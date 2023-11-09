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Как выглядят 11 победительниц конкурса «Мисс Мира» без макияжа

Культура
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Все победительницы конкурса «Мисс Мира» несомненно привлекают внимание людей по всему земному шару. Когда девушки делятся с поклонниками фрагментами своей повседневной жизни, мы имеем возможность наблюдать за их многогранной личностью и естественной красотой, не спрятанной под слоями косметики.

Приянка Чопра, Мисс Мира 2000

Collage of Priyanka Chopra, on the left, representing India in Miss World 2000 and, on the right, a current photo of her without make-up.
EAST NEWS

Азра Акын, Мисс Мира 2002

A collage of Miss Swiata posing for a photo wearing a crown and her Miss strip on the left, and on the right a photo of her with shorter hair nowadays.
EAST NEWS

Мария Хулия Мантилья, Мисс Мира 2004

Miss Peru wearing her crow of Miss World and a blue sequin dress on the left and, on the right, a selfie of her in the current days.
ASSOCIATED PRESS / East News

Татьяна Кухаржова, Мисс Мира 2006

A blonde Miss wearing her crown and smiling for the camera on the left, and on the right, the same woman in a make-up free selfie.

Меган Янг, Мисс Мира 2013

Woman wearing a blue bejeweled crown and big earrings on the left and, on the right, the same woman taking a selfie without make-up.
AFP / EAST NEWS

Ролин Страусс, Мисс Мира 2014

A Miss wearing her blue bejeweled crown on the left and on the middle and right, the same miss showing her face without make-up and with face break-outs.

Мирея Лалагуна, Мисс Мира 2015

A blonde Miss wearing her bejeweled crown and earrings on the left, and the same woman on the right in a make-up free selfie.
AFP / EAST NEWS

Стефани Дель Валье, Мисс Мира 2016

A brunette Miss World wearing her crown and golden dress on the left, and on the right, the same woman taking a selfie with her dog.

Ванесса Понсе, Мисс Мира 2018

A brunette Miss wearing her crown and white dress on the left, and on the right, the same woman in a make-up free selfie.
GREG BAKER / AFP / East News

Тони-Энн Сингх, Мисс Мира 2019

A brunette Miss wearing her crown and a silver dress on the left and, on the right, the same woman but with curly hair and casual clothes.
DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / East News

Каролина Белявская, Мисс Мира 2021

A close-up of a blonde Miss wearing her crown on the left, and on the right, a the same woman in a make-up free selfie.
RICARDO ARDUENGO / AFP / East News
Фото на превью RICARDO ARDUENGO / AFP / East News
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AdMe/Культура/Как выглядят 11 победительниц конкурса «Мисс Мира» без макияжа
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