывала репортерам о своей беременности. Она также отказалась от традиционных домашних родов и решила рожать в больнице. Кроме того, принцесса Диана стала первой дамой из королевской семьи, которая публично обсуждала послеродовые проблемы с психическим здоровьем, что в то время было большой неожиданностью.

Кейт Миддлтон отменила публичные мероприятия

Ki Price/eyevine/EAST NEWS

Во время беременности герцогине Кембриджской пришлось отменить ряд публичных выступлений из-за сильной утренней тошноты. Кейт и Уильям также нарушили правила, когда вместе отправились в больницу, а Уильям присутствовал в родильном зале во время рождения всех своих детей.

AP/East News © East News

Герцогиня Кембриджская рожала в той же больнице, что и принцесса Диана. Эта больница известна родильным отделением Линдо, где рожали несколько женщин из королевской семьи. Традиционно, когда молодые родители покидают больницу, новорожденных младенцев представляют толпе фотографов, поклонников и зевак. Кейт подчинилась этой традиции, однако призналась, что общественное внимание сразу после родов было «немного пугающим». Следуя примеру своей покойной свекрови, Кейт Миддлтон стремится повысить осведомленность о послеродовой депрессии, доказывая, что это может случиться с любой женщиной.

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/East News

Но самое значительное изменение случилось в 2013 году, когда родился принц Джордж. Согласно новому закону о престолонаследии, наследники мужского пола, которые моложе своих сестер, перестали иметь преимущество при наследовании престола.

Как вы думаете, какие перемены ждут следующее поколение мам из королевской семьи?

Фото на превью Ki Price/eyevine/EAST NEWS