Посмотрите, как выглядели звезды Голливуда в своих ранних ролях, на пике карьеры и в свежих фильмах
Мы знаем и любим многих актеров по их культовым ролям: Леонардо Ди Каприо в «Титанике», Кристен Стюарт в «Сумерках», Мерил Стрип в «Крамер против Крамера». Но помимо моментов кинотриумфа у всех звезд есть дебютные и последние на сегодняшний день работы.
Мы в ADME заинтересовались трансформациями наших любимых актеров и сопоставили их образы в первых фильмах, на пике славы и в новых фильмах и сериалах.
Сирша Ронан
Леонардо Ди Каприо
Мэнди Мур
Джеймс Франко
Шарлиз Терон
Оскар Айзек
Мерил Стрип
Стив Карелл
Леа Сейду
Том Холланд
Лили Коллинз
Джуд Лоу
Синтия Никсон
Пирс Броснан
Линдси Лохан
Какие роли актеров из подборки у вас в числе любимых?
AdMe/Культура/Посмотрите, как выглядели звезды Голливуда в своих ранних ролях, на пике карьеры и в свежих фильмах
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