Как сейчас выглядят 14 королев красоты, которые в свое время влюбили в себя весь мир
На протяжении десятилетий мы наблюдали, как эффектные девушки из разных стран мира становились королевами красоты. Звания «Мисс Вселенная» удостоились более 60 победительниц, примерно столько же получили титул «Мисс Мира». Финалистки конкурсов даже спустя годы вызывают у публики огромный интерес. Потому мы решили выяснить, как сейчас выглядят красотки, некогда похитившие миллионы сердец по всему земному шару.
Галь Гадот
Мисс Израиль (2004).
Сейчас.
Сулейка Ривера
Мисс Вселенная (2006).
Сейчас.
Приянка Чопра
Приянка примерила корону в 18 лет, а недавно она разменяла 5-ый десяток.
Оливия Калпо
Сушмита Сен
Мисс Вселенная (1994).
Сейчас.
Пиа Вуртцбах
Линда Картер
Мисс США (1972).
Сейчас.
Жаклин Агилера
Розанна Дэвисон
Мисс Мира (2003).
Сейчас.
Азра Акын
Мисс Мира (2002).
Сейчас.
Брук Ли
Мисс Вселенная (1997).
Сейчас.
Лара Датта
Мисс Вселенная (2000).
Сейчас.
Ксения Сухинова
Айшвария Рай
Айшвария стала королевой красоты в 21 год. Вот-вот ей стукнет 50.
Казалось бы, все победительницы конкурсов красоты в дальнейшем делают карьеру модели или актрисы. Но это далеко не так. Некоторые из них неожиданно для поклонников идут совсем другим путем: посвящают себя медицине или писательской деятельности. И нисколько не жалеют о своем выборе.