Как выглядят 11 победительниц конкурса «Мисс Мира» без макияжа

Все победительницы конкурса «Мисс Мира» несомненно привлекают внимание людей по всему земному шару. Когда девушки делятся с поклонниками фрагментами своей повседневной жизни, мы имеем возможность наблюдать за их многогранной личностью и естественной красотой, не спрятанной под слоями косметики.