Как выглядят 10 дизайнеров, которые спрятались в тени своих легендарных киноплатьев
Нельзя просто взять и одеть персонажей в красивую одежду. Дизайнерам требуется много времени, чтобы изучить характеры героев и подобрать им правильный наряд. Так кто же прячется по ту сторону камеры и создает шедевры в мире костюмов, которые потом собирают награды киноакадемий.
Дебора Линн Скотт
Наиболее известна широкой публике своей работой над легендарным «Титаником». Ее старания над проектом окупились — она получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Кроме того, ее творения можно увидеть в фильмах «Назад в будущее» и «Аватар».
Жаклин Дюрран
Жаклин Дюрран восемь раз номинировалась на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Дважды ей удалось выиграть: оба раза за исторические драмы «Анна Каренина» (2012) и «Маленькие женщины» (2019). Дюрран часто сотрудничала с режиссерами Майком Ли и Джо Райтом, создав костюмы для шести фильмов Ли и семи фильмов Райта.
Милена Канонеро
Милена Канонеро выиграла премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов в фильмах «Барри Линдон», «Огненные колесницы» и «Мария-Антуанетта». Она часто сотрудничала со Стэнли Кубриком, Фрэнсисом Фордом Копполой и Уэсом Андерсоном.
Рут Картер
Наиболее известна своим сотрудничеством со Спайком Ли, Джоном Синглтоном и Райаном Куглером. За свою карьеру в кино Картер четыре раза номинировалась на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Она получила награду за работу над двумя частями «Черной пантеры».
Марк Бриджес
Марк Бриджес часто сотрудничал с Полом Томасом Андерсоном, который приглашал его для совместной работы в каждом своем фильме. Дизайнер четырежды номинировался на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Дважды он одержал победу: получил награду за «Артиста» и «Призрачную нить».
Энн Рот
Энн Рот создавала костюмы для многих известных фильмов. Пять раз она номинировалась на премию «Оскар». За работу над лентой «Английский пациент» Рот получила награду.
Коллин Этвуд
Этвуд двенадцать раз номинировалась на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Четыре раза ей удалось стать лауреатом премии: за фильмы «Чикаго», «Мемуары гейши», «Алиса в Стране чудес» и «Фантастические твари и где они обитают». Она несколько раз сотрудничала с режиссерами Тимом Бертоном и Джонатаном Демме.
Сэнди Пауэлл
Пауэлл была номинирована на «Оскар» за лучший дизайн костюмов 15 раз. В трех случаях она стала лауреатом: победными оказались работы над фильмами «Влюбленный Шекспир», «Авиатор» и «Молодая Виктория». Пауэлл часто сотрудничала с режиссером Мартином Скорсезе, создав одежду для семи его фильмов.
Александра Бирн
Большая часть ее карьеры была сосредоточена на создании костюмов для исторических драм, например, таких как «Призрак Оперы» и «Эмма». Работа Бирн принесла ей шесть номинаций на «Оскар». Один раз она одержала победу — за фильм «Золотой век». Начиная с 2011 года, дизайнер также принимала участие над созданием лент вселенной Marvel, в том числе «Тор», «Мстители» и «Стражи Галактики».
Эдит Хэд
Эдит Хэд получила рекордные восемь премий «Оскар» за лучший дизайн костюмов в период с 1949 по 1973 год. Это делает ее самой награждаемой женщиной в истории Академии. Хэд считается одним из величайших и влиятельных дизайнеров в истории кино. Среди ее работ легендарные «Поймать вора», «Все о Еве» и «Птицы».
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