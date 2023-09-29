Как выглядят 10 дизайнеров, которые спрятались в тени своих легендарных киноплатьев

Нельзя просто взять и одеть персонажей в красивую одежду. Дизайнерам требуется много времени, чтобы изучить характеры героев и подобрать им правильный наряд. Так кто же прячется по ту сторону камеры и создает шедевры в мире костюмов, которые потом собирают награды киноакадемий.

Дебора Линн Скотт

, © Titanic / Paramount Pictures and co-producers JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Наиболее известна широкой публике своей работой над легендарным «Титаником». Ее старания над проектом окупились — она получила премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Кроме того, ее творения можно увидеть в фильмах «Назад в будущее» и «Аватар».

Жаклин Дюрран

, © Anna Karenina / Universal Pictures and co-producers Emiley Schweich / Everett Collection / East News

Жаклин Дюрран восемь раз номинировалась на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Дважды ей удалось выиграть: оба раза за исторические драмы «Анна Каренина» (2012) и «Маленькие женщины» (2019). Дюрран часто сотрудничала с режиссерами Майком Ли и Джо Райтом, создав костюмы для шести фильмов Ли и семи фильмов Райта.

Милена Канонеро

, © Marie Antoinette / Columbia Pictures and co-producers Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Рут Картер

, © Black Panther: Wakanda Forever / Walt Disney Pictures and co-producers Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Наиболее известна своим сотрудничеством со Спайком Ли, Джоном Синглтоном и Райаном Куглером. За свою карьеру в кино Картер четыре раза номинировалась на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Она получила награду за работу над двумя частями «Черной пантеры».

Марк Бриджес

, © Phantom Thread / Focus Features and co-producers Kazuko Wakayama / KCS / East News

Марк Бриджес часто сотрудничал с Полом Томасом Андерсоном, который приглашал его для совместной работы в каждом своем фильме. Дизайнер четырежды номинировался на премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Дважды он одержал победу: получил награду за «Артиста» и «Призрачную нить».

Энн Рот

Энн Рот создавала костюмы для многих известных фильмов. Пять раз она номинировалась на премию «Оскар». За работу над лентой «Английский пациент» Рот получила награду.

Коллин Этвуд

, © Chicago / Miramax and co-producers Richard Shotwell / Invision / East News

Сэнди Пауэлл

, © Young Victoria / GK Films and co-producers AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Пауэлл была номинирована на «Оскар» за лучший дизайн костюмов 15 раз. В трех случаях она стала лауреатом: победными оказались работы над фильмами «Влюбленный Шекспир», «Авиатор» и «Молодая Виктория». Пауэлл часто сотрудничала с режиссером Мартином Скорсезе, создав одежду для семи его фильмов.

Александра Бирн

, © Elizabeth: The Golden Age / Working Title Films and co-producers Pool AP / Associated Press / East News

Большая часть ее карьеры была сосредоточена на создании костюмов для исторических драм, например, таких как «Призрак Оперы» и «Эмма». Работа Бирн принесла ей шесть номинаций на «Оскар». Один раз она одержала победу — за фильм «Золотой век». Начиная с 2011 года, дизайнер также принимала участие над созданием лент вселенной Marvel, в том числе «Тор», «Мстители» и «Стражи Галактики».

Эдит Хэд

Эдит Хэд получила рекордные восемь премий «Оскар» за лучший дизайн костюмов в период с 1949 по 1973 год. Это делает ее самой награждаемой женщиной в истории Академии. Хэд считается одним из величайших и влиятельных дизайнеров в истории кино. Среди ее работ легендарные «Поймать вора», «Все о Еве» и «Птицы».