Как прошел знаменитый показ купальников, который доказал, что женская красота не измеряется годами или килограммами

Журнал Sports Illustrated выходит с 1954 года, однако настоящую славу ему принесли ежегодные показы Sports Illustrated Swimsuit Issue, на которых дамы демонстрируют купальные костюмы. Еще недавно шоу напоминало дефиле известного бельевого бренда Victoria’s Secret с его «ангелами», однако в этом году оно изменило формат: теперь на подиум выходят женщины, чьи фигуры не вписываются в рамки устаревших идеалов красоты.

ADME решил взглянуть на этот показ через фотообъективы, чтобы понять, почему шоу 2022 года было названо самым бодипозитивным. В конце статьи вас ждет бонус — обложка журнала с изображением женщины, которая в свои почти 75 лет остается востребованной моделью.

В чем особенности показа Sports Illustrated

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Показ 2022 года стал не только самым бодипозитивным, но и самым, если можно так выразиться, любительским: помимо профессиональных моделей купальные костюмы демонстрировали ученый-физик и строитель. Еще одна необычная деталь кастинга Sports Illustrated заключается в том, что участвовать в нем может любая дама. Тех, кто выйдет на подиум, выбирает редакция журнала, просматривая фотографии и видео, присланные претендентками. С некоторыми моделями, которые дефилировали в этом году, мы решили познакомиться поближе.

Хантер Макгрейди

IMAGO / mpi04 / Imago Stock and People / East News

Хантер начала свой путь в модельном бизнесе в 15 лет. Однако к 19 годам из стандартных манекенщиц она перешла в категорию плюс-сайз, поскольку не смогла поддерживать фигуру тех параметров, которые требуются для одежды 40-го размера. А именно этого от нее требовало агентство. Сегодня 29-летняя Хантер считается самой полной моделью Sports Illustated и говорит, что чувствует себя прекрасно в своем далеком от стандартов теле. Кстати, старшая сестра Хантер, вместе с которой она ведет подкаст, посвященный моделингу, тоже участвовала в показе этого года.

Жасмин Сандерс

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Свой путь в мире моды Жасмин начала в 13 лет, однако, несмотря на это, очень долго стеснялась своего тела. «Начиная карьеру модели в юном возрасте, — говорит 30-летняя Сандерс, — сталкиваешься с большим количеством негатива. Но я просто хотела работать и доказать всем, что мое тело тоже прекрасно». «Если вы увидите меня на подиуме в бикини, — продолжает Жасмин, — вы заметите целлюлит и растяжки, поскольку мое тело меняется так же, как и у всех остальных женщин. Я очень люблю свое тело и каждый его изгиб и научилась принимать любые его изменения».

Эшли Берд

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

До того как выйти на подиум в качестве модели, Эшли Берд работала на стройке.

Девушка хотела переехать в большой город и попробовать себя в моделинге. Для этого ей нужно было накопить определенную сумму, а труд строителя хорошо оплачивался. Эшли говорит, что не планировала надолго задерживаться на столь сложной работе, но в итоге осталась на стройке на несколько лет. По ее словам, это даже помогло в модельной карьере, ведь после множества рабочих смен на жутком холоде или палящей жаре любой другой труд не кажется таким уж тяжелым. Берд говорит, что попасть на дефиле Sports Illustrated было ее давней мечтой. Но она долго не могла решиться, страшась отказа, поскольку все ее попытки устроиться в то или иное модельное агентство заканчивались категорическим «нет». В итоге девушка все же взяла камеру в руки и сняла ролик о том, почему именно она подходит для показа.

Камилла Костек

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Свою работу в журнале Sports Illustrated Камилла начала в 2017 году, однако первые шаги в модельном бизнесе сделала за несколько лет до этого. Впрочем, карьера складывалась не очень хорошо: агентства периодически отказывали ей из-за недостаточного роста (173 см) или нестандартной фигуры. Но создатели журнала по достоинству оценили красоту девушки: за 5 лет она 5 раз попала на его страницы, а в 2019 году ее фото украсило обложку. Помимо занятий моделингом Костек ведет общественную деятельность: на протяжении нескольких лет ездит по университетам и колледжам со своим шоу, в рамках которого рассказывает о том, как принимать себя и свое тело.

Манджу Бангалор

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Работа Манджу в журнале Sports Illustrated, в отличие от многих других девушек, началась именно с показа 2022 года, а номер с ее фото выйдет только в следующем году. Бангалор, наверное, одна из самых необычных моделей: она ученый-физик и участвует в программе, благодаря которой может в будущем стать космонавтом. Помимо занятия наукой девушка ведет 2 благотворительных проекта. В рамках первого она с коллегами помогает женщинам получить необходимые средства личной гигиены. Второй же направлен на то, чтобы люди, страдающие болезнью Паркинсона, попробовали себя в рисовании. Участникам программы предоставляют кисти, краски и бесплатные уроки.

Шэннон Бартон

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Шеннон пришла в модельный бизнес 15 лет назад. На тот момент ей исполнилось 35, а это рубеж, после которого многие модели уже заканчивают работу в индустрии моды. Женщина призналась, что ей много раз говорили «нет» из-за возраста, но она даже не думала сдаваться: «В марте мне исполнилось 50 лет, и я решила, что участие в кастинге Sports Illustrated — лучший способ отметить столь важную веху своей жизни». «У меня 2 дочери-подростка, — сказала Бартон в интервью. — Я хочу, чтобы они видели, как их мама следует за своей мечтой, раздвигает границы возможного и твердо стоит на ногах. Это позволит им почувствовать, что они тоже способны на многое».

Дениз Остин

Alberto E. Tamargo / Sipa USA / East News

Дениз по праву можно считать одним из пионеров фитнес-индустрии: на протяжении вот уже 40 лет она ведет занятия и пишет книги, посвященные работе над своим телом. Сейчас Дениз 65 лет, но она, как можно видеть на фотографии, находится в идеальной форме. Остин помогает женщинам старше 50 лет обрести тело своей мечты. В показе 2022 года Дениз участвовала вместе с дочерью Кейти, которая по примеру мамы стала фитнес-тренером. «Я испытывала неповторимые чувства, когда шла по подиуму со своей дочкой», — сказала Остин, ставшая самой зрелой из всех моделей шоу Sports Illustrated.

Бонус: Мэй Маск

Хотя Мэй Маск не участвовала в шоу купальников, в 2022 году ее фото украсило одну из обложек Sports Illustrated. Карьера Мэй в индустрии моды длится более полувека, а в будущем году женщине исполнится 75 лет.

А как вы считаете: время моделей 90—60—90 безвозвратно ушло или на подиум должны выходить только женщины с идеальными фигурами?