Посмотрите, как выглядели звезды Голливуда в своих ранних ролях, на пике карьеры и в свежих фильмах

Мы знаем и любим многих актеров по их культовым ролям: Леонардо Ди Каприо в «Титанике», Кристен Стюарт в «Сумерках», Мерил Стрип в «Крамер против Крамера». Но помимо моментов кинотриумфа у всех звезд есть дебютные и последние на сегодняшний день работы.