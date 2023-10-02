Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом
Среди множества талантливых мужчин есть те, чьи образы навсегда запечатлены в сердцах миллионов поклонниц по всему миру. Даже с возрастом они не потеряли ни шарма ни харизмы. Однако перемены в их внешности настолько сильны, что порой их даже не узнать. Мы вспомнили знаменитых сердцеедов прошлых лет и узнали, как они изменились с возрастом.
Рассел Кроу в 35 лет и в 58 лет
Пирс Броснан в 42 года и в 70 лет
© GoldenEye / United Artists and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Мэтт Леблан в 27 лет и в 55 лет
Ален Делон в 24 года и в 83 года
Томми Ли Джонс в 31 год и в 73 года
Жерар Депардье в 32 года и в 74 года
Аль Пачино в 34 года и в 81 год
Джефф Бриджес в 35 лет и в 73 года
Вуди Харрельсон в 32 года и в 61 год
Хью Джекман в 33 года и в 54 года
Харрисон Форд в 35 лет и в 80 лет
Патрик Демпси в 34 года и в 57 лет
Джордж Клуни в 26 лет и в 61 год
© Murder, She Wrote / Universal Television and co-producers, Steve Sands / NewYorkNewswire / Associated Press / East News
Джерард Батлер в 38 лет и в 52 года
Мэттью Перри в 25 лет и в 53 года
Джек Николсон в 43 года и в 86 лет
Джуд Лоу в 31 год и 50 лет
Николас Кейдж в 33 года и в 59 лет
Джон Траволта в 24 года и в 68 лет
Жан Рено в 36 лет и 74 года
Микки Рурк в 33 года, 64 года и в 70 лет
© Photo 12 / Alamy Stock Photo, BG012 / Bauergriffin.com / East News, Courtesy Everett Collection / East News
Знаменитые женщины, совершившие революцию в мире моды несколько десятков лет назад, не потеряли свой шарм спустя годы. Даже после того, как им исполнилось 50, они продолжали экспериментировать с образами и привлекать к себе взгляды миллионов.
Фото на превью Photo 12 / Alamy Stock Photo, BG012 / Bauergriffin.com / East News, Courtesy Everett Collection / East News
AdMe/Культура/Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом
Поделиться этой статьёй