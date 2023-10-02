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Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом

Культура
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Среди множества талантливых мужчин есть те, чьи образы навсегда запечатлены в сердцах миллионов поклонниц по всему миру. Даже с возрастом они не потеряли ни шарма ни харизмы. Однако перемены в их внешности настолько сильны, что порой их даже не узнать. Мы вспомнили знаменитых сердцеедов прошлых лет и узнали, как они изменились с возрастом.

Рассел Кроу в 35 лет и в 58 лет

© Gladiator / Universal Pictures and co-producers, SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Пирс Броснан в 42 года и в 70 лет

© GoldenEye / United Artists and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Мэтт Леблан в 27 лет и в 55 лет

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Ален Делон в 24 года и в 83 года

Томми Ли Джонс в 31 год и в 73 года

Жерар Депардье в 32 года и в 74 года

Аль Пачино в 34 года и в 81 год

Джефф Бриджес в 35 лет и в 73 года

Вуди Харрельсон в 32 года и в 61 год

© Indecent Proposal / Paramount Pictures, Andy Kropa / Invision / East News

Хью Джекман в 33 года и в 54 года

Харрисон Форд в 35 лет и в 80 лет

© Star Wars / Lucasfilm and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Патрик Демпси в 34 года и в 57 лет

© Scream 3 / Miramax and co-producers, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Джордж Клуни в 26 лет и в 61 год

© Murder, She Wrote / Universal Television and co-producers, Steve Sands / NewYorkNewswire / Associated Press / East News

Джерард Батлер в 38 лет и в 52 года

© P.S. I Love You / Alcon Entertainment and co-producers, CJ Rivera/Everett Collection / East News

Мэттью Перри в 25 лет и в 53 года

© Friends / Warner Bros. Television and co-producers, Willy Sanjuan / Invision / East News

Джек Николсон в 43 года и в 86 лет

© The Shining / Warner Bros. and co-producers, Mark J. Terrill / Associated Press / East News

Джуд Лоу в 31 год и 50 лет

© Alfie / Paramount Pictures and co-producers, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Николас Кейдж в 33 года и в 59 лет

© Con Air / Touchstone Pictures and co-producers, Joel C Ryan / Invision / East News

Джон Траволта в 24 года и в 68 лет

© Grease / Paramount Pictures and co-producers, Laurent Salmon / KCS / East News

Жан Рено в 36 лет и 74 года

© Subway / TSF Productions and co-producers, KENA BETANCUR / AFP / East News

Микки Рурк в 33 года, 64 года и в 70 лет

© Photo 12 / Alamy Stock Photo, BG012 / Bauergriffin.com / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Знаменитые женщины, совершившие революцию в мире моды несколько десятков лет назад, не потеряли свой шарм спустя годы. Даже после того, как им исполнилось 50, они продолжали экспериментировать с образами и привлекать к себе взгляды миллионов.

Фото на превью Photo 12 / Alamy Stock Photo, BG012 / Bauergriffin.com / East News, Courtesy Everett Collection / East News
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AdMe/Культура/Как со временем менялись образы 20+ знаменитых мужчин, которые обжигали сердца одним лишь взглядом
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