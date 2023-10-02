Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом

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Среди множества талантливых мужчин есть те, чьи образы навсегда запечатлены в сердцах миллионов поклонниц по всему миру. Даже с возрастом они не потеряли ни шарма ни харизмы. Однако перемены в их внешности настолько сильны, что порой их даже не узнать. Мы вспомнили знаменитых сердцеедов прошлых лет и узнали, как они изменились с возрастом.

Рассел Кроу в 35 лет и в 58 лет

© Gladiator / Universal Pictures and co-producers , SOPA Images / SIPA / SIPA / East News SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Пирс Броснан в 42 года и в 70 лет

© GoldenEye / United Artists and co-producers , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Мэтт Леблан в 27 лет и в 55 лет

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Ален Делон в 24 года и в 83 года

© Plein Soleil / Paris Films Production and co-producers , VALERY HACHE / AFP / East News VALERY HACHE / AFP / East News

Томми Ли Джонс в 31 год и в 73 года

© Eyes of Laura Mars / Columbia Pictures and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Жерар Депардье в 32 года и в 74 года

© La chèvre / Gaumont International and co-producers , Jens Kalaene / DPA / East News Jens Kalaene / DPA / East News

Аль Пачино в 34 года и в 81 год

© The Godfather Part II / Paramount Pictures and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Джефф Бриджес в 35 лет и в 73 года

© Starman / Columbia Picturesal and co-producers , Invision / Invision / East News Invision / Invision / East News

Вуди Харрельсон в 32 года и в 61 год

© Indecent Proposal / Paramount Pictures , Andy Kropa / Invision / East News Andy Kropa / Invision / East News

Хью Джекман в 33 года и в 54 года

© Someone Like You... / Fox 2000 Pictures and co-producers , Evan Agostini / Invision / East News Evan Agostini / Invision / East News

Харрисон Форд в 35 лет и в 80 лет

© Star Wars / Lucasfilm and co-producers , Jordan Strauss / Invision / East News Jordan Strauss / Invision / East News

Патрик Демпси в 34 года и в 57 лет

© Scream 3 / Miramax and co-producers , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джордж Клуни в 26 лет и в 61 год

© Murder, She Wrote / Universal Television and co-producers , Steve Sands / NewYorkNewswire / Associated Press / East News Steve Sands / NewYorkNewswire / Associated Press / East News

Джерард Батлер в 38 лет и в 52 года

© P.S. I Love You / Alcon Entertainment and co-producers , CJ Rivera/Everett Collection / East News CJ Rivera/Everett Collection / East News

Мэттью Перри в 25 лет и в 53 года

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers , Willy Sanjuan / Invision / East News Willy Sanjuan / Invision / East News

Джек Николсон в 43 года и в 86 лет

© The Shining / Warner Bros. and co-producers , Mark J. Terrill / Associated Press / East News Mark J. Terrill / Associated Press / East News

Джуд Лоу в 31 год и 50 лет

© Alfie / Paramount Pictures and co-producers , PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Николас Кейдж в 33 года и в 59 лет

© Con Air / Touchstone Pictures and co-producers , Joel C Ryan / Invision / East News Joel C Ryan / Invision / East News

Джон Траволта в 24 года и в 68 лет

© Grease / Paramount Pictures and co-producers , Laurent Salmon / KCS / East News Laurent Salmon / KCS / East News

Жан Рено в 36 лет и 74 года

© Subway / TSF Productions and co-producers , KENA BETANCUR / AFP / East News KENA BETANCUR / AFP / East News

Микки Рурк в 33 года, 64 года и в 70 лет

© Photo 12 / Alamy Stock Photo , BG012 / Bauergriffin.com / East News , Courtesy Everett Collection / East News BG012 / Bauergriffin.com / East NewsCourtesy Everett Collection / East News

Знаменитые женщины, совершившие революцию в мире моды несколько десятков лет назад, не потеряли свой шарм спустя годы. Даже после того, как им исполнилось 50, они продолжали экспериментировать с образами и привлекать к себе взгляды миллионов.