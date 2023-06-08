Как выглядели 18 звезд, когда их только-только начали приглашать на красные дорожки
Это сейчас именитые звезды уверенно вышагивают по красной дорожке, точно зная, какой стороной лучше повернуться к фотографам. А на заре своей карьеры, когда у них еще не было личных стилистов и парикмахеров, артисты выглядели совсем иначе. Вот мы и решили вспомнить, какими они были, когда только начали появляться на мероприятиях.
Адель в 2008 году и сейчас
Блейк Лайвли в 2005 году и сейчас
Ева Лонгория в 2001 году и сейчас
Мэтт Деймон в 1997 году и сейчас
Мелисса Маккарти в 2003 году и сейчас
София Вергара в 2002 году и сейчас
Джуд Лоу в 1995 году и сейчас
Розамунд Пайк в 2002 году и сейчас
Педро Паскаль в 2005 году и сейчас
Эми Адамс в 2002 году и сейчас
Кэти Перри в 2004 году и сейчас
Оливия Уайлд в 2003 году и сейчас
Бенедикт Камбербэтч в 2004 году и сейчас
Шарлиз Терон в 1997 году и сейчас
Джессика Альба в 1999 году и сейчас
Зоуи Дешанель в 2002 году и сейчас
Джессика Честейн в 2006 году и сейчас
Эмили Блант в 2006 году и сейчас
Кстати, Эмили Блант до 14 лет заикалась и вовсе не планировала становиться актрисой. Ну а сегодня Эмили — настоящая звезда Голливуда.
Фото на превью PA Images / Alamy Stock Photo, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
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