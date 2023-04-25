Как Синди Кроуфорд превратила свою дочь в востребованную модель, которая уже и на Голливуд нацелилась

Дочка одной из самых известных топ-моделей в истории Кайя Гербер не отрицает, что у нее с детства были привилегии. Благодаря связям своей матери Синди Кроуфорд девушке было несложно попасть в мир моды. Однако далеко не все имена дочерей известных манекенщиц остаются на слуху годами. А Кайя не только прочно утвердилась на модном олимпе, но и начала покорять Голливуд.

Не так давно в прессе появился термин «непо-дети», так сегодня называют звезд, чей профессиональный успех может быть связан со знаменитыми родителями. Дочь Синди Кроуфорд одна из тех, кто часто упоминается в списке современных непо-детей. Но девушка и не собирается отрицать, что успеху она обязана не только своему труду. «Я считаю, что мне очень повезло иметь рядом такого человека, как моя мать, которая может мне дать отличный совет», — объясняет Кайя. Услышав обвинения в том, что она купила карьеру для своей дочери, модель дерзко отвечает: «Если бы я могла позвонить в Chanel и просто попросить там работу, то я бы сделала это для себя, а не для Кайи». Кроме того, молодая топ-модель не скрывает, что получает отказы от модных компаний так же, как и другие девушки, но не принимает это близко к сердцу.

ABACA / Abaca / East News

Свою карьеру Синди Кроуфорд начала в 16 лет. В то время она мечтала стать физиком-ядерщиком. Но после того, как местный фотограф сделал ее снимок, она подписала первый контракт с модельным агентством. Свою дочь Кайю звезда сопровождала на каждом этапе пути к модному олимпу. В 10 лет девочка заключила свой первый контракт с домом Versace. Синди вспоминает: «Мы разрешили ей принять участие в фотосессии, потому что знали, что ей будет весело».

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

В 16 лет Кайя впервые появилась на подиуме. Молодая звезда говорит, что всегда хотела быть похожей на маму и училась у нее. К примеру, девушка пользуется витамином Е для сияния кожи, как это делает ее мама. А один из главных материнских советов по уходу за собой: «Меньше, да лучше».

К началу профессиональной карьеры Кайя уже многое знала о модном бизнесе, хорошо разбиралась в дизайнерах и фотографах. Кроме того, девушка с детства вела социальные сети и практически выросла на глазах у большого количества людей.

Не только мама в семье Кайи связана с модной индустрией. Ее отец, бизнесмен Рэнди Гербер, в молодости тоже работал манекенщиком. Старший брат девушки пробует себя в модном бизнесе: он участвовал в показах и сотрудничал с такими именитыми брендами, как Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

В 2020 году Кайя снялась в музыкальном клипе на песню Рэйни Куэлли, дочери актрисы Энди Макдауэлл. А позже появилась в нескольких эпизодах известного сериала «Американская история ужасов» и в нашумевшем фильме «Вавилон» с Марго Робби. В ближайшем будущем девушка собирается сняться в сериале «Миссис Американский пирог», где она сыграет вместе с такими звездами, как Лора Дерн и Кристен Уиг. Кайя уверенно заявляет, что связи ее матери с модельным бизнесом в актерской сфере не сработали бы: «Ни один художник не собирается жертвовать своим видением произведения ради чьего-то ребенка. Так искусство не создается», — говорит она.

Нередко имя Кайи появляется в прессе в связи с ее личной жизнью. Несколько месяцев красавица встречалась с актером Питом Дэвидсоном, потом со звездой сериала «Эйфория» Джейкобом Элорди. В 2022 году она появилась на красной дорожке в компании нового бойфренда. Сегодня девушка встречается с одним из самых многообещающих актеров Голливуда Остином Батлером. В 2023 году молодой человек был награжден премией «Золотой глобус», а также номинирован на «Оскар» за главную роль в фильме «Элвис».

Sipa USA / Sipa USA / East News

«Легче начать с чистого листа и самой сделать себе имя. Я из известной семьи, поэтому люди легко составляли обо мне предвзятое мнение. Тяжелее всего было доказать, что они ошибались», — признается молодая манекенщица. Синди глубоко переживает, когда кто-нибудь говорит о Кайе: «О, мама купила ей карьеру», но при этом резко отвечает: «Даже если бы я захотела, это было бы невозможно. Она в этом бизнесе уже не один сезон. А я всегда говорила: если ты востребована, значит, ты успешна».

Кайя говорит, что за 21 год она успела прожить целую жизнь. Девушка сотрудничала со многими известными брендами, появлялась на обложках десятков популярных журналов. «Меня всегда окружали творческие люди, и это формировало мой вкус», — говорит она. Сегодня молодую модель приглашают принять участие в тех же модных показах, что и сестер Джиджи и Беллу Хадид. Сравнение со своей звездной матерью Кайя воспринимает как большой комплимент: «Она всегда была моим примером для подражания, меня восхищает то, как мама видит мир и относится к людям».

Фото на превью Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News