Как выглядели 18 звезд, когда их только-только начали приглашать на красные дорожки

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Это сейчас именитые звезды уверенно вышагивают по красной дорожке, точно зная, какой стороной лучше повернуться к фотографам. А на заре своей карьеры, когда у них еще не было личных стилистов и парикмахеров, артисты выглядели совсем иначе. Вот мы и решили вспомнить, какими они были, когда только начали появляться на мероприятиях.

Адель в 2008 году и сейчас

© PA Images / Alamy Stock Photo , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Блейк Лайвли в 2005 году и сейчас

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

Ева Лонгория в 2001 году и сейчас

Мэтт Деймон в 1997 году и сейчас

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Мелисса Маккарти в 2003 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , AA / ABACA / Abaca / East News

София Вергара в 2002 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Джуд Лоу в 1995 году и сейчас

Розамунд Пайк в 2002 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Педро Паскаль в 2005 году и сейчас

Эми Адамс в 2002 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Кэти Перри в 2004 году и сейчас

Оливия Уайлд в 2003 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Бенедикт Камбербэтч в 2004 году и сейчас

Шарлиз Терон в 1997 году и сейчас

PHOTOlink / Everett Collection / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Джессика Альба в 1999 году и сейчас

Зоуи Дешанель в 2002 году и сейчас

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Честейн в 2006 году и сейчас

Эмили Блант в 2006 году и сейчас

ASSOCIATED PRESS / East News , VALERIE MACON / AFP / East News