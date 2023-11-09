Как выглядят 11 победительниц конкурса «Мисс Мира» без макияжа
Все победительницы конкурса «Мисс Мира» несомненно привлекают внимание людей по всему земному шару. Когда девушки делятся с поклонниками фрагментами своей повседневной жизни, мы имеем возможность наблюдать за их многогранной личностью и естественной красотой, не спрятанной под слоями косметики.
Приянка Чопра, Мисс Мира 2000
EAST NEWS
Азра Акын, Мисс Мира 2002
EAST NEWS
Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004
ASSOCIATED PRESS / East News
Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006
Меган Янг, Мисс Мира 2013
AFP / EAST NEWS
Ролин Страусс, Мисс Мира 2014
Мирея Лалагуна, Мисс Мира 2015
AFP / EAST NEWS
Стефани Дель Валье, Мисс Мира 2016
Ванесса Понсе, Мисс Мира 2018
GREG BAKER / AFP / East News
Тони-Энн Сингх, Мисс Мира 2019
DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News
Каролина Белявская, Мисс Мира 2021
RICARDO ARDUENGO / AFP / East News
Фото на превью RICARDO ARDUENGO / AFP / East News
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