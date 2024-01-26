Как выглядят победители конкурса «Мистер мира» и чем, кроме рельефных мышц, они могут впечатлить

На конкурсе «Мистер мира» красивые мужчины из разных уголков земного шара соревнуются в марафонском беге, катании на водных лыжах и на велосипедах. Мужчина, получивший этот титул, становится лондонцем на время, пока его не сменит новый Мистер мира. Мы решили показать, как выглядели победители этого конкурса в разные годы.

Том Нуйенс — 1996

Первый конкурс «Мистер мира» состоялся в 1996 году. Его победителем стал выходец из Бельгии Том Нуйенс.

Сандро Финольо — 1998

Сандро Финольо в 1998 году представлял на конкурсе «Мистер мира» Венесуэлу. По профессии он является актером, моделью и телеведущим.

Игнасио Кличе — 2000

Участник, выигравший титул «Мистер мира» в 2000 году, представлял Уругвай. Судя по его профилю в соцсетях, этот красавец с широкой улыбкой сейчас холост.

Густаво Джианетти — 2003

Бразилец Густаво Джианетти собирался стать юристом и даже изучал право в университете, но потом выбрал актерскую профессию и модельный бизнес. И не пожалел: следом за титулом «Мистер Бразилия — 2001» он получил и звание «Мистера мира».

Хуан Гарсиа Постиго — 2007

Испанский актер и модель Гарсиа Постиго и думать не мог, что когда-то станет Мистером мира. Просто один из друзей предложил ему поучаствовать в конкурсе красоты его родного города Малага, а потом — в конкурсе «Мистер Испания 2006». Гарсия в качестве шутки решил в них участвовать, а в результате победил не только в них, но и обошел 57 других участников на соревновании «Мистер мира».

Камаль Ибрагим — 2010

В 2010 году самым красивым мужчиной мира был признан двоюродный брат Дэнни Де Вито — ирландец Камаль Ибрагим. Парень, в котором на редкость удачно смешались гены отца-нигерийца и матери-итальянки, начал работать моделью с 19 лет, в 23 года выиграл конкурс «Мистер Ирландия», а в следующем году стал Мистером мира. После чего сделал карьеру на телевидении и в кино.



Франциско Эскобар — 2013

Этот колумбийский сердцеед является профессиональной моделью для многих глянцевых журналов. За плечами у Франциско есть и спортивное прошлое: он занимался прыжками с шестом.

Никлас Педерсен — 2014

Это тот случай, когда простой плотник из Дании потеснил с пьедестала славы всех своих конкурентов. Правда, Никлас 100% немало поработал над собой перед конкурсом: он вошел в число лучших в соревнованиях по экстремальным видам спорта и даже стал победителем Sport Challenge.

Рохит Хандельвал — 2016

Индийский актер и модель Рохит Хандельвал получил звание «Мистер Индия» в 2015 году, а в следующем году стал Мистером мира.

Джек Хеслвуд — 2019

Нынешним Мистером мира, завоевавшим этот титул в 2019 году, является британец Джек Хеслвуд. Джек не только говорит на трех языках, но и является барабанщиком и ученым. И трудно поверить, но IQ этого красавца составляет 181 балл. Перед тем, как стать Мистером мира, мужчина решил оставить работу в сфере аэрокосмической инженерии и стать моделью. По его словам, этот труд столь же сложен, как и любой другой.