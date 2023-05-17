Как сейчас выглядят 14 королев красоты, которые в свое время влюбили в себя весь мир

На протяжении десятилетий мы наблюдали, как эффектные девушки из разных стран мира становились королевами красоты. Звания «Мисс Вселенная» удостоились более 60 победительниц, примерно столько же получили титул «Мисс Мира». Финалистки конкурсов даже спустя годы вызывают у публики огромный интерес. Потому мы решили выяснить, как сейчас выглядят красотки, некогда похитившие миллионы сердец по всему земному шару.

Галь Гадот

Мисс Израиль (2004).

Evan Agostini / Invision / East News

Сейчас.

Сулейка Ривера

Мисс Вселенная (2006).

Сейчас.

Приянка Чопра

© PA Images / Alamy Stock Photo , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Приянка примерила корону в 18 лет, а недавно она разменяла 5-ый десяток.

Оливия Калпо

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS

Сушмита Сен

Мисс Вселенная (1994).

Сейчас.

Пиа Вуртцбах

AP / East News

Линда Картер

Мисс США (1972).

Сейчас.

Жаклин Агилера

East News

Розанна Дэвисон

Мисс Мира (2003).

Сейчас.

Азра Акын

Мисс Мира (2002).

Сейчас.

Брук Ли

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Мисс Вселенная (1997).

Сейчас.

Лара Датта

Мисс Вселенная (2000).

Сейчас.

Ксения Сухинова

EAST NEWS

Айшвария Рай

ASSOCIATED PRESS / East News , Jacques BENAROCH / SIPA / SIPA / East News

Айшвария стала королевой красоты в 21 год. Вот-вот ей стукнет 50.

Казалось бы, все победительницы конкурсов красоты в дальнейшем делают карьеру модели или актрисы. Но это далеко не так. Некоторые из них неожиданно для поклонников идут совсем другим путем: посвящают себя медицине или писательской деятельности. И нисколько не жалеют о своем выборе.