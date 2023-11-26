Как сложилась судьба Натальи Андрейченко, которая однажды забросила кино и уехала на край света

Наталья Андрейченко — талантливая актриса, которая блистала на экране много лет. Она подарила нам образ няни-волшебницы, который сумел завоевать любовь не только детей, но и взрослых. В статье мы расскажем, как сложилась жизнь неподражаемой артистки.

Наталья мечтала стать актрисой с самого детства. Посмотрев балет «Спящая красавица» еще будучи маленькой девочкой, она решила, что тоже хочет играть на сцене. Но мама не разделяла ее энтузиазма, видя в своей дочери будущего филолога. Несмотря на недовольство матери, Андрейченко все-таки решила идти за своей мечтой и поступила во ВГИК, прокладывая себе путь в творческую профессию.

Она училась, параллельно снимаясь в кино. Первая культовая роль досталась ей практически по воле судьбы. В 1976 году Андрей Кончаловский искал актрису для фильма «Сибириада». Режиссер попросил помощи в поисках у студента ВГИКа Александра Панкратова-Черного, он-то и приметил Наташу. Она покорила юношу своей внешностью и харизмой, о чем он сразу поведал режиссеру. «Высокая, статная, круглая, вся, как яблоко, крепкая — укусить невозможно. Она мне понравилась, я начал нести какую-то ахинею... Она стояла, готовила яичницу; я смотрел на ее икры, плотные, сбитые, — сразу понял: она — настоящая и, наверное, сможет сыграть Настю...» — расхваливал ее Андрей Кончаловский.

В итоге Наташу взяли на роль Насти, и эта кинолента принесла ей популярность не только на родине, но и за границей. Фильм даже получил награду на Каннском фестивале. Дальше в ее карьере последовали роли в таких ярких фильмах, как «Мужество», «Военно-полевой роман» и, конечно же, «Мэри Поппинс, до свидания!». Кстати, режиссер последней картины заявил, что с ее фигурой играть можно только крестьянок, а не изящную Мэри Поппинс. Через 2 недели актриса вернулась. Похудела почти на 15 килограммов! А секрет потери веса она так и не раскрыла. Всего же для роли волшебной няни артистке пришлось похудеть на 22 кг.

Первым мужем Натальи был Максим Дунаевский. Они поженились вскоре после бурного романа, у них родился сын. К сожалению, этот брак не продлился долго. Когда Наталья получила роль Евдокии Лопухиной в американском сериал «Петр Великий», она встретила Максимилиана Шелла. Он был знаменитым австрийским актером и режиссером родом из богатой семьи.

Наталья с сыном.

Когда актриса увидела его впервые, то сразу захотела познакомиться. На тот момент она знала всего несколько фраз на английском, а точнее, только реплики своей героини. Андрейченко подошла к Шеллу и в шутку произнесла одно из заученных предложений: «Я очень на тебя зла. Почему ты сослал меня в монастырь?» Артист оценил ее чувство юмора и позвал в ресторан. Она не знала английского, но языковой барьер не помешал зарождающейся симпатии. Весь вечер Шелл рисовал на салфетках цветочки, сердечки, звездочки, рассказывая таким оригинальным способом своей спутнице, что она уже сумела украсть его сердце. И это было взаимным чувством. Актриса влюбилась в партнера по съемкам чуть ли не с первого взгляда.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл.

Несмотря на то что Максимилиан был убежденным холостяком, он сделал Наталье предложение, но вскоре сказал, что еще не готов к такому серьезному шагу. Андрейченко не стала устраивать скандала и, промолчав, отправила его куда подальше. Решив для себя, что больше никогда к нему не вернется, звезда перестала отвечать на звонки возлюбленного. Тогда женишок не выдержал разлуки и, прилетев из США, оказался на пороге дома Натальи, прося прощения. В скором времени пара поженилась и переехала в Америку. Там звезда окончила актерскую школу в Голливуде и начала сниматься в фильмах и сериалах. Одними из самых запоминающихся проектов стали такие проекты, как «Тихий Дон» и «Доктор Куин: женщина-врач».

Актриса и ее дети — Дмитрий и Настасья.

В браке с Шеллом родилась дочь. Пара была вместе целых 20 лет. Их семья жила на три страны. Все разрушилось в момент, когда Андрейченко прилетела из поездки и супруг, после того, как встретил актрису в аэропорту, заявил, что больше не любит ее. «Я встретил другую женщину. Она примитивная, некрасивая и неумная. Но я буду с ней».

Наталья рыдала и не могла поверить словам мужа. Артистка так сильно любила его, что была готова терпеть измены, чтобы сохранить их долголетний союз. Тогда мужчина сказал, что все равно останется непреклонен в своем решении уйти, и вскоре они развелись. Сейчас Наталья живет в Мексике. Знаменитость отказалась от актерства, решив заняться йогой. Она стала вегетарианкой и основала свой центр духовных практик на берегу Карибского моря. Актриса живет в гармонии с собой и делится с фанатами яркими моментами жизни в социальных сетях. Не так давно она рассказала, что ее сердце несвободно, но имя своего спутника решила оставить в тайне.